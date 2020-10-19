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Здравствуйте!

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Решил поделиться впечатлениями и доработками своего ПК, представленного ранее в моем блоге тут.

Начнем с простого, что не потребовало особых усилий и времени (кроме покупки конечно). Летом я все-таки докупил второй монитор, дополнительно к уже имеющемуся Acer Predator XB271HUbmiprz (IPS, 27', QHD 2560x1440, 16:9, 165 Гц, NVIDIA G-SYNC) взял второй попроще Acer Nitro VG270UPbmiipx (IPS, 27', QHD 2560x1440, 16:9, 144Гц, AMD FreeSync), справа на фото.

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Кстати, Acer Nitro VG270UPbmiipx оказался очень неплох за свой ценник, только вот подставка оказалась ну вообще никакая, хуже я не видел (маленькая, тонкая пластиковая, без регулировки по высоте, монитор криво стоит и шатается на ней). На фото уже нормальная стальная подставка (справа), монитор крепко стоит как влитой. В отзывах к этому монитору на разных ресурсах, подставка один из главных минусов, который пришлось решать сразу покупкой другой подставки (крепление VESA 100x100).

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Совместимость AMD FreeSync с 2080Ti вполне адекватная (все работает как надо в играх), хотя в настройках совместимость типа не гарантируется:

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Летом в июне-августе 2020г. Я не спешно занимался разгоном оперативной памяти. Из предыдущего обзора, я остановился на параметрах на скорую руку: 3466 МГц, 16-17-16-35-55-1Т, 1.35В (Corsair DDR4 64 ГБ (4 х 16 ГБ), CMW64GX4M4K3600C18, B-Die). Материнка ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) на Х570. Хоть у памяти и штатная частота 3600 МГц, взять ее на материнке с НЕ Т-топологией да еще и на 4-х планках не представляется возможным (на 2-х планках без проблем). На тот момент, любое снижение основных таймингов, в том числе CL ниже 16 приводило к ошибкам (memtest86, верю в него непоколебимо, долго но надежно). И тут я решил так сказать на удачу, попробовать поменять планки местами в слотах (забегая вперед, удачную схему записал в блокнот). И случилось маленькое чудо, CL установил на 14 и стал постепенно снижать и тестировать остальные тайминги, включая вторичку и третичку (по разным статьям и руководствам + свои причуды у памяти). Тут я сразу покажу что у меня получилось в итоге, описывать сам процесс подбора и закономерностей выбора того или иного тайминга, тянет на отдельную не малую статью, это очень муторно, поверьте.

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Итоговые параметры к которым я пришел и оставил на постоянку имеют вид:

3533МГц, 14-17-14-31-45-1Т, 1.45В.

Кому интересны остальные тайминги, смотрите скриншоты из биоса выше. Все остальные тайминги подобраны таким образом (за исключением некоторых, которые подбираются по соотношениям с другими таймингами), что даже если хоть ОДИН из них снизить хотя бы на 1, будут ошибки в многочасовом тесте memtest86 (1-2 ошибки, но будут). За исключением буквально пары таймингов, снизить которые еще возможно но эффекта уже нет либо он обратный (снижение производительности по тестам, и сама AMD их ещё снижать не рекомендует).

Пару слов о напряжении. При таких максимально-ужатых таймингах и частоте, естественно напряжение будет высоким, моя система не стартует уже при 1.42-1.43В. Поэтому в биосе напряжение указано 1.46В, при этом материнка устанавливает по факту чуть меньше, около 1.45В. При этом напряжении возникла следующая проблема, ошибки в тестах memnest86, обусловленные повышенной температурой чипов (тестировал в винде, после получаса под нагрузкой - более 70 гр.). Проблему решил классически, купил на Авито новый кулер за копейки и установил обдув памяти (Corsair Vengeance Airflow Memory Cooling Fan):





Температура чипов памяти упала сразу более чем на 20 гр.!!! Максимальная температура чипов одной из планок 49 гр., на остальных планках еще ниже. Пропали все тепловые ошибки в почти 10 часовом тесте memtest86. Правда вентилятор жарит около 4500 оборотов и издает едва заметный шум. В биосе настроил его работу в зависимости от температуры проца (от памяти никак естественно, её температур в биосе нет) таким образом, что он почти все время работает неслышно на минимальной рабочей частоте около 2400 об/мин и раскручивается до максимума при топовой температуре проца выше 70 гр., которой в реальных задачах почти никогда не бывает (об этом будет ниже).

Вот так я выжал все что смог из имеющейся памяти. Суммарно ужатая первичка, вторичка + третичка дает весьма мощный эффект. В некоторых программах типа XMRig RandomX рост линейный (по форумам, у меня показывает лучше результат чем у других с более высокой частотой памяти но с НЕ настроенными таймингами), в некоторых играх есть эффект причем весьма неплохой до 20% доходит, в других почти нет, пару FPS в пределах погрешности. Но все равно, достаточно интересно было все это доводить до своего маленького совершенства.

Далее (в сентябре 2020г.) я решил всё таки ради интереса перенести водянку с фронтальной панели наверх и заодно обновить термопасту на проце т.к. при предыдущем нанесении я с количеством прогадал и нанес её через чур мало (сколько осталось т.к. была ночь, размазал маленькую каплю, крышка проца аж просвечивалась), хотя по температурам вроде хватало, но тут надо было свой перфекционизм унять и сделать как надо и заодно и проверить будет ли разница, хотя проверить точно не получилось т.к. водянка сразу перенеслась наверх (т.е. другие условия). В общем нанес я свежую термопасту Thermalright TF8 и перенес водянку наверх (трёх-секционная Corsair H150i Pro RGB). И в общем результаты сначала очень не порадовали... Хотя некоторые тут утверждали обратное в прошлой статье в комментариях (типа у меня все не так). Температура проца при максимальных тестовых нагрузках подскочила до 87-89 гр. (было 77-78 гр.). Пришлось разбираться и решать эту проблему. Дело даже не в том, что типа горячий воздух от видеокарты идет (она вообще в тестах стояла), а в том, что при фронтальной установке у меня радиатор был установлен "бутербродом" посередине а вентиляторы с двух сторон на вдув (снаружи) и на выдув (внутрь). Таким образом обеспечивался мощный поток воздуха через радиатор, чего сейчас естественно не было при установке радиатора наверху. Положение еще усугублялось тем, что тихоходные корсаровкие вентиляторы при максимальных оборотах 1600 об/мин не смогли обеспечивать хороший проток воздуха через радиатор с быстрым выбросом его из корпуса. Сверху корпуса был сильный жар + верхняя крышка корпуса со своей сеткой и переносными ремнями корпуса создавала дополнительное сопротивление и так еле -еле выходящему воздуху из радиатора. Первым делом я снял верхнюю крышку корпуса и снял переносные лямки (корпус ASUS ROG Strix Helios GX601), жар верху стал меньше и вроде как температура проца стала ниже на 2-3 гр. Но этот результат меня не устраивал + внешний вид был "лютый колхоз" (при снятой верхней крышке). Было два варианта: первый - обеспечить мощный поток воздуха как и ранее, при верхней установке; второй - вернуть все назад на фронтальную панель. Честно говоря, второй вариант уже не хотелось повторять по ряду причин, да и видеокарте стало чуть легче (градусов на 5, хоть какой топ плюс) при верхней установке. И я решил добиваться хороших результатов развивая первый вариант, тем более что после переноса водянки у меня остались три первоклассные вертушки Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 (ранее они вверху на выдув стояли где сейчас водянка). В общем установил я эти вертушки вверху корпуса, естественно на выдув для создания дополнительного разряжения и протяжки воздуха на выходе из радиатора. Пришлось повозиться, т.к. конструктивно у металлической рамки корпуса (к которой радиатор водянки прикручивается) не было в нужных местах всех сквозных отверстий чтобы верхние вертушки прикрутить в отверстия радиатора. Но в принципе, хватило имеющихся отверстий, по два на каждый вентилятор (два прикрутил по диагонали, один что по середине - двумя болтиками с одной стороны (нормально получилось, он ещё и прижат двумя соседними вертушками). Заделал лишние отверстия для улучшения динамики выходящего воздуха и более-менее эстетики, а также установил решетки на вентиляторы в стиле корпуса чтоб снизить так сказать "колхозность". Кстати, верхние вертушки подключил к контролеру корпуса, как и раньше было (для управления оборотами, кнопкой на корпусе).

И вот что у меня получилось:

Сказать что стало лучше, ничего не сказать. Улучшения просто шокировали, температура CPU сразу стала более чем на 10 гр. ниже и стала 74-76 гр.). Напор выбрасываемого воздуха чувствуется в 20-30 см. от вертушек, и никакого жара! А если все корпусные вертушки включить в "турбо" режим, включая верхние вертушки (т.к. их корпусному контролеру подключил) то наблюдается очень интересный эффект, температура проца сильно не падает, где то до 73-74 гр. но температура воды в контуре сильно падает и не растет (правда становится довольно шумно в комнате). Видно у меня это сразу, т.к. подсветка корпуса помпы настроена по температуре воды. Температура воды где то на 7-8 гр. становится ниже. Видимо тут уже вопрос к теплопередаче от CPU к водянке и тут предел термопасты сказывается, остается только с жидким металлом опыты ставить, но я точно этим не буду заниматься ибо не вижу в этом смысла. Все указанные выше температуры CPU, при его автобусте в режиме PBO (без ручного разгона). Стресс-тесты Аиды (CPU+FPU). При этом проц по нагрузкой кушает около 240-250 Вт (по ваттметру). В играх и других реальных задачах типа рендеринга температура проца часто и 65 гр. не достигает.

Пару слов о моей видеокарте MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, считаю её и сейчас одной из лучших по воздушному охлаждению из 2080Ti. Немного подтянул разгон на постоянку: +100/+1100 (ядро/память, MSI AfterBurner). При том что максимум после которого есть ошибки: +104/+1160. При этом разгоне (100/1100), в играх температура максимальная 63-65 гр. (PL100). При майнинге (когда мне ПК не нужен), когда специально снижен лимит мощности до PL70 температура всего 48-53 гр.

С наскоку сразу заказать 3080/3090 не удалось, причем один заказ даже оплатил за 3080, но потом возврат получил, а теперь уже и не планирую. Скоро очень сильно сократится время на все игровые радости, пусть пока будет 2080Ti. Хотя если бы я и взял 3080 то я бы с большой вероятностью её в простое бы окупил как минимум на 50-70% а то и полностью за 2-3 года, это не проблема. Ещё не плохо бы посмотреть чего там AMD выкатит.

Немного о корпусе и БП. И сейчас я бы их второй раз купил. На этом конечно можно и закончить разговор, но для адекватных объясню. Помимо внешнего вида и внутренней компоновки корпуса (Strix Helios GX601), очень удобно снимаются для чистки фильтры а главное они очень хорошо работают. После 5 месяцев, при переносе водянки, открыв и разобрав корпус я очень удивился всего лишь едва заметному легкому пылевому налету на внутренних частях (и то не на всех деталях его было видно). Никаких катышков, волос, каких то крупных частиц. Более того, интересно получается с фронтальным фильтром, избыток того что на него наносится вентиляторами (если долго не чистить) выпадает на стол внизу (под фронтальным стеклом), этот избыток просто легко со стола тряпкой стирается из под стекла.

Блок питания (Asus ROG THOR 850P RGB OLED 850W), помимо внешнего вида и качественной работы, оказался очень полезен его индикатор нагрузки (ваттметр). Привык к нему конкретно, когда комп выполняет какую-нибудь трудоемкую задачку и выключены мониторы, то беглого взгляда на его показания хватает понять состояние выполнения, закончился или нет рендер, или стоит посмотреть почему произошел сброс нагрузки (может инет отвалился если проц на RandomX был например). По цифрам, беглого взгляда хватает с высокой точностью понять что щас загружено CPU, CPU+GPU. Да и просто когда все видимые процессы закрыты, а нагрузка не соответствует этому, начинаешь смотреть и видишь что за процесс грузит систему (например 140 Вт вместо 100 Вт в простое). Конечно, можно также бегать к ваттметру в розетке и всматриваться в монохромный дисплей (у меня и такой есть), каждому свое. Мне так нравится:

В общем то, вроде бы и всё на этом, все впечатления и доработки отписал.