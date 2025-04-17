Nubia анонсировала глобальный релиз игрового смартфона Red Magic 10 Air.

Компания Nubia представит игровой смартфон Red Magic 10 Air на мировом рынке 23 апреля 2025 года. Устройство, уже доступное в Китае, сохранит характеристики локальной версии, включая 6,8-дюймовый OLED-экран BOE с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей с яркостью 1600 нит, охватом 100% DCI-P3 и 10-битным цветом оснащён технологиями 2160 Гц PWM и DC-диммингом для снижения нагрузки на глаза. Игрокам пригодится частота опроса сенсора 2000 Гц, заявленная как самая быстрая в линейке.

Сердцем модели стал процессор Snapdragon 8 Gen 3 и сопроцессор Red Core R3, управляющий аудио, вибрацией и RGB-подсветкой в играх. Конфигурации включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ накопителя UFS 4.0. Система охлаждения Composite Liquid Metal 2.0 объединяет паровую камеру, графитовые пластины и фазовые материалы.

Основная камера получила два датчика по 50 МП (основной и сверхширокий), а фронтальная — 16 МП под экраном. Аккумулятор на 6000 мА·ч поддерживает зарядку 80 Вт (0–100% за 35 минут) и режим bypass для снижения нагрева при игре с подключением к сети. Среди фишек — стереодинамики, вибромоторы X-axis, сканер отпечатков в экране, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и сенсорные плечевые триггеры с частотой 520 Гц.

ОС Red Magic OS 10 на базе Android 15 предлагает игровые инструменты вроде прицельной сетки, режима разведки и управления жестами. Точная цена и дата старта продаж за пределами Китая станут известны 23 апреля.