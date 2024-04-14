На уходящей неделе компания OpenAI без громких анонсов обновила платную версию своего умного бота ChatGPT, переведя его на новую языковую модель GPT-4 Turbo 2024-04-09. Ошибки нет, новая версия называется именно так. OpenAI и раньше использовала даты для обозначения своих моделей, но на этот раз для ясности в номере версии указывается ещё и год её выпуска.

«Сражение искусственного интеллекта» – изображение сгенерировано нейросетью Ideogram

Обновлённый ChatGPT и его особенности

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Нынешняя апрельская версия заменяет собой предыдущую январскую GPT-4 0125. И хотя новинка доступна только в платной версии ChatGPT Plus, как и прежде, доступ к ней можно получить и бесплатно. Это возможно благодаря различным веб-сервисам вроде LMSYS Arena и браузерным расширениям наподобие Merlin AI. Они хоть и с лимитами, предоставляют доступ к GPT-4.

На этот раз GPT-4 обновилась особенно сильно. Благодаря обновлению ChatGPT Plus должен стать сильнее в задачах, где требуется логика и сопоставление данных, также модель должна лучше справляться с созданием качественного текста и программного кода, а ещё стать лучше в математике. По последнему пункту прогресс должен быть особо весомым.

Также обновлённый ChatGPT в отдельных случаях постарается не лить на пользователя слишком много «воды», если ситуация позволяет ответить разумно и коротко. Вдобавок умный бот реже будет использовать длинные фразы, повторять фрагменты пользовательского запроса, вместо чего постарается отвечать более простым разговорным языком.

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Ответ нейросети теперь может быть в разы короче, если в дополнительной информации нет особого смысла

Предыдущая версия GPT-4 – 0125 столь серьёзных новшеств с собой не приносила и была сосредоточена в основном на решении проблем, одна из которых – наделавшая много шума в СМИ проблема «лени». В этом случае чат-бот мог «уставать», не браться за сложные задания и становиться менее продуктивным в выходные дни. Сейчас это должно быть исправлено.

Что касается бесплатной версии ChatGPT, то она всё ещё работает на базе январской GPT-3.5 0125. Не исключено, что в ближайшее время OpenAI обновит и её. Кроме того, в этом году к релизу готовится модель GPT-5. Именно она в обозримом будущем может стать основной платного ChatGPT Plus, а бесплатная версия имеет шансы перейти на GPT-4.

Напомним, ранее в этом месяце OpenAI объявила, что для использования бесплатной версии ChatGPT больше не нужна регистрация пользователя. Пока это действует только в США, но скоро будет развёрнуто по всему миру.

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Превосходство новой версии GPT-4 в популярных ИИ-бенчмарках. Особый прогресс виден в MATH (математика) и GPQA, который проверяет общие знания, здравый смысл и учёт контекста

Противостояние GPT-4 и Claude 3

Выпуск обновлённой GPT-4 особенно любопытен в контексте мартовских событий, когда другая известная нейросеть впервые за всё время одержала победу над детищем OpenAI.

Это произошло на популярной площадке Chatbot Arena от LMSYS, где сравниваются самые мощные большие языковые модели, а новость моментально разлетелась по мировым СМИ. Роль нового лидера взяла на себя выпущенная в том же марте нейросеть Claude 3, а если точнее, её наиболее мощная версия Claude 3 Opus.

Claude 3 Opus в масштабном пользовательском голосовании сравнялся и дальше символически обошёл GPT-4, иногда выдавая более осмысленные и продуманные ответы, чем у конкурента.

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Вдобавок Claude 3 отличается от GPT-4 в полтора раза более крупным контекстным окном, благодаря чему «скармливать» ему информацию можно в особо крупных размерах, буквально целые книги. После чего можно задавать по ним вопросы.

Контекстное окно современных наиболее популярных языковых моделей. Каждый токен равен примерно 5 символам. У лидеров – моделей Claude, таких токенов на вход можно подать до 200 тысяч

За разработку Claude 3 отвечает американская компания Anthropic, созданная, что символично, бывшими сотрудниками всё той же OpenAI. Также, как и OpenAI, Anthropic сейчас получает многомиллиардные инвестиции в своё развитие от ведущих ИТ-гигантов. Если главный партнёр и инвестор OpenAI – это Microsoft, то в Anthropic огромные средства вкладывают Google и Amazon.

Впрочем, лидерство Claude 3 даже на одной из сравнительных площадок оказалось недолгим. Новая GPT-4 2024-04-09 сразу же после своего выхода сумела перехватить инициативу в голосовании пользователей и с минимальным отрывом вернуть OpenAI первое место.

В данный момент весь пьедестал Chatbot Arena занимают различные версии GPT-4 и Claude 3. Наиболее близко к ним удалось подобраться Google с их Gemini и, неожиданно, новой модели с открытым исходным кодом под названием Command R+.

Актуальный рейтинг моделей на портале Chatbot Arena. Скорее всего, до лета новых лидеров мы не увидим

Эволюция GPT-4 и грядущая GPT-5

Стоит отметить, что нынешнее обновление GPT-4 отнюдь не первое. Свою флагманскую нейросеть с момента анонса в марте прошлого года OpenAI обновляла уже несколько раз. Новые версии выпускаются каждые несколько месяцев.

Радикально умнее, согласно тестам, «нейронка» не стала: если улучшения и есть, то они носят скорее эволюционный характер.

Зато обновления привнесли для GPT-4 два других важных новшества. Во-первых, если контекстное окно GPT-4 в самом начале составляло всего лишь 8 тысяч токенов, то сейчас оно увеличилось до 128 тысяч. Это означает, что информации на вход для продвинутого ChatGPT с GPT-4 можно подать радикально больше.

Во-вторых, на момент своего анонса GPT-4 была ограничена данными лишь по сентябрь 2021. В свою очередь, нынешние актуальные модели GPT-4 обучены уже на данных вплоть до декабря 2023.

Контекстные окна ещё нескольких популярных ИИ. Бесплатная версия ChatGPT сейчас имеет контекстное окно в 16 тысяч токенов

Между тем, согласно информации Business Insider и ряда других источников, летом OpenAI планирует релиз GPT-5. Обращаясь к пользователям ещё в начале года, глава OpenAI Сэм Альтман упоминал усиленные возможности языковых моделей по рассуждениям, более высокий уровень персонализации и работу с видео. Не исключено, что всё это касалось грядущей GPT-5.

К слову, даже нынешняя GPT-4, которой уже больше года, предлагает 1,8 триллиона параметров, что далеко впереди большинства конкурентов. Им попросту недоступны те огромные вычислительные мощности для обучения моделей, которые для OpenAI предоставляет Microsoft.

К примеру, ИИ Grok-1 от Илона Маска полагается только на 314 млрд параметров, из-за чего модель заметно уступает GPT-4 во многих тестах. Очевидно, грядущая GPT-5 за счёт суперкомпьютеров и огромного числа ИИ-ускорителей Nvidia, что есть у Microsoft, сможет преодолеть даже символический рубеж в 10 триллионов параметров.

В одно время с GPT-5 или даже чуть раньше в открытый доступ должен выйти видеогенератор Sora. Он сможет взаимодействовать с GPT-5 так же, как сейчас в ChatGPT Plus тесно связаны между собой GPT-4 и генератор изображений Dalle-3

Это позволит модели серьёзно «поумнеть» и реже ошибаться, т. к. число ошибок больших языковых моделей, как показали исследования, тесно связано с количеством параметров. Чем их больше, тем ответы должны быть надёжнее.

Разумеется, со временем другие компании и команды разработчиков догонят GPT-5 точно так же, как сейчас они догнали GPT 3.5 и практически подошли к уровню GPT-4.

Однако на момент выхода GPT-5 может остаться почти без конкурентов. Сразу же равный «бой» ей смогут навязать в лучшем случае лишь отдельные игроки рынка. Скорее всего, это будет следующая версия Claude от Anthropic и Gemini 1.5 Ultra от Google, анонс которой может состояться в мае на конференции Google I/O.