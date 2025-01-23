Новейший флагман Samsung приносит больше нововведений, чем может показаться, глядя на список характеристик.

S25 Ultra (слева) рядом с S24 Ultra.



Специализирующийся на гаджетах Samsung инсайдер Ice Universe опубликовал серию сообщений, связанных с представленной вчера флагманской моделью Galaxy S25 Ultra.

Все они посвящены новшествам, о которых Samsung либо умолчала на презентации, либо сказала лишь вскользь.

Так, по данным инсайдера, новинка готова предложить существенно улучшенный звук. Доказательств тому источник не приводит, но на одной из фотографий видно, что нижний динамик стал заметно больше:

Сравнение динамиков Galaxy S25 Ultra (сверху) и S24 Ultra.



К слову, это же фото показывает, что, несмотря на увеличенный экран, смартфон и правда стал компактнее в ширину. Напомним, благодаря существенно уменьшенным рамкам ширина гаджета сократилась с 79 до 77,6 мм.

Ice Universe считает, что отныне флагман Samsung по уровню минимизации рамок слегка превосходит iPhone 16 Pro Max:

Galaxy S25 Ultra рядом с iPhone 16 Pro Max.



Ещё несколько особенностей новинки связаны с камерами. Хотя на аппаратном уровне все модули кроме сверхширокоугольного остались прежними, качество съёмки якобы все равно улучшилось. Так, в портретном режиме оптимизирована точность передачи оттенков кожи. В свою очередь, для телевика с дальним зумом была улучшена детализация. Ещё инсайдер обращает внимание, что смартфон научился мгновенно восстанавливать цвета при съёмке log-видео.

Наконец, Ice Universe подчёркивает, как сильно изменилась испарительная камера устройства:

Испарительная камера Galaxy S25 Ultra на 40% крупнее аналога в S24 Ultra.



Новая версия стала ощутимо больше, что должно улучшить систему охлаждения гаджета. Это, в свою очередь, позволит процессору дольше держать высокую производительность под сильными нагрузками. К сравнению, в iPhone испарительной камеры сейчас нет вообще, но, по слухам, она появится как раз в моделях iPhone 17.

Напомним, инсайдер Ice Universe раскрыл обширный объём информации о Galaxy S25 Ultra ещё задолго до анонса. Он первым указал на новую диагональ дисплея, уменьшенные рамки, скруглённые углы, точно назвал новые габариты и вес гаджета. Он же выдал информацию про обновление сверхширокоугольной камеры. С другой стороны, инсайдер ошибся в описании модели S25 Slim, которая в реальности получила название Edge и два модуля камеры вместо трёх.

Что касается модели Galaxy S25 Ultra, то в продажу девайс поступит в начале следующего месяца. Помимо перечисленной выше информации новинка получила мощный процессор Snapdragon 8 Elite. Причём Samsung, в отличие от остальных, использует его разогнанную версию, где частота главных ядер увеличена с 4,3 до 4,5 ГГц.

Разница толщины рамок S24 Ultra (слева) и S25 Ultra.



S25 Ultra (сзади) отличается закруглёнными гранями вместо острых в S24 Ultra.



Также смартфон примечателен увеличенной с 15 до 25 ватт мощностью беспроводной зарядки, новым модемом X80 от Qualcomm с поддержкой спутниковой связи, а ещё усиленным защитным стеклом Gorilla Armor 2, которое в других смартфонах прежде не встречалось. Ёмкость батареи осталась прежней, но Samsung обещает на 1 час больше автономной работы.

Среди плохих новостей: урезанная функциональность стилуса, который лишился функций дистанционного управления смартфоном, а также доступность версии с 16 ГБ ОЗУ лишь в Южной Корее и Китае.