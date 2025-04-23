Китайские компании всё активнее используют кремний-углеродные батареи, которые позволяют умещать впечатляющее количество mAh в относительно тонкие корпуса новых смартфонов.

Honor GT Pro.



Сегодня утром с интервалом в несколько часов свои анонсы в Китае провели бренды Honor и Realme. Их новые смартфоны получили схожие названия GT Pro и GT 7, мощнейшие флагманские процессоры, не очень высокие цены и особо ёмкие батареи по 7200 мАч.

Новинка от Honor базируется на чипе Snapdragon 8 Elite Leading Version – это разогнанная версия флагмана Qualcomm и нынешний чемпион всевозможных мобильных бенчмарков. Гаджет предлагает LTPO OLED-дисплей 6,78" с частотой до 144 Гц. На тыльной панели можно обнаружить трио камер по 50 Мп, включая ширик и телевик с оптическим зумом 3x.

Honor GT Pro имеет защиту от воды IP68, мощные стереодинамики от флагманов Magic 7, продвинутый X-осевой вибромотор, ультразвуковой сканер отпечатков, ИК-порт и зарядку мощностью 90 ватт. Последняя питает упомянутую выше батарею ёмкостью 7200 мАч.

Honor GT Pro.



В Китае устройство стартует с ценником 3700 юаней (42 тысячи рублей) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. В целом гаджет весьма похож на показанный прошлой осенью флагман Honor Magic 7. У новинки слегка упрощены камеры (менее крупная матрица главного модуля), но зато она на 20% дешевле, имеет значительно более мощную батарею и разогнанный процессор.

Представленный сегодня Realme GT 7, пожалуй, ещё более интересное устройство по соотношению цена/возможности. Его ценник начинается с 2600 юаней (29 тысяч рублей). За эти деньги гаджет предлагает те же 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш.

«Сердцем» устройства выступает чип Dimensity 9400+. В бенчмарках он лишь незначительно отстаёт от Snapdragon 8 Elite. Вдобавок, версия «+» – это не просто разогнанный по тактовым частотам Dimensity 9400. Обновлённая модель также получила апгрейд по улучшению дальности беспроводных соединений и производительности встроенного ИИ-сопроцессора.

Флагман Realme оснащён OLED экраном 6,8’’, его частота достигает 144 Гц. Основная камера весьма похожа на Honor (50 Мп, размер сенсора 1/1,56", есть оптическая стабилизация), однако предлагает более высокую светосилу f/1.8 против f/1.95. При этом вспомогательные камеры – это как раз то, на чем Realme сэкономила больше всего. Ширик представлен простым модулем на 8 Мп, а телевика нет вообще.

Realme GT 7.



Зато на остальных параметрах сильной экономии не наблюдается. За свою умеренную цену гаджет предлагает стереодинамики, X-осевой линейный вибромотор, ультразвуковой сканер отпечатков, защиту от воды IP68, инфракрасный порт и поддержку Wi-Fi 7. Батарея у Realme также имеет ёмкость 7200 мАч, однако мощность зарядки здесь увеличена до 100 ватт, вдобавок поддерживается обходная зарядка (можно играть, подключившись прямо к розетке, не расходуя ресурс батареи).

Увы, ходят слухи, что Realme GT 7 может остаться эксклюзивом Китая, а глобально компания якобы выпустит модель под тем же названием, но с несколько упрощёнными характеристиками.

Толщина корпуса Honor при аккумуляторе 7200 мАч составляет всего 8,6 мм, у Realme ещё меньше – 8,3 мм. При этом Honor ранее в этом месяце уже выпустила уникальную модель Honor Power с батареей 8000 мАч в корпусе 8,0 мм. Всё это следствие впечатляющего прогресса китайских производителей с кремний-углеродными батареями. Ожидается, что 7000-8000 мАч станут стандартом для флагманов и смартфонов среднего уровня, что выйдут во второй половине года.