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Alex040
Samsung Galaxy S26 Ultra лишится стилуса либо станет последним флагманом с ним
Вслед за рекордным оптическим зумом и переменной диафрагмой корейские флагманы могут потерять внутренние стилусы S Pen.

Galaxy S25 Ultra. Фото: GSMArena.

Долгое время компания Samsung параллельно выпускала классические флагманы Galaxy S и модели Galaxy Note, оснащённые встроенным стилусом. Около 5 лет назад от серии Note было решено отказаться, взамен самая продвинутая модель серии Galaxy S – Ultra сперва получила поддержку профессиональных стилусов, а потом даже и сам стилус во внутреннем отсеке.

Однако в этом году из S Pen в Galaxy S25 Ultra исчез модуль Bluetooth, что лишило его части функций, включая дистанционное управление смартфоном.

Как сообщает инсайдер SetSuna Digital, дальше Samsung и вовсе может отказаться от самого встроенного стилуса в своих флагманах. Такая информация ходила в сети и ранее, таким образом, инсайдер её подтверждает. По его мнению, компания точно откажется от стилуса к 2027 году. Это значит, что у модели S27 Ultra гарантированно не будет стилуса внутри корпуса.

Galaxy S25 Ultra. Фото: BGR.

В свою очередь, ближайшая модель S26 Ultra либо также потеряет стилус, либо станет последним флагманом Samsung с ним. Любопытно, что инсайдер не уточняет, сохранится ли в гаджете хотя бы поддержка внешних стилусов на аппаратном уровне. К примеру, в выпущенном в прошлом году эксклюзивно для Китая и Южной Кореи складном Galaxy Z Fold Special Edition впервые не было даже её.

Если инсайдер окажется прав, то почти единственными смартфонами со штатным стилусом на рынке окажутся гаджеты Moto G Stylus. За последние годы Motorola заметно проапгрейдила их аппаратную начинку, превратив из относительно бюджетных в решения среднего уровня. Вдобавок в этом году компания хочет перестать ограничиваться рынком Северной Америки и начать продавать смартфоны со встроенным стилусом в других регионах.

Возвращаясь к Samsung, стоит отметить, что на днях стало известно об отказе компании от ещё одной знаковой технологии. Речь идёт о скрытых подэкранных камерах, которые бренд несколько лет подряд применял для внутренних складных экранов Galaxy Fold. Таким образом, Samsung оставила ZTE Nubia единственным производителем, кто сейчас использует подобное решение.

Galaxy S25 Ultra. Фото: XDA Developers.

Инсайдеры считают, что буквально через два года Samsung может пожалеть о собственном решении, так как подэкранные камеры появятся у Apple и ключевых китайских производителей. Аналогично дела обстоят с переменной диафрагмой для главной камеры смартфонов, которую Samsung перестала использовать пять лет назад. Однако позже идею подхватила Huawei, а в 2026 переменная диафрагма якобы появится в камерах iPhone Pro.

К слову, предыдущими сообщениями SetSuna Digital косвенно подтвердил низкий спрос на сверхтонкий Galaxy S25 Edge. Также информатор сообщил, что Samsung может поставить Apple для их первого складного смартфона экраны лучше, чем использует в собственных девайсах. Сам SetSuna Digital не является слишком популярным инсайдером, однако на его счету как минимум серия сбывшихся утечек о флагманах Huawei.

Для флагмана Galaxy S26 Ultra слухи приписывают обновление системы тыльных камер, включая замену модулей телефото на аналоги с более крупными матрицами. Также девайсу обещают апгрейд батареи как минимум до 5500 мАч и второе поколение процессоров Snapdragon 8 Elite.

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#samsung #galaxy s26 ultra #стилус
Источник: m.weibo.cn
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