Пример Galaxy S25 Ultra наглядно демонстрирует, что даже если «на бумаге» характеристики остались прежними, в реальности девайс может сильно измениться.

Galaxy S25 Ultra. Фото: GSMArena.



В сети продолжают всплывать всё новые подробности о флагманской модели Galaxy S25 Ultra, которая вместе с другими представителями линейки S25 была показана несколько дней назад.

Теперь надёжный инсайдер Ice Universe сообщает, что дисплей новинки показывает заметно более высокие цифры яркости. Это весьма любопытно, так как изначально инсайдеры заявляли, что разницы в дисплеях между S24 Ultra и S25 Ultra ждать не стоит. Да и сама Samsung для новинки заявляет прежнюю пиковую яркость 2600 нит, как и в предшественнике.

Впрочем, пиковая яркость – это скорее из области маркетинга. А вот полноэкранная яркость в S25 Ultra выросла на фоне предшественника, причём сразу на 36%. По данным Ice Universe, вместо прежних 1363 нит гаджет теперь выдаёт 1860 нит. Таким образом, Samsung не просто увеличила дисплей своего главного флагмана с 6,8 до 6,9’’, но и использовала более современную матрицу. Это совпадает с новостями о применении в новинке технологии HOP 3.0, что делает экран энергоэффективнее и отзывчивее.

Инсайдер Ice Universe также сообщил чуть больше подробностей о камерах S25 Ultra. Прежде всего, он подтвердил, что в моделях решена проблема «желтизны» лиц на фотоснимках:

Также источник добавляет, что заметно улучшена была камера телефото, предназначенная для дальнего зума. Если в S24 Ultra такая камера могла запросто уступать китайским конкурентам, то теперь преимущество вновь на стороне Samsung:

На данных фото S25 Ultra (слева) сравнивается с Vivo X200 Pro при зуме 30x. У Vivo для телевика используется гораздо более крупный сенсор и более широкая апертура, чем у Samsung. Однако кореец, кажется, всё равно выходит победителем.

В свою очередь, портал GizmoСhina дополнительно сообщает, что в S25 Ultra сделан целый ряд программных и аппаратных улучшений по работе с камерами. Запись видео теперь по умолчанию идёт в режиме 10 bit HDR, появилась возможность записывать 8K-видео на сверхширокоугольный модуль, улучшена функция виртуальной диафрагмы (приложение Expert RAW).

Также добавлены шесть новых эффектов для видеосъёмки, увеличена длительность режима Motion Photo, в галерее фотографий значительно улучшен встроенный поиск, а ещё ряд новых нейросетевых функций внесён во встроенный редактор изображений. Впрочем, программные новинки позже могут перейти и в другие флагманские смартфоны Samsung вместе с обновлением ПО.

Наконец, портал AndroidCentral со ссылкой на YouTube-блогера Lover Of Tech сообщает первые результаты тестирования автономности девайса.

Блогер в режиме прямой трансляции запустил многочасовой стрим, где с помощью ряда приложений синхронно проверил автономность S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, а также двух версий S24 Ultra. Одна из последних была новой, а другая – после года активного использования.

В итоге после 5 часов тестирования у S25 Ultra осталось 24% заряда, у новой модели S24 Ultra – 18%, у старой – 5%. При этом у iPhone 16 Pro Max сохранилось 33%.

Как известно, S25 Ultra оснащена таким же аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, как и предшественник, однако Samsung заявляет для новинки более высокую автономность. И, кажется, это правда. После 6 часов тестов новый S24 Ultra был уже почти на грани отключения с 3% заряда, а у S25 Ultra оставалось ещё 11%:

Напомним, ранее стало известно, что у S25 Ultra заметно более крупные динамики и существенно увеличенная испарительная камера на фоне предшественника. В свою очередь, будущей модели S26 Ultra инсайдеры приписывают увеличенный аккумулятор и большие изменения в камерах.