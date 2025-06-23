Увеличение памяти поможет Samsung усилить локальные нейросети на будущих флагманах и получить преимущество над Apple.

Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra. Фото: GSMArena.



Бурное развитие нейросетей, которые крайне требовательны по отношению к оперативной памяти, заставляет производителей вернуться к наращиванию ОЗУ в своих гаджетах.

Особенно сильно это касается флагманов. В нынешнем году компания Samsung окончательно отказалась от 8 ГБ RAM даже в базовой версии Galaxy S25, в итоге все модели линейки предложили по 12 ГБ оперативной памяти. Более того, версия S25 Ultra в эксклюзивной для Южной Кореи и Китая модификации предлагала даже 16 ГБ ОЗУ.

Теперь же портал Wccftech со ссылкой на группу инсайдеров сообщает, что в 2026 году все модели Galaxy S26 получат 16 ГБ оперативной памяти. Это может стать важным преимуществом Samsung над Apple по части локальных нейросетей, которым не нужен доступ в интернет.

Согласно текущим данным, в нынешнем году Apple переведёт модели iPhone 17 Pro и новую модель Air с 8 на 12 ГБ оперативной памяти. Однако, по версии известного аналитика Мин-Чи Куо, на этом компания и остановится. Якобы все iPhone 18 в 2026 году тоже будут полагаться лишь на 12 ГБ «оперативки».

Более того, Apple по каким-то причинам не смогла или не захотела оснастить 12 ГБ базовые модели iPhone 17, поэтому они останутся с 8 ГБ оперативной памяти. Иными словами, линейка iPhone 17 будет фрагментирована по объёмам RAM, что не позволит реализовать некоторые функции в младших моделях. При этом у Samsung якобы такой проблемы не будет, и 16 ГБ ОЗУ получит даже стандартная версия Galaxy S26.

Galaxy S25 Ultra. Фото: Tech Advisor.



Заметим, что китайские производители хотят пойти ещё дальше. Один из новых слухов приписывает осенним флагманам Huawei Mate 80 более 20 ГБ (вероятно, 24 ГБ) оперативной памяти. Впрочем, скорее всего, речь идёт лишь о старших моделях линейки.

Возвращаясь к Samsung, стоит отметить, что 16 ГБ во всех версиях – это уже второе важное нововведение серии S26. Предыдущие слухи также указывают на новую главную камеру. Вместо матрицы ISOCELL GN3, что использовалась для S23/S24/S25, Samsung наконец-то может применить новый сенсор.

Даже если этот датчик сохранит прежний размер, он все равно может предложить более высокий динамический диапазон, ускоренную фокусировку, поддержку записи видео с повышенной частотой кадров и иные улучшения.

В свою очередь, для версии S26 Ultra инсайдеры обещают новые камеры телефото, возможное использование переменной диафрагмы для главной камеры, а также увеличение аккумулятора минимум до 5500 мАч. Напомним, модель S26 Ultra может стать последней у Samsung со встроенным стилусом.