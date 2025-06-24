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Alex040
Xiaomi покажет два новых смартфона и два планшета на презентации 26 июня
Пользователей ожидает смартфон с наиболее мощным вибромотором, раскладушка с рекордной батареей, компактный игровой планшет и новый гаджет с процессором XRing.

Компания Xiaomi подтвердила, что 26 июня покажет целую россыпь различных новинок, ключевыми из которых станут смартфоны Redmi K80 Ultra и складной Mix Flip 2. Также на мероприятии состоится премьера планшетов Xiaomi Pad 7S Pro и Redmi K Pad.

Xiaomi Pad 7S Pro.

На данный момент неизвестными остаются в основном цены на новинки, а вот значительная часть характеристик будущих гаджетов уже раскрыта инсайдерами. Причём ряд недостающих фрагментов они опубликовали буквально на днях.

Redmi K80 Ultra, к удивлению, может оказаться дешевле и проще K80 Pro по ряду характеристик, включая вспомогательные камеры. При этом основой смартфона станет разогнанный флагманский чип Dimensity 9400 Plus вместо Snapdragon 8 Elite.

Главными же отличительными особенностями смартфона на фоне предшественников станут экран, звук, батарея и тактильная отдача. OLED-дисплей окажется крупнее иных моделей K80 и предложит диагональ 6,83’’, частота обновления будет увеличена со 120 до 144 Гц. Батарея может оказаться на рекордном для серии уровне в 7 410 мАч. Старшая версия K80 Ultra, вероятно, впервые предложит 24 ГБ ОЗУ.

Redmi K80 Ultra.

Уникальности гаджету, как сообщает инсайдер Digital Chat Station, добавит крупнейший вибромотор AAC 0916C и коаксиальные симметричные двойные динамики нового поколения. Источник сообщает, что иных смартфонов с такой связкой компания может не выпустить вплоть до следующего года. Модели K80 и K80 Pro добрались до глобальных продаж в качестве Poco F7 Pro и Ultra. Возможно, в будущем Redmi K80 Ultra тоже посетит глобальный рынок под иным именем.

Другой новинкой станет премиальная раскладушка Mix Flip 2. Если верить инсайдеру Panda is Bald, девайс предложит рекордную для Flip-раскладушек батарею ёмкостью около 5 100 мАч. Прежде ни один производитель не мог даже близко подойти к планке 5 000 мАч. Ключевой конкурент в лице Samsung сейчас и вовсе использует для Galaxy Flip 6 батарею ёмкостью 4 000 мАч.

Также новинка от Xiaomi должна стать чуть более тонкой. Очевидно, компания максимально использует преимущества новых кремний-углеродных батарей. Наконец, слухи обещают Xiaomi Flip 2 процессор Snapdragon 8 Elite, беспроводную зарядку и защиту от воды. Всего этого у предшественника не было.

Redmi K Pad и Redmi K80 Ultra.

Следующая новинка – Redmi K Pad. Это первый компактный планшет Xiaomi, ориентированный на игры и конкуренцию с такими моделями, как Lenovo Legion Y700. В отличие от смартфонов, большинство характеристик новых планшетов раскрыли даже не инсайдеры, а сама Xiaomi. Так, Redmi K Pad получит IPS-экран с диагональю 8,8’’, разрешением 3K, частотой обновления 165 Гц и узкими рамками. Соотношение сторон составит 16:10.

«Сердцем» устройства выступит процессор Dimensity 9400 Plus. У девайса будет металлический корпус, сразу два вибромотора для лучших тактильных эффектов и два порта USB-C. Также заявлены стереодинамики, поддержка Wi-Fi 7 и батарея 7 500 мАч. Последняя смотрится приемлемо на фоне основных конкурентов, а вдобавок обеспечивает гаджету компактные габариты, рекордно низкую для таких девайсов толщину всего в 6,4 мм и вес 326 грамм.

Redmi K Pad в сравнении с iPad Mini.

Наконец, заключительной новинкой станет планшет Xiaomi Pad 7S Pro. Девайс окажется третьим гаджетом и уже вторым планшетом с фирменным мощным процессором Xiaomi XRing O1. В отличие от представленного ранее Pad 7 Ultra, новинка будет компактнее и дешевле. OLED-экран с диагональю 14’’ уступит место IPS-дисплею 12,5’’. При этом частота обновления возрастёт со 120 до 144 Гц. Девайсу приписывают батарею ёмкостью 10 600 мАч, толщину корпуса 5,8 мм, а также вес 576 грамм.

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#xiaomi #redmi k80 ultra #xiaomi mix flip 2 #xiaomi pad 7s pro #redmi k pad
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