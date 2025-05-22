Разрешение модуля останется прежним, но различных преимуществ может быть много

Как сообщает портал GalaxyClub, будущие флагманы линейки Galaxy S26 получат новую матрицу для основной камеры.

Напомним, уже три года подряд Samsung для смартфонов своей наиболее премиальной линейки использует один и тот же сенсор ISOCELL GN3 собственного производства. Его можно было встретить в моделях S23/S23+, S24/S24+ и актуальных S25/S25+.

Galaxy S25. Фото: GSMArena.



За годы данная матрица технологически могла отстать от более современных решений Sony и самой Samsung. О новой камере известно лишь то, что её разрешение вновь составит 50 Мп.

Зато новый сенсор может быть крупнее нынешнего относительно скромного размера 1/1.56", что позволит ему захватывать больше света. А даже если размер матрицы останется прежним, новое решение все равно может предложить заметно более высокий динамический диапазон и/или скорость фокусировки. Вдобавок датчик теоретически может обеспечить усиленные возможности видеосъёмки, включая 4K@120 FPS и впервые 8K@60 FPS.

Galaxy S25. Фото: GSMArena.



В GalaxyClub предполагают, что Samsung вновь будет использовать сенсор собственной серии ISOCELL GN, причём, возможно, некую ещё неансированную модель.

Любопытно, что данную информацию в своём аккаунте в социальной сети Weibo подтвердил известный инсайдер IceUniverse, за которым стоит внушительный список сбывшихся прогнозов. Он сообщил, что слышал аналогичную новость от своего источника около месяца назад.

Что касается самой линейки Galaxy S26, то её выход предположительно ожидается спустя год после предшественников – в январе 2026 года. Информации о новинках мало, но предполагается, что Samsung может избавиться от версии Plus и заменить её особо тонкой моделью S26 Edge.

В свою очередь, наиболее мощная модель S26 Ultra сохранит камеру с разрешением 200 Мп, но может добавить для неё объектив с переменной апертурой. Кроме того, S26 Ultra приписывают значительное обновление телефото-камер, а также увеличение аккумулятора с нынешних 5000 до как минимум 5500 мАч.