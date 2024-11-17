Группа инсайдеров во главе с Ice Universe продолжает делиться подробностями о флагманской линейке Galaxy S25, анонс которой может состояться уже в январе.

Актуальная модель Galaxy S24+. Фото: GSMArena.



Если предыдущие «утечки» касались в основном модели S25 Ultra, то за последние дни больше информации появилось о стандартных версиях, а также о тонкой модели Galaxy S25 Slim.

Больше никаких 8 ГБ памяти. Благодаря предыдущим инсайдам мы узнали, что единственным вариантом объёма ОЗУ в S25 Ultra станет 16 ГБ вместо 12 ГБ в предшественнике. Однако оказывается, что даже в базовых S25 отныне будет не менее 12 ГБ вместо 8 ГБ.

Зачем это нужно? Прежде всего, ради функций генеративного ИИ. Если вся линейка, включая даже стандартную версию, получит не менее 12 ГБ «оперативки», то это позволит Samsung значительно проапгрейдить локально работающие на смартфоне нейросети.

Любопытно, что Apple, по слухам, также хочет видеть 12 ГБ в своих будущих iPhone 17. Однако там 12 ГБ будут лишь в Pro-версиях, что даёт Samsung существенное преимущество в реализации различного ИИ-функционала.

Процессор Snapdragon во всех моделях. Изначально считалось, что Samsung оснастит S25 и S25 Plus как собственными процессорами Exynos, так и Snapdragon от Qualcomm. Причём Европе и России вновь достанутся версии на базе Exynos, которые считаются более слабыми и проблематичными.

Базовая версия Galaxy S24 рядом с S23. Фото: GSMArena.



Однако известный инсайдер Ice Universe уверяет, что все модели S25 будут построены на основе Snapdragon 8 Elite. Иными словами, Samsung повторит свой опыт 2023 года, когда вся флагманская линейка S23 была оснащена исключительно чипами Snapdragon.

Что касается новых Exynos 2500, то их, скорее всего, не отменили. И мы всё же увидим это новое поколение Exynos летом в складных моделях Fold и Flip.

Любопытно, что недавно в сеть утекли результаты прототипа Galaxy S25 с чипом Exynos 2500 в тесте Geekbench. Цифры там заметно отставали от недавно вышедших китайских флагманов с чипами Snapdragon 8 Elite. Впрочем, главная проблема может быть даже не в этом. Exynos 2500 впервые создаётся по нормам 3 нм на предприятиях самой Samsung и, согласно Business Korea, имеет весьма высокий уровень брака.

Версия S25 Slim будет не слишком тонкой. Если верить сообщениям инсайдеров, изначально Samsung хотела сделать крайне тонкое устройство. Для этого компании нужно было решить вопрос с новым аккумулятором (кремний-углеродная технология) и с новой конструкцией материнской платы. Однако пока Samsung разобралась только с батареей. В итоге первая модель Slim будет не столь тонкой, какой бы могла.

Толщина стандартных моделей S24 составляет 7.6 мм. Фото: GSMArena.



Причём тот же инсайдер, на которого ссылается портал GSMArena, заявляет, что у Apple и её будущего iPhone 17 Slim строго обратная ситуация. Они решили вопрос с платами (правда, те вышли весьма дорогими), но пока будут использовать прежние аккумуляторы. Для iPhone 17 Slim инсайдер называет толщину около 6 мм, что на четверть тоньше текущих моделей.

Для S25 Slim прогнозов источник давать не берётся. Хотя в теории более компактная батарея должна быть важнее материнской платы. К слову, диагональ экрана новинки составит 6,7’’ против 6,6’’ у iPhone 17 Slim.

Любопытная новость связана с главной камерой модели Slim. Инсайдер Ice Universe утверждает, что она получит «ультра» модуль. Скорее всего, это намёк на сенсор 200 Мп размером 1/1.3", что применяется в актуальных Galaxy S Ultra. Он заметно больше, чем матрица 1/1.56", которая лежит в основе главной камеры базовой и Plus версий Galaxy S.

При этом у главного конкурента с камерами всё может быть, напротив, плохо. В сети есть информация, что грядущий iPhone 17 Slim получит всего одну (!) камеру с разрешением 48 Мп, так же как и грядущий iPhone SE 2025. К этим данным можно было бы отнестись крайне скептически, если бы за ними не стоял инсайдер Мин-Чи Куо. Он относится к категории самых надёжных.

Недавно в сети распространялась информация о мероприятии Samsung, якобы намеченном на 5 января. Однако сейчас сразу два известны[ инсайдера – Ishan Agarwal и Max Jambor опровергают эти данные. По их словам, в реальности ждать придётся дольше: Samsung готовит свою большую презентацию на 22-23 января.

Предполагаемый дизайн модели S25 Ultra: минимальные рамки и никаких заострённых углов.



Причём эти даты касаются, скорее всего, только моделей S25, S25 Plus и Ultra. А вот новая версия Slim может выйти немного позже. Вдобавок, ещё один инсайд касается второго поколения умных колец Galaxy Ring. Они якобы появятся не летом 2025, спустя год после первого поколения, а существенно раньше. Это лишь предположение, но может быть Galaxy S25 Slim и Galaxy Ring 2 будут показаны одновременно. К примеру, на крупной выставке MWC 2025 в начале марта.

Напомним, что главной «звездой» новой линейки всё же станет модель S25 Ultra. Ей приписывают дизайн с сильно уменьшенными рамками вокруг слегка увеличенного экрана. Кроме того, S25 Ultra получит как минимум немного изменённую конфигурацию камер (ожидается 200 + 50 + 50 + 10 Мп) и впервые поддержку спутниковой связи. Хотя последнее в идеале может достаться всей линейке S25.

Также в планах Samsung сразу два необычных флагманских устройства, одно из которых дополнит складные смартфоны, а другое и вовсе является новым для рынка.