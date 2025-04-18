Пользователей вновь ожидает основная камера с фокусным расстоянием 35 мм, но на этот раз с другим сенсором и без переменной апертуры.

Компания ZTE и её дочерний бренд Nubia готовятся представить новый флагманский смартфон. Устройство получит название Nubia Z70S Ultra Photographer Edition и, как стало известно сегодня, будет официально анонсировано 28 апреля.

В ближайшие дни Nubia в серии промоматериалов поделится подробностями о новинке, однако кое-что известно уже сейчас. На фоне прошлогоднего Nubia Z70 Ultra новая модель Z70S Ultra может потерять переменную апертуру объектива, но получить новый сенсор главной камеры.

Сделать такие выводы нетрудно, глядя на официальные изображения, где у основной камеры больше не видно лепестков, свойственных переменной диафрагме. Вдобавок изменилась и надпись на камере. Вместо «adjustable physical aperture» там теперь написано «hyper-sensitive xl sensor».

Предположительно «xl» может указывать на габариты матрицы, которые будут больше предшественников. Напомним, в прежних моделях использовался датчик Sony IMX906 с разрешением 50 Мп и размером 1/1,56’’. Новинка же может получить матрицу формата 1/1,3’’, хотя официально это не подтверждено.

О том, что матрица будет совершенно новой, Nubia упоминали и ранее. А вот внезапный отказ от переменной апертуры вряд ли порадует поклонников бренда.

С другой стороны, в плане расположения камер и иных элементов Z70S Ultra выглядит почти копией Z70 Ultra. Скорее всего, ZTE попросту не стали радикально переделывать гаджет и убрали объектив с переменной апертурой, чтобы освободить место для более современной матрицы. Возможно, совместить и то, и другое они попробуют в условном Z80 Ultra, что выйдет осенью.

Про остальные характеристики Nubia Z70S Ultra судить пока рано, хотя с большой вероятностью они окажутся идентичны или близки к предшественнику. Пользователей ждёт флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, а также минимум две традиционные уникальные особенности флагманов Nubia. Это невидимая фронтальная камера спереди и там самая основная камера сзади с фокусным расстоянием 35 мм.

Последнее считается приближённым к тому, как видит мир человеческий глаз. Сейчас Nubia – единственные, кто выпускает смартфоны с подобными камерами. Однако совсем скоро аналогичное решение появится во флагманском Vivo X200 Ultra. У последнего также будут значительно более продвинутые вспомогательные модули.

При этом ценник у модели Vivo в Китае обещает быть около 6500 юаней, в то время как от Nubia стоит ожидать расценок на уровне 4500 юаней (около 50 тысяч рублей).