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Realme GT 8 Pro получит экран с увеличенным разрешением и камеру 200 Мп

Смартфон предложит дисплей с плотностью пикселей свыше 500 PPI, телевик на 200 Мп и батарею ёмкостью более 7000 мАч.
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Актуальная модель Realme GT 7 Pro.

Компания Realme через несколько дней проведёт презентацию мощных смартфонов GT 7T и Neo 7 Turbo. В свою очередь, в середине лета ожидается премьера камерофонов Realme 15 Pro и Pro+. Все эти гаджеты обещают быть весьма продвинутыми с точки зрения характеристик.

Однако свой самый технологически совершенный смартфон компания готовит к премьере на конец сентября или начало октября. Им станет главный флагман бренда в этом году – модель Realme GT 8 Pro.

Портал ITHome, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station, обозначил ключевые параметры новинки. «Сердцем» гаджета предсказуемо станет процессор Snapdragon 8 Elite второго поколения.

Более неожиданные изменения включают в себя новый экран с разрешением 2K, что позволит поднять плотность пикселей выше психологической планки в 500 PPI. Форма экрана останется плоской, без закруглённых граней.

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Другой важный апгрейд: камера с разрешением 200 Мп. Впрочем, речь идёт не об основном модуле, а о новой камере телефото. Последняя предназначена для качественной портретной съёмки и продвинутого зума. В нынешнем Realme GT 7 Pro здесь используется датчик 50 Мп размером 1/1.95’’ и апертурой f/2.7.

Realme GT 7 Pro. Фото: Forbes.

Использование 200 Мп подразумевает значительно более крупный датчик, скорее всего, 1/1.4’’. Объектив получит не очень высокое фокусное расстояние, что в теории позволит расширить апертуру и улучшить качество портретной съёмки. При этом внушительное разрешение поможет достигнуть сильного зума (с помощью кропа). Телевики с разрешением 200 Мп – тренд среди китайских производителей. Такими во флагманах уже пользуются Xiaomi, Vivo и Honor, а скоро к ним присоединятся Huawei и Oppo.

Также предыдущие слухи приписывают Realme GT 8 Pro апгрейд батареи. Если в текущей модели ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч, то новинке инсайдеры обещают более 7000 мАч. За габариты девайса при этом переживать не стоит. Гаджет, судя по всему, будет использовать новое поколение кремний-углеродных батарей, с увеличенным содержанием кремния (~с 10 до 15%). Такой аккумулятор повысит плотность хранения энергии, но не увеличится в размерах.

Наконец, Realme GT 8 Pro, по данным инсайдера, сохранит некоторые уже имеющиеся в текущей модели преимущества. Это касается металлической рамки корпуса, а также ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Последний, напомним, быстрее оптических, а также не боится мокрых и грязных пальцев. Сохранит девайс и продвинутую защиту от воды на промежуточном уровне IP68/IP69.

Анонс новинки может состояться в первой половине осени, примерно на месяц раньше предшественника, который был выпущен в начале ноября.

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