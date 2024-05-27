Популярные западные порталы оценили возможности камер флагмана Xiaomi 14 Ultra на фоне наиболее сильных конкурентов. Результат оказался весьма любопытным.

Xiaomi 14 Ultra. Фото: Forbes.



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Хотя анонс Xiaomi 14 Ultra состоялся ещё в конце февраля, глобальные продажи смартфона в некоторых странах начинаются только сейчас. Одновременно с этим появляются и тесты камеры новинки в крупных западных медиа. За последние полторы недели девайс сперва попал в руки авторов портала PhoneArena, а позже добрался до лаборатории DXOMARK.

Внимание именно к камере неудивительно, так как она является главной «изюминкой» аппарата. Для основной из четырёх тыльных камер девайс предлагает сочетание крупного сенсора формата 1’’ Sony, оптики Leica и сложного механизма с переменной апертурой.

В тестах PhoneArena смартфон сразу же взял первое место, с минимальным отрывом опередив Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max, которые заняли вторую и третью строчку соответственно.

На смену объективу Leica Simmicron в модели 14 Ultra пришёл более совершенный Summilux. Leica также помогает Xiaomi с калибровкой и софтом для камеры.



Авторы напомнили, что использующаяся в гаджете матрица 1’’ по габаритам примерно на 30% больше сенсоров 1/1.3", что лежат в основе главных камер флагманов Apple и Samsung. Размеры матрицы предоставляют устройству Xiaomi преимущества, как минимум, по части съёмки в условиях плохой освещённости.

Анализируя полученные фото с Xiaomi 14 Ultra, авторы теста отметили отличную детализацию, а также отсутствие артефактов чрезмерной резкости и ореолов вокруг объектов, которые были на некоторых снимках с Samsung и iPhone.

Особо положительных отзывов удостоились обе камеры для зума. По возможностям и качеству оптического приближения девайс уверенно обошёл как S24 Ultra, так и iPhone. К плюсам также был отнесён особо большой угол съёмки сверхширокоугольной камеры. Гаджет Xiaomi благодаря этому умещает в кадр банально больше объектов. Высокую оценку авторы выдали и съёмке видео.

Суммарная оценка детализации снимков при зуме на дальнюю, среднюю и ближнюю дистанцию. iPhone 15 Pro Max, обладающий лишь одной камерой телефото, здесь предсказуемо проиграл.



При этом рецензенты заметили и недостатки девайса. В частности, у гаджета немного чаще, чем у Apple и Samsung, могут возникнуть проблемы с экспозицией, также он чуть хуже в точности цветопередачи. Больше всего критики досталось фронтальной камере устройства. По мнению авторов PhoneArena, она у девайса хуже ключевых конкурентов.

Другим популярным ресурсом, который недавно протестировал Xiaomi 14 Ultra, стала фотолаборатория DXOMARK. Здесь ситуация для Xiaomi заметно сложнее. Авторы поставили гаджет лишь на 13-е место среди всех протестированных смартфонов.

Впереди девайса с небольшим отрывом оказались флагманы других китайских компаний, включая Oppo, Vivo, Huawei и Honor. Также впереди Xiaomi оказались Google Pixel 8 Pro, Apple iPhone 15 Pro и Pro Max. Последний в рейтинге DXOMARK занимает шестое место. На первом месте этого рейтинга сейчас находится флагман Huawei Putra 70 Ultra со своей уникальной выдвижной камерой.

Так сейчас выглядит рейтинг DXOMARK.



Впрочем, если посмотреть внимательнее, то и в тестах DXOMARK дела Xiaomi в целом обстоят неплохо. Гаджету удалось обойти Galaxy S24 Ultra, который авторы поставили аж на 22-е место. Также превзошла новинка и прошлогодний iPhone 14 Pro Max, который занимает в рейтинге 18-ю строчку.

Если рассматривать отдельные составляющие итоговой оценки Xiaomi 14 Ultra, то особо бросается в глаза почти максимальный балл, связанный с возможностями зума. В девайсе Xiaomi для этого предусмотрены сразу две камеры-телевика с оптикой Leica и фокусными расстояниями 75 и 120 мм.

Напомним, на фоне прошлогодней модели 13 Ultra новинка предлагает новую матрицу основной камеры. На смену сенсору Sony IMX989 пришёл новейший Sony LYT-900. Улучшен был и механизм переменной апертуры объектива. Начиная с модели 14 Ultra, он может занимать не только два крайних значения, но и ряд промежуточных. Это даст большую вариативность при съёмке.

Работа механизма переменной апертуры. «Глазок» камеры максимально расширяется при недостатке света и сужается при его избытке.



Вдобавок максимальная ширина апертуры объектива увеличилась с f/1.9 до f/1.6, что улучшит захват света. Аналогично с f/3.0 до f/2.5 была улучшена оптика камеры-телевика с фокусным расстоянием 120 мм. В свою очередь, фронтальная камера наконец-то научилась записывать видео 4K, причём сразу в 60 FPS. А основная теперь может записывать 4K Slo-mo в 120 FPS и 8K с 30 кадрами вместо прежних 24.

Остальные, уже не связанные с камерами, новшества Xiaomi 14 Ultra включают процессор Snapdragon 8 Gen 3, более современный и яркий экран, защитное стекло собственной разработки вместо Gorilla Glass, беспроводную зарядку мощностью 80 ватт вместо прежних 50 ватт, ускоренный USB-C и поддержку Bluetooth 5.4. Для Китая у гаджета появилась поддержка спутниковой связи.