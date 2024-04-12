Redmi Turbo 3 и Realme GT Neo 6 SE

После продолжительной рекламной компании на этой неделе в Китае состоялась презентация ожидаемых новинок Xiaomi и Realme. Ими стали модели Redmi Turbo 3 и Realme GT Neo 6 SE. Изюминка обоих аппаратов заключается в попытке добавить почти флагманские характеристики в девайсы с ценой в 2-3 раза дешевле реальных флагманов.

реклама





Xiaomi Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 3 является, несмотря на изменённое название, прямым продолжением прошлогоднего Redmi Note 12 Turbo. Новинка примечательна, прежде всего, процессором Snapdragon 8s Gen 3 – это урезанная по производительности версия актуального флагмана Qualcomm.

Если верить AnTuTu, 8s Gen 3 на 37% опережает в скорости Snapdragon 7+ Gen 2, который в прошлом году был «сердцем» Redmi Note 12 Turbo. При этом конкретно по графической части преимущество и вовсе составляет более 50%.

реклама





Другая улучшенная сторона Redmi Turbo 3 на фоне предшественника – jосновная камера. Мегапикселей стало меньше (50 вместо 64), но в остальном характеристики выглядят лучше. На смену сенсору Omnivision OV64B из 2020 пришёл более современный Sony LYT-600 (2023). Размер пикселей увеличился с 0,7 до 0,8 мкм (1,4 –> 1,6 мкм в биннинге).

Дизайн и доступные расцветки для Redmi Turbo 3

Апертура объектива также была расширена с f/1.8 до f/1.6, что позволит матрице захватывать больше света. Вдобавок новый мощный процессор позволяет девайсу записывать видео в 4K 60 FPS, в то время как предшественник был ограничен частотой в 30 FPS.

Дисплей гаджета сохранил диагональ 6,67’’, но предлагает заметно повышенную пиковую яркость и увеличенное разрешение, благодаря которому примерно на 12% увеличилась плотность пикселей. Также по сравнению с Note 12 Turbo слегка были уменьшены рамки девайса.

реклама





Среди иных преимуществ новинки можно отметить использование быстрой флеш-памяти UFS 4.0 вместо 3.1, ускоренной оперативной памяти LPDDR5X вместо LPDDR5 и зарядки мощностью 90 вместо 67 ватт. В устройстве применяется сканер отпечатков пальцев под дисплеем вместо бокового сенсора, также была улучшена фронтальная камера и защита корпуса.

Xiaomi и Realme в новых моделях отказались от «заглушек» по 2 Мп. Теперь в обоих гаджетах лишь две основные камеры: основная 50 Мп и ширик 8 Мп с увеличенным углом обзора

В частности, гаджет теперь защищён более прочным стеклом Gorilla Glass Victus, а ещё оснащён защитой от воды и пыли на уровне IP64 (защита от брызг). У предшественника подобного не было. Работает устройство под управлением HyperOS, созданной на кодовой базе Android 14.

Realme GT Neo 6 SE

Новинка от Realme, по сравнению со своим прошлогодним предшественником, перешла на процессор Snapdragon 7+ Gen 3. В AnTuTu он опережает 7+ Gen 2, что был установлен в Neo 5 SE, примерно на 25%. Преимущество конкретно в подтесте GPU составляет около 38%.

реклама





Не менее серьёзные улучшения в GT Neo 6 SE касаются экрана и камеры.

Экран подрос с 6,74 до 6,78’’ и отныне базируется на матрице LTPO OLED вместо LTPS OLED, что позволяет ему заметно более экономно расходовать заряд аккумулятора. Также существенно возросла яркость дисплея. Realme особый упор делает на цифру 6000 нит – это рекордная пиковая яркость среди смартфонов, похвастаться такой сегодня не могут даже флагманы.

Пока что новинка Realme доступна лишь в тёмно-зелёном и серебряном цвете

К сравнению, Neo 5 SE предлагал пиковую яркость на уровне лишь 1400 нит. Впрочем, пиковая яркость – скорее из области маркетинга. Куда важнее, что полноэкранная яркость гаджета выросла с 500 нит в прошлогодней модели до 1000 нит в нынешней. Вот это уже более надёжный показатель того, что пользоваться устройством на улице в солнечную погоду станет комфортнее.

Существенно улучшилась главная камера. Старенький сенсор Omnivision OV64B (64 Мп) был заменён на новый Sony IMX882 (50 Мп) с более крупными пикселями. Также девайс наконец-то может похвастаться оптической стабилизацией, которой в прошлом поколении не было.

Как и в случае со смартфоном Xiaomi, Realme на этот раз не упустила из виду защищённость девайса. У гаджета отныне есть защита от воды IP65 (против брызг и небольших струй) и продвинутое защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Прошлогодней модели подобного сильно не хватало.

За экран Realme GT Neo 6 SE отвечает BOE – лидер китайских компаний по производству дисплеев. За экран предыдущей модели отвечала компания Tianma

Иные улучшения включают в себя быструю флеш-память UFS 4.0 вместо 3.1, запись 4K@60 FPS основной и 4K@30 FPS фронтальной камерой. Аккумулятор в 5500 мАч остался прежним, но толщину девайса удалось уменьшить с 9 до 8,65 мм. Работает новинка под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Цены и беглое сравнение новинок

На данный момент обе новинки анонсированы и доступны только в Китае. Их глобальный запуск, включая Россию, должен состояться уже в ближайшие месяцы или даже недели.

Цена базовой модели Redmi Turbo 3 в Китае, несмотря на многочисленные улучшения, осталась на прежнем уровне и составляет 2000 юаней (~26 300 рублей) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Примечательно, что год назад Redmi Note 12 Turbo за такую же цену предлагал только 8 ГБ оперативной памяти.

В свою очередь, новинка Realme в базовом варианте предлагает прежние 8 ГБ «оперативки», но зато цена стала меньше. Если модель Neo 5 SE год назад стартовала с 2100 юаней, то Neo 6 SE, имея солидные улучшения, стартует с 1800 юаней (~23 670 рублей).

Если верить ресурсу GSMArena, на тыльной стороне Realme GT Neo 6 SE притаился важный для съёмки датчик цветового спектра. Вероятно, он спрятан в модуле вспышек

Если сравнивать два девайса, то смартфон от Xiaomi выделяется более мощным процессором (+12-17%, согласно AnTuTu), увеличенным объёмом ОЗУ даже в базовом варианте и главной камерой с более светосильным объективом.

На стороне Realme, прежде всего, батарея ёмкостью 5500 мАч против 5000 мАч у конкурента от Xiaomi. Также стоит отметить фронтальную камеру, которая в отличие от аналога у конкурента умеет записывать видео 4K. Ещё одно преимущество Realme – экран. Он чуть больше, ярче, имеет слегка более высокую частоту ШИМ, что важно для глаз.

Однако самое главное преимущество экрана в Realme GT Neo SE заключается в том, что это матрица OLED LTPO. Она может гибко управлять частотой своего обновления, сильно понижая её, когда на экране статичный контент. Такая механика незаметна для пользователя, но зато здорово экономит заряд аккумулятора.

Различаются новинки и дизайном. Если у Realme GT Neo 6 SE слегка изогнутый дисплей, то Redmi Turbo 3 полагается на плоский экран

Текущие планы Xiaomi и Realme

Разумеется, нынешние анонсы – лишь звенья в стратегии обеих компаний.

Так, Xiaomi с начала года уже успела вывести на международный рынок представленную в 2023 в Китае флагманскую линейку Xiaomi 14, заодно дополнив её наиболее ультимативной моделью Ultra. Также Xiaomi запустила в продажу недорогие 4G-версии линейки Redmi Note 13, а ещё представила сверхбюджетную модель Redmi A3 (она же Poco 61).

Ближайшие планы компании включают в себя вывод на рынок базовой модели Redmi 13, а также анонс своих наиболее премиальных смартфонов. Ими будут складные Mix Fold 4 и Mix Flip. Mix Fold 4 обещает стать первым складным смартфоном компании, который выйдет не только в Китае, но и глобально. В свою очередь, Mix Flip станет первой вертикальной раскладушкой Xiaomi.

В Россию Redmi Turbo 3 может прийти как под собственным именем, так и в качестве новой модели Poco

Что касается Realme, то с начала года компания запустила в продажу несколько новых недорогих смартфонов, включая первого представителя линейки Realme Note. Также была анонсирована новая номерная серия Realme 12 с упором на дизайн и телефото камеры в старших моделях.

Сейчас Realme готовится к выпуску модели GT Neo 6, что встанет на ступень выше нынешнего 6 SE. Ещё в планах Realme запуск новой линейки P с упором на доступные цены, дизайн и производительность. Первоначально, впрочем, она будет доступна лишь в Индии.

Летом от компании можно ожидать её первый складной смартфон, а также новую модель со Snapdragon 8 Gen 3, но по более скромной цене, чем нынешний GT 5 Pro.