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Alex040
Игровой смартфон Nubia Red Magic 10 Air на глобальном рынке станет доступен несколько позднее
Почти в полтора раза дешевле других устройств серии Red Magic 10

Изначально предполагалось, что Red Magic 10 Air начнёт продаваться по всему миру 23 апреля, однако аккурат в этот день компания ZTE и принадлежащий ей бренд Nubia объявили о переносе начала глобальных продаж ещё на две недели — на 7 мая.

Red Magic 10 Air. Фото: GSMArena.

Самые яркие особенности устройства: флагманский чип прошлого года Snapdragon 8 Gen 3, фирменный строгий дизайн Nubia, скрытая подэкранная камера и кнопки-триггеры на боковой грани смартфона.

Напомним, смартфон предлагает OLED-дисплей с диагональю 6,8’’. Он обновляется с частотой 120 Гц и имеет высокую скорость реакции на действия пользователя (частота дискретизации 2000 Гц). Защиту глаз обеспечивает DC-Dimming и частота ШИМ 2160 Гц.

Тыльные камеры представлены двумя модулями по 50 Мп (основной и широкоугольный). Основной модуль имеет крупный размер 1/1,55’’ и оптическую стабилизацию. Благодаря мощному процессору заявлена поддержка записи видео 4K 60 FPS и 8K 30 FPS. Разрешение подэкранной камеры – 16 Мп.

Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, мощность зарядки – 80 ватт, поддерживается обходная зарядка. Есть поддержка Wi-Fi 7, NFC, продвинутое вибро, инфракрасный порт и стереодинамики. Защита от воды лишь IP54, что защищает в основном от дождя.

В отличие от других современных смартфонов серии Red Magic, у смартфона нет активной системы охлаждения, но зато толщина корпуса впервые оказалась менее 8 мм.

Параллельно с глобальным анонсом гаджет прошёл серию тестов от портала GSMArena. В своём выводе в слабые стороны новинки журналисты записали не столь яркий дисплей, как в моделях Magic Pro. Также авторы отметили отсутствие поддержки eSIM, всего 1 год обещанной основной поддержки ПО (с Android 15 можно будет обновиться только до 16), а также огрехи локализации с китайского на другие языки.

Ключевыми плюсами названы хорошее сочетание цены и производительности, эстетически приятный «плоско-угловатый» дизайн, общее качество и отзывчивость дисплея, скрытая под экраном камера, множество игровых функций и неплохое время автономной работы.

Для самой младшей модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти цена в Европе установлена на отметке 500 евро. Также доступны более дорогие варианты с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Заметим, что в родном Китае гаджету будет непросто, так как там почти за те же деньги сейчас можно купить устройства с актуальными топ-чипами от Snapdragon и Mediatek. Однако глобально у ZTE больше шансов.

Выводя на международный рынок модель Red Magic 10 Air, Nubia тем временем готовится анонсировать в Поднебесной ещё пару новинок. 28 апреля компания покажет свой ключевой камерофон Z70S Ultra, а также новый игровой планшет Nubia Pad Pro.

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#zte #nubia #red magic 10 air
Источник: gsmarena.com
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