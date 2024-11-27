Актуальная модель Vivo X200 Pro.



Компания Vivo не так давно представила флагманские смартфоны серии X200. Они стали первыми моделями на рынке с процессором Dimensity 9400, а Pro-версии X200 получили ещё и главную камеру с новейшим сенсором Sony LYT-818.

Как и в прошлый раз, вслед за стандартной и Pro-версией X200 Vivo готовит наиболее ультимативную версию Ultra. Анонс этого камерофона может состояться в феврале-марте следующего года.

Первоначально информации о гаджете было совсем немного. Так, инсайдеры приписывали грядущей новинке процессор Snapdragon 8 Elite вместо Dimensity. При этом главной камере пообещали и вовсе шаг назад, т. к. её матрица вместо огромного 1.0" датчика в X100 Ultra предложит всё ещё флагманский, но уже более скромный размер 1/1.28".

Vivo X100 Ultra.



Однако совсем недавно благодаря инсайдеру Digital Chat Station стало понятно, что X200 Ultra в плане камер будут куда более необычными, чем ожидалось. Инсайдер подтвердил уменьшенный размер главной матрицы, но добавил, что фокусное расстояние объектива увеличится с 23 до 35 мм!

Иными словами, Vivo первой на рынке смартфонов объединит 35 миллиметровый объектив с крупной матрицей размером 1/1.28". Единственной компанией, которая также использует 35 мм в объективах своих флагманов, является ZTE Nubia. Однако там цифры заметно скромнее. Раньше Nubia применяла сенсоры 1/1.7". Сейчас в Z60 Ultra и в Z70 Ultra используются датчики ~ 1/1.5".

35 мм хороши для портретной, уличной съёмки, удобны, когда нужно выделить объект на фоне, подчеркнуть детали, создать более сфокусированные композиции. У таких камер заметно меньше искажений, а пропорции людей и объектов выходят более естественными.

Объективы 35 мм являются чем-то средним между традиционными основными камерами в смартфонах и телевиками. Вдобавок они ведут съёмку, приближенную к тому, каким мир видит человеческий глаз.

ZTE Nubia Z70 Ultra с камерой 35 мм и переменной апертурой объектива (верхний модуль с красной обводкой). Фото: GSMArena.



Другая информация о X200 Ultra связана уже со сверхширокоугольной камерой. Она получит оптическую стабилизацию, а размер её матрицы тоже составит 1/1.28". Такое сочетание в смартфонах также впервые. Обычно «сверхширики» даже во флагманах не имеют стабилизации и базируются на очень скромных по размеру сенсорах.

Например, в iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra размер подобного сенсора всего-навсего около 1/2.6". Самые большие сверхширокоугольные камеры были у Huawei до санкций, в Oppo Find X6 Pro и у ZTE в Z60 Ultra. Их размер составлял ~ 1/1.55", что давало внушительное преимущество. Ночная/вечерняя съёмка на такие модули сразу же показывала преимущества большого сенсора, который может захватывать много света.

Увы, сейчас все три названных выше компании ради экономии вернулись обратно к совсем небольшим матрицам. При этом Vivo в X200 Ultra хочет не просто повторить, а превзойти их всех со своей сверхширокоугольной камерой с датчиком 1/1.28", дополненной OIS.

Vivo X200 Pro.



Наконец, X200 Ultra также должен вновь получить фирменную оптику ZEISS и привычную для флагманов систему лазерного автофокуса. Ещё инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Vivo опять задействует камеру-перископ 200 Мп на базе крупной матрицы 1/1.4".

Вместе с предыдущей информацией это означает, что X200 Ultra станет первым смартфоном, у которого нет маленьких или даже средних по размеру сенсоров камер. Все три тыльные камеры будущего флагмана будут представлены крупными датчиками по 1/1.28" и 1/1.4". Насколько правы инсайдеры и чем ещё удивит Vivo X200 Ultra, мы узнаем уже через несколько месяцев.