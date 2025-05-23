Крупнейший китайский бренд ещё никогда не оснащал свои смартфоны подобными матрицами.

Компания Huawei в этом году особо пристальное внимание во флагманах решила уделить камерам телефото. Они, напомним, предназначены для продвинутого зума и качественной портретной съёмки.

По имеющимся данным, ожидаемая в июне модель Pura 80 Ultra предложит рекордно крупный для смартфонов телевик с разрешением 50 Мп и размером 1/1.3’’.

Huawei Mate 70 Pro

Теперь же портал Huawei Central, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station, сообщает, что внутри Huawei идёт тестирование другого крупного телевика, но уже с разрешением 200 Мп. Очевидно, это решение предназначено не для линейки Pura и может увидеть свет во флагманах Mate 80, выходящих в конце осени.

Стоит отметить, что телефото-объектив с разрешением 200 Мп – это не только погоня за красивыми цифрами. Подобное решение в наиболее ультимативных смартфонах уже сейчас используют Xiaomi, Vivo и Honor. Оно позволяет телевику иметь словно два фокусных расстояния. Одно – честное, но не слишком большое для упора на качественные портретные кадры, а другое достигается за счёт высокого разрешения сенсора (кроп) и позволяет обеспечить максимально сильный зум.

Huawei Mate 70 RS Ultimate.



В свою очередь, Huawei может добавить в подобный телевик ещё несколько фирменных особенностей. Например, это может быть нестандартная матрица с субпиксельным слоем RYYB. Такие китайский гигант активно использует уже не только в своих флагманах, но и в смартфонах среднего уровня. Данные сенсоры считаются заметно более светочувствительными.

Также Huawei для нового телевика может использовать переменную апертуру, подобно тому как делает это на основных камерах своих флагманов. Впрочем, это уже лишь наши догадки.

Между тем, инсайдеры приписывают линейке Mate 80 довольно много серьёзных изменений. Так, девайсы могут стать компактнее нынешних моделей Mate 70 и даже получить версию с относительно небольшим экраном 6,3’’. Подобная тенденция сейчас набирает популярность у китайских производителей.

Также моделям Mate 80 приписывают процессор Kirin нового поколения, который наконец-то перейдёт с 7 нм на некий техпроцесс, который условно называют 5,5 нм. Отвечать за него вновь будет китайский гигант SMIC.

Наконец, самый удивительный слух от надёжного инсайдера касается использования встроенного вентилятора в одной из моделей линейки. Активное охлаждение поможет процессору дольше держать высокую производительность под нагрузкой. Нечто подобное в игровых смартфонах Red Magic уже весьма давно делает ZTE Nubia. Однако в обычные флагманы вентилятор ни один производитель ещё не устанавливал.