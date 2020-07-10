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Обзор электронной книги Onyx Boox Volta с подсветкой Moon Light 2

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Компания Onyx недавно представила новую электронную книгу (она же читалка, она же ридер), которая на фоне большинства других моделей производителя отличается компактными размерами и наличием подсветки MOON Light 2. Что же даёт такая подсветка пользователю? В первую очередь, отсутствие мерцания, что не будет приводить к усталости глаз, а также подсветка позволяет регулировать цветовую температуру и яркость для ещё более удобного чтения.

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Остальные преимущества книги и её особенности более подробно рассмотрим в обзоре.


Технические характеристики

 

  • Дата анонса: март 2020 г.;
  • Экран: 6 дюймов с разрешением 758x1024, плотность пикселей - 212 ppi, 16 оттенков серого, E-Ink Carta, функция SNOW Field;
  • Подсветка MOON Light 2;
  • Wi-Fi: b/g/n, 2.4 ГГц;
  • Поддерживаемые форматы: FB2, FB2.zip, HTML, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, CHM, EPub, DjVu, PDB, Mobi(PRC);
  • Операционная система: Android 4.4 KitKat;
  • Процессор: 1.2 ГГц, 4 ядра;
  • Память: 512 МБ пользовательской, 8 ГБ оперативной, поддержка карточек Micro-SD;
  • Аккумулятор: Li-Ion, 3000 мА·ч;
  • Вес: 170.5 г;
  • Габариты: 156 x 112.5 x 8.8 мм;
  • Разъём: Micro USB 2.0.
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Комплектация

 

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Поставляется устройство для чтения электронных книг в привычной для продукции Onyx симпатичной белой коробке с магнитной застёжкой.

 

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Комплектация базовая - она состоит из кабеля USB - microUSB для зарядки и подключения к ПК, а также из краткого руководства пользователя и гарантийного талона. Чехол, при необходимости, предстоит докупать отдельно, что можно объяснить сравнительно невысокой стоимостью ридера.

 

Внешний вид и элементы управления

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Внешне герой обзора является полной копией читалки ONYX Boox Livingstone - совпадает абсолютно всё, вплоть до формы элементов управления, а также расположения надписей. Впрочем, это не удивительно, так как подобный дизайн хорошо себя зарекомендовал.

 

Корпус сделан из приятного на ощупь софт-тач пластика, абсолютно не скользящего в руке. На поверхности материала могут оставаться жирные следы от пальцев, но не сказать, что они становятся слишком заметными. На передней стороне можно выделить заметно углублённый по отношению к рамкам экран - такая конструкция необходима для защиты дисплея, учитывая то, что большинство электронных книг являются хрупкими. Примерные размеры рамок следующие: 1.1 cм по бокам, 1.2 cм сверху и 2.2 cм снизу.

Кнопка "Назад" находится в нижней части передней стороны, а над ней красуется надпись BOOX.

Помимо возврата к предыдущему действию, которое достигается одиночным нажатием, зажатие кнопки приводит к быстрому включению/отключению подсветки, что очень удобно. При необходимости кнопка настраивается на осуществление других действий (к примеру, обновление экрана, открытие словаря и прочее).

Все грани электронной книги аккуратно закруглены, для большего удобства пользователей. На нижнем торце обнаруживаем устаревающий, но ещё популярный разъём microUSB и слот для карточек памяти microSD.

Задняя сторона интересна не только надписями в нижней части, но и тремя контактами слева, которые пригодятся для работы ридера с умной обложкой, как это происходит в уже упомянутом ONYX Livingstone.

 

Клавиша питания находится на верхнем торце - её удержание приводит к включению устройства, а при работающем ридере появляется меню с выбором выключения либо его перезагрузки. Короткое нажатие переводит книгу в режим сна или выводит из него, а путём долгого зажатия можно добиться принудительной перезагрузки устройства - надо полагать, на тот случай, если оно зависнет. В кнопку встроен светодиод, который загорается синим цветом при зарядке электронной книги.

 

Внутренности

 

Осмотр внутреннего содержимого книги не преподнёс сюрпризов. Работает новинка, как и можно было предположить, на четырёхъядерном процессоре RK3128, анонсированном в далёком 2014 году. Но, возможно, чип периодически подвергается неким модификациям, а полное описание чипсета можно найти на сайте производителя.

 

Наименование остальных подписанных микросхем:

 

  • Контроллер питания дисплея - TPS65185;
  • Модуль беспроводной связи - Ampak AP6181;
  • Контроллер питания AXP228.

 

Экран

 

Дисплей книги сделан по технологии E-Ink Carta - он обладает стеклянной подложкой и разрешением 758x1024 пикселей. Нужно отметить, что разрешение не самое высокое в сравнении с некоторыми аналогами от ONYX, но для большинства пользователей будет достаточно и такого показателя, так как шрифты выглядят ровными, если они не слишком больших размеров. Фактическая диагональ экрана составляет 5.95 дюйма, и для такой диагонали устройство получилось весьма компактным. На фотографии ниже габариты героя обзора можно сравнить с более крупной Onyx Caesar 4.

 

Уровень максимальной подсветки у модели Volta немного выше, чем у Onyx Boox Livingstone - 242 против 237 кд/м², но это разница на уровне погрешности, и такой яркости должно хватать при любых сценариях использования, так как экран не бликует, в отличие от дисплеев смартфонов. Подсветка состоит из отдельных диодов холодного и тёплого тонов (яркостью 128 и 114 кд/м² соответственно), а минимальный уровень яркости очень низкий - всего 0.9 кд/м², что гарантирует комфортное чтение в темноте.


Настройка подсветки позволяет выбрать и промежуточные значения яркости - с уклоном в холодные или тёплые тона, благо, что  их регулировка  происходит отдельно.

В памяти электронной книги есть три варианта предустановленных настроек яркости, которые при желании можно изменить.

 

Модуляции подсветки не выявлено, в том числе и на минимальном значении яркости - производитель в этом плане не обманул, заверяя, что MOON Light 2 не мерцает. Следовательно, пользоваться подсветкой можно без каких-либо ограничений, и долгое чтение не приведёт к повышенной утомляемости.

 

Операционная система и софт

 

В качестве ОС в читалке используется до боли знакомый Android 4.4.4, который пока Onyx не решается менять на что-то более новое в бюджетных моделях, тогда как в портфолио компании уже есть модели, работающие на девятом Андроиде, но такие электронные книги и стоят дороже.

 

В прошивке уже есть софтинки, через которые осуществляется работа с электронной почтой и просматриваются сайты (за счёт браузера), а также можно использовать калькулятор, часы и словари.

Несмотря на отсутствие поддержки магазина приложений Google Play, в Onyx Boox Volta предусмотрена установка софта из сторонних источников – файлы передаются на ридер путём передачи с ПК, либо через Wi-Fi, используя компьютер или смартфон. Но самым лучшим применением Wi-Fi и интернета я вижу в использовании бесплатных каталогов OPDS, через которые можно комфортно просмотреть информацию о книгах для дальнейшего их скачивания и полного ознакомления с текстом.

 

Управление устройством заточено под сенсорный экран, а тем, кто привык перелистывать страницы с помощью кнопок, нужно будет подумать над приобретением чехла с дополнительными элементами управления. Кстати, такой чехол уже есть в комплекте с Onyx Boox Livingstone, но это книга обойдётся дороже героя обзора примерно на 3000 рублей (на момент написания обзора).

В операционной системе уже есть инструментарий для открытия книг любых форматов, что избавляет от необходимости конвертировать их. По выбору пользователя книга может быть открыта приложением OReader или Neo Reader 3.0 - первое обладает огромным количеством настроек для чтения текстовых файлов, а второе отлично подходит для форматов PDF (который удобнее просматривать на более крупных экранах) и DjVu, а кроме того имеет функцию слайд-шоу. Функция представляет собой автоматическое перелистывание страниц через указанный интервал времени, что пригодится не только при чтении, но и для тестирования времени работы электронной книги.


 

Автономность и прочее

 

Модель Onyx Boox Volta оснащена аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, о чём говорит и наклейка на литий-ионной батарее.

 

О том, за какое время происходит зарядка, можно узнать из показателей чуть ниже.


  • 1 час - 31% заряда;
  • 2.5 часа - 74%;
  • 3 часа - 88%;
  • 3 часа 30 мин - 95%;
  • 5 часов 55 минут - 100%.

 

Вероятно, вы обратили внимание, что после 95% зарядка идёт очень медленно, что, вероятно, является особенностью процессора, используемого в ридере. Большую часть времени, а точнее до 4 часов 35 минут зарядка происходит с током 0.61-0.69 А, который затем постепенно снижается, поэтому достаточно будет использовать блок питания, который выдаёт 1 ампер при напряжении 5 вольт. USB-тестер показывает, что ёмкость аккумулятора превышает 3100 мАч, но это очень приблизительные данные.

 

График разряда поначалу неравномерен, но после пары циклов разрядки-зарядки процентный индикатор заряда начинает нормально работать, подолгу не задерживаясь на каких-то значениях.  

Время работы ридера позволяет читать книги продолжительное время - мой тест заключался в том, чтобы в режиме слайд-шоу книга автоматически перелистывалась каждые 10 секунд при подсветке, выставленной на 24 уровня из 32. В итоге книга проработала более 30 часов, а общее количество перелистываний составило 10930 раз, но, разумеется, это при выключенном Wi-Fi, который в несколько раз ускорит разряд, если будет постоянно активирован. Спящий режим, обеспечивающий быстрый переход к чтению книг, ровно за сутки разряжает ридер не более чем на 2%. Таким образом, электронную книгу можно полностью не выключать, тем более что включение длится около 27 секунд, что некоторые пользователи могут посчитать продолжительным временем.

 

При долгом чтении на максимальной яркости электронная книга становится лишь слегка тёплой в нижней части корпуса, и ни о каком существенном нагреве речи не идёт. По теплоснимкам ниже можно получить более детальную информацию о зонах нагрева на передней и на задней сторонах ридера.

 

 

Итоги

 

Модель Onyx Boox Volta стоит рассматривать как упрощённую версию ридера под названием Onyx Livingstone - у героя обзора стало меньше разрешение экрана (вместо 1072x1448 получаем 758x1024 пикселей), а также он лишился поддержки Bluetooth, как не стало в комплекте поставки умного чехла и блока питания для зарядки. Все остальные преимущества старшей модели удалось сохранить - речь идёт о компактных размерах, симпатичном дизайне, подсветке MOON Light 2 без мерцания, возможности установки множества сторонних приложений, поддержке карточек памяти, а также о 8 ГБ пользовательской и 1 ГБ оперативной памяти (что по меркам читалок очень даже неплохо). Не может не радовать и всеядность в плане открытия различных форматов, да и время работы получается сравнительно долгим, с учётом того, что устройство функционирует на Android.

Одно преимущество перед Onyx Livingstone у героя обзора всё-таки есть - это цена, которая компенсирует все лишения. В среднем на покупке Onyx Volta удастся сэкономить чуть более 3000 рублей, и это идеальный вариант для тех, кому не интересны некоторые функции Livingstone.

Особенности и недостатки книги: старая версия Android без поддержки магазина Google Play и неминуемо устаревающий разъём Micro USB.

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обзор onyx электронная книга onyx boox volta подсветка moon light 2
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