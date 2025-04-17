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Kefir32
Игровой смартфон Red Magic 10 Air поступит в продажу по всему миру 23 апреля
Nubia анонсировала глобальный релиз игрового смартфона Red Magic 10 Air.

Компания Nubia представит игровой смартфон Red Magic 10 Air на мировом рынке 23 апреля 2025 года. Устройство, уже доступное в Китае, сохранит характеристики локальной версии, включая 6,8-дюймовый OLED-экран BOE с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей с яркостью 1600 нит, охватом 100% DCI-P3 и 10-битным цветом оснащён технологиями 2160 Гц PWM и DC-диммингом для снижения нагрузки на глаза. Игрокам пригодится частота опроса сенсора 2000 Гц, заявленная как самая быстрая в линейке.

Сердцем модели стал процессор Snapdragon 8 Gen 3 и сопроцессор Red Core R3, управляющий аудио, вибрацией и RGB-подсветкой в играх. Конфигурации включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ накопителя UFS 4.0. Система охлаждения Composite Liquid Metal 2.0 объединяет паровую камеру, графитовые пластины и фазовые материалы.

Основная камера получила два датчика по 50 МП (основной и сверхширокий), а фронтальная — 16 МП под экраном. Аккумулятор на 6000 мА·ч поддерживает зарядку 80 Вт (0–100% за 35 минут) и режим bypass для снижения нагрева при игре с подключением к сети. Среди фишек — стереодинамики, вибромоторы X-axis, сканер отпечатков в экране, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и сенсорные плечевые триггеры с частотой 520 Гц.

ОС Red Magic OS 10 на базе Android 15 предлагает игровые инструменты вроде прицельной сетки, режима разведки и управления жестами. Точная цена и дата старта продаж за пределами Китая станут известны 23 апреля.

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#nubia #nubia red magic 10 air
Источник: gizmochina.com
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