Технология LTPO у Samsung стала стандартом в прошлом году, с серией Galaxy S24.

Samsung использовала технологию HOP 3.0 с атрибутами LTPO для своих новых моделей Galaxy S25. Технология LTPO стала стандартом в прошлом году с выпуском серии Galaxy S24 и теперь Samsung перешел на новый уровень с обновлением дисплеев для моделей Galaxy S25. HOP 3.0 является собственной версией LTPO от Samsung и имеет несколько улучшений, которые повышают удобство использования.

Одно из главных преимуществ использования HOP 3.0 заключается в повышении эффективности дисплея и улучшении скорости отклика на прикосновения. Это означает, что пользователи Galaxy S25 будут иметь более плавное и быстрое взаимодействие с дисплеем своих телефонов.

HOP 3.0 работает по принципу динамического переключения частоты обновления дисплея между 1 и 120 Гц в зависимости от типа отображаемого контента. Это позволяет экрану Galaxy S25 автоматически адаптироваться к контенту и использовать оптимальную частоту обновления, что приводит к более эффективному использованию энергии и улучшенной жизни батареи.

В дополнение к этим улучшениям, HOP 3.0 также обеспечивает лучшую точность отображения цветов и более широкий динамический диапазон, что приводит к более ярким и реалистичным изображениям на экране Galaxy S25.