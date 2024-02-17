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Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте

Тепловизоры и в 2024 году остаются сравнительно дорогими устройствами, при этом сейчас выбор очень большей и равные по цене модели могут значительно отличаться по характеристикам. В этом плане Xinfrared XH 09 (Х2) несколько нетипичный тепловизор, заточенный под определённые задачи, хотя и имеющий все базовые функции.
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Герой обзора заявлен производителем как девайс для охоты, а также для поиска кого-либо выделяющего тепло. Именно поэтому Xinfrared (InfiRay) XH 09 (Х2) получил не всегда удобный длиннофокусный объектив, хотя это ещё не значит, что тепловизором совсем нельзя пользоваться в небольших помещениях.

Характеристики

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  • Объектив 9 мм с ручной фокусировкой (минимум 12 см)
  • Измеряемая температура: от 0 до 100°C
  • Температурная чувствительность (NETD): ＜40mK
  • Рабочая температура: примерно от -20 до +60°C
  • Частота кадров: 50 Гц
  • IR разрешение: 256x192 @12μm
  • Цифровое увеличение: от 2 до 15x
  • Угол обзора: 13.6° + 10.2°
  • Максимальное расстояние наблюдения: 504 метра
  • Функция коррекции измерений температуры и расстояния, функции улучшения изображения, фото и видео съемка
  • Размеры: 23 х 23 x 23,8 мм
  • Вес: 18,5 г

 

Комплектация

 

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Тепловизор поставляется в двух чёрных коробках, а часть комплекта просто лежала в транспортировочной упаковке. Сам тепловизор находится в матерчатой кофре, внутри которой ещё предусмотрено место для комплектного кабеля длиною 29 сантиметров и для каких-нибудь мелких предметов. Объектив прибора защищён круглым колпачком.

Кабель с Г-образным штекером Type-C пригодится при использовании специальной рукоятки с регулируемыми по высоте креплениями под смартфон и под тепловизор. Конечно, героя обзора можно подключить и без кабеля – менее удобной пластиковая рукоятка от этого не станет. 

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Поместиться в рукоятке должны любые смартфоны, в том числе с диагональю экрана около 7 дюймов, однако с планшеты, у которых совсем другое соотношение сторон дисплея, уже закрепить не получится. Снизу рукоятки есть резьба 1/4 дюйма для установки на штатив.

Ещё тепловизор можно поместить в металлическую клетку с планкой, затем установив всю эту конструкцию на оружие, спортивное снаряжение или на комплектную рукоятку. Благо, что в клетке предусмотрено отверстие для кабеля.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус Thermal Eye X2 в основном изготовлен из алюминиевого сплава, так что несмотря на небольшие размеры устройство ощущается весьма прочным. По форме герой обзора очень напоминает игральные кости, только с выпирающим объективом и в нашем случае с коннектором Type-C. Продаётся и версия с подключением к разъёму Lightning для использования с "яблочной" техникой, которая, похоже, скоро тоже полностью перейдёт на USB-C.

Длиннофокусный объектив имеет кольцо для ручной фокусировки. Ничего сложного в настройке фокуса нет – просто смотрим на экран и медленно крутим кольцо до тех пор, пока картинка не станет наиболее чёткой.

Надпись с названием бренда имеет белую подсветку, работающую несколько секунд после подключения девайса к смартфону. Хоть подсветка и не яркая, но смотрится эффектно в сочетании с появляющейся на экране смартфона анимацией и с воспроизводящимся коротким звуковым файлом.

В остальном по корпусу ничего интересного, а вот про объектив нужно знать что его не стоит направлять на солнце и огонь, о чём есть предупреждение на задней стороне защитного кейса. Задействована чувствительная линза с высоким коэффициентом преломления, которая в основном и влияет на стоимость прибора – все остальные компоненты можно назвать копеечными.

Работа с тепловизором

Xinfrared XH 09 (Х2) работает с мобильным приложением Termal Eye X, созданным, судя по всему, именно для поисковых моделей производителя. Подключенный тепловизор потребляет примерно 0.36 - 0.37 Вт по данным USB-тестера (для сравнения Seek Thermal потребляет 0.3 Вт), а при калибровке значения повышаются до 0.45 - 0.5 Вт.

Само мобильное приложение запустилось у меня без проблем на нескольких современных смартфонах – как утверждает производитель, главное наличие операционной системы Android версии 9 и выше. Основной экран состоит из видоискателя и нескольких кнопок. Помимо английского языка доступен интерфейс в том числе и на русском, плюс ещё в настройках обнаружена подробная инструкция с ответами на вопросы.

В софте элементы управления снизу отвечают за автоматическую калибровку, выбор одной из нескольких теплограмм с разными цветами отображения объектов, включение настраиваемого прицела и отображение горячей точки. Остальные настройки позволяют перевернуть изображение на экране (изначально у меня было "вверх ногами"), добавить на экран изображение с основной камеры смартфона, включить отображение температуры и прочей информации (дата, время и т.п.). К сожалению, высокая частота 50 Гц с плавной картинкой доступна только без отображения температуры на экране, а с температурой получаем стандартные для большинства мобильных тепловизоров 25 Гц, уже не столь пригодные для работы с подвижными объектами. Из недостатков – нет общей шкалы температуры, хотя если вы ранее пользовались тепловизорами, то наверняка поймёте какие цвета обозначают низкую температуру, а какие высокую. Как подсказку можно использовать функцию отображения температуры – выводится значение по центру и по самому горячему месту, без возможности самому указать точку.

Заявлено рабочее расстояние около 500 метров, а оленя Xinfrared XH 09 (Х2) должен распознать и вовсе на расстоянии 700 метров – здесь, наверное, речь в целом о крупных животных. Трудно измерить точное расстояние, но на 300-400 метрах проблем не должно возникать, хотя многое зависит от местности и условий окружающей среды. Тепловизор может работать и при минусовой температуре, а вот более-менее точные значения будут при наведении на объекты с температурой от 0 до 100°C. Есть много моделей с гораздо большим температурным диапазоном, но тут всё можно списать на особенности именно поисковых приборов. Точность отображения не максимальная – погрешность в несколько градусов будет частым явлением, что вполне нормально. Есть пользовательские настройки коэффициента излучения, температуры окружающей среды и расстояния до цели, которые помогут значительно уменьшить неточность при измерениях.

Угол обзора у объектива тепловизора небольшой, что вы можете заметить по множеству моих фото, на которых в углу отображена картинка с основной камеры современного смартфона. В видоискателе всегда отображается увеличение 2x, а дополнительно цифровым способом изображение увеличивается и вовсе до 15x. Опять же, это не более чем особенности модели, ведь в основном предполагается работа на больших расстояниях. В некоторых помещениях будет тесновато, особенно если нужно посмотреть общий нагрев чего-то большого.


Помимо фото есть и запись видео с невысоким средним значением FPS. Не понял как это настроить, но у меня всегда видео получались вертикальными, как есть подобная проблема и с фото.

Ещё примеры:


https://www.youtube.com/shorts/FPT0fgRg61g

https://www.youtube.com/shorts/tgmMjKauaCU

Итоги

 

У Xinfrared XH 09 (Х2) есть свои особенности, которые нужно знать перед покупкой. Во-первых, диапазон измеряемых им температур ограничивается от 0 до 100 градусов Цельсия, хотя на экране мобильного устройства и могут отображаться другие значения. Во-вторых, тепловизор имеет длиннофокусный объектив, значительно уменьшающий угол обзора. При этом второй недостаток оборачивается преимуществом, когда необходима работа на большом расстоянии до нужного объекта. К тому же частота кадров 50 Гц гораздо комфортнее базовых 25 Гц при съёмке подвижных объектов (правда придётся выключить отображение температуры), а разрешение сенсора (256x192 точек) весьма комфортное. Ещё из интересного есть довольно богатый комплект поставки – у моего Seek Thermal только защитный кейс, пускай и более качественный. Пожалуй, производителю ещё стоит поработать над мобильным приложением.

Стоимость устройства немаленькая, но как минимум на уровне различных аналогов – около 30 000 рублей при покупке на Aliexpress.


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обзор тепловизор xinfrared xh 09 (х2) мобильный тепловизор
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