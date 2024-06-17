Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Runway AI представила нейросеть Gen-3 Alpha для генерации высококачественных видео
Компания Runway, известная благодаря ИИ-инструментам для редактирования видео и предыдущим поколениям видеогенераторов, представила свою новую модель для генерации видео, получившую название Gen-3 Alpha.

Судя по описанию на официальном сайте, на этот раз генераторов видео будет несколько, и Gen-3 Alpha – лишь первый и самый простой из них.

реклама

Однако даже в этом случае прогресс на фоне предыдущего Gen-2 выглядит значительным. На своей анонсирующей записи в блоге авторы разместили десятки примеров роликов в качестве демонстрации возможностей новой модели. В Runway уверяют, что не применяли никакого редактирования к получившимся видео, и всё выложено именно так, как было сгенерировано.

Новая нейросеть демонстрирует серьёзный прогресс в качестве картинки. Она стала разительно более стабильной, словно почти избавившись от характерного для прежних генераторов видео «шипения» всех объектов в кадре. Да и в целом визуальное качество по сравнению с тем, что было у Runway год назад, впечатляюще шагнуло вперёд, и некоторые видео выглядят уже словно настоящими.

Создатели сообщают, что Gen-3 – это не улучшенная версия Gen-2, а совершенно новая модель, обученная по другим принципам на гораздо более тщательном подобранном и описанном наборе различных данных. Новый генератор для создания правдоподобных видео пытается стремиться к «пониманию» мира, авторы называют это своей конечной целью.

В некоторых приведённых роликах особый упор сделан на реалистичные лица людей (взгляните, например, на первую картинку к данной новости). Здесь прогресс по сравнению с той «кашей», что предлагал на старте Gen-2, особо силён.

Также демонстрируются различные кинематографические эффекты, профессиональные ракурсы и пролёты камеры. Есть примеры макросъёмки, подводной съёмки, различных стилей, словно имитирующих классиков кино. В демонстрационных роликах также можно найти много элементов фантастики и сюрреализма. Судя по всему, у модели весьма высокий уровень «насмотренности».

Предыдущее поколение видеогенератора от Runway – Gen-2 было анонсировано весной прошлого года, а свободный доступ к нему был открыт в начале лета 2023. Причём пользователям было предложено и несколько десятков бесплатных попыток в качестве пробы. Сроки доступа к Gen-3 Alpha пока неясны, но один из источников упоминает, что доступ может быть открыт уже в ближайшие дни.

Также, как и Gen-2, Gen-3 сможет генерировать видео с нуля или же использовать вашу картинку в качестве начального опорного кадра. Помимо самой генерации видео, вновь будут доступны различные вспомогательные инструменты, которые позволят управлять камерой, контролировать движение и т. д. Runway обещают, что скоро таких инструментов станет ещё больше. 

Теперь к минусам. Авторы честно признаются, что в модели есть цензура. Очевидно, генерировать что-то спорное или известных людей ИИ просто откажется. 

Также самой главной проблемой видеогенераторов остаётся время. Целостными получаются буквально несколько секунд, после чего изображение может расплываться или меняться слишком сильно. Если у Gen-2 и многих других генераторов лимит был в 4 секунды, то все демонстрационные ролики Gen-3 Alpha длятся 10 секунд. 

Немного технических деталей: ролики на сайте имеют разрешение HD и частоту 24 кадра в секунду. Это немного, но другие генераторы пока предлагают столько же или хуже. Тем более HD-разрешение, возможно, не предел новинки. Gen-2 на старте, напомним, предлагал разрешение примерно втрое ниже.

Заметим, что июнь выдался «жарким» на новые генераторы видео. Буквально пару недель назад все профильные сайты обсуждали китайский генератор Kling. А неделю назад можно было наблюдать видео нейросети Dream Machine, созданной Luma Labs. В обоих случаях демонстрировался уровень на голову выше предыдущих генераторов видео, хотя ролики, увы, всё также ограничены 4-5 секундами.

Частично ослабить этот лимит времени ещё в начале года обещала компания OpenAI со своей нейросетью Sora. В феврале на анонсирующих роликах её уровень качества казался недосягаемым. 

Однако Sora всё так же недоступна пользователям, никаких сроков не называется, а Kling и Dream Machine от Luma уже пробуют реальные пользователи, и качество весьма высоко. Скоро, вероятно, можно будет попробовать и Gen-3 Alpha. Будем надеяться, в будущем этим генераторам удастся преодолеть серьёзные ограничения по времени.

#нейросети #видео #нейросеть #генеративное видео #gen-3 #gen-3 alpha #runway
Источник: runwayml.com
+
Написать комментарий (0)
Картинки нейросети Stable Diffusion 3 разочаровали пользователей
YouTube начал распространять новый вид рекламы, который сложно блокировать AdBlock
YouTube готовит новый способ борьбы с блокировщиками рекламы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
10
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
Украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме будет усугубляться
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
45
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
6
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
45
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
18
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Мое мнение о сериале Fallout
21
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
12
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
105

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
21:28
Кароч, чтмба,ты дно, на вопросы по существу не отвечаешь. Запомни, ты что, как человек что и уважения ты н когда не заслужить, ни в одном обществе
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
Илья Денисов
21:25
Не знаю я просто в целом не любитель долго говорить по телефону редко коротко быстро и по делу
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Максим Соколовский
21:24
Не краежоп, а экономный? Большой удачи на 16 посидеть. Не забудь столько же файла подкачки выделить.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
VAKT
21:12
В EDGE это давным-давно есть, что на десктопе, что на мобилке - где я им (чтением) и пользуюсь в дороге за рулём.
Google Chrome добавляет функцию чтения вслух содержимого просматриваемых веб-сайтов
Dark_Cloud
21:11
Свитч - это устройство для доступа к библиотеке игр нинтендо. Прекратите доступ к этим играм - и свитч превратится в бесполезный кусок пластика. Вот сейчас пытаются создать бесполезный кусок пластика....
Минпромторг приступил к поиску подрядчиков, способных выпустить отечественную игровую приставку
Вячеслав Безруков
21:09
Деточка узбагося я больше не буду брать интел потому что там недоядрами а ам5 бесполезен
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
FelsheR-BANZzZzZz
21:06
По ходу саммита решили украину снова переименовать.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
beltar
21:06
Если у тебя от пиратских игр вирусы, то ты альтернативно интеллектуален. За годы поймал вирус, видимо, майнер, всего 1 раз, и то по глупости, т. к. были основания подозревать. На торрентах вирус будет...
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Колючка
21:05
сделай деанан зелота и зустаха
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
beltar
21:04
Если ты не отключаешь обновления, то кто тебе доктор? А не настраивают особо, т. к. на машине с 8-32 Гб ОЗУ выигрыша никакого нет. Это на Win 95 надо было ставить один цвет экрана вместо обоев, т. к. ...
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем