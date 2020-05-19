Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
Здравствуйте!
рекламаДля начала хочу немного вспомнить ностальгическое прошлое. Далёкий 2009 год, мой последний настольный ПК был Athlon XP 2500+ (Barton) разогнанный до Athlon XP 3200+ и работающий так на постоянной основе (даже без подъема напряжения, как сейчас помню). Ну а пеньки 4-е тогда были совсем не удел. Видеокарта была 6600GT, если я сейчас правильно припоминаю. Других деталей той сборки уже не помню, только еще припоминаю монитор LCD Самсунг 19' . Незадолго до написания этого обзора, нашел случайно дома коробку от той материнки что у меня была, для Athlon XP 2500+:
рекламаПотом я перешел на ноутбуки, так как стала нужна мобильность в поездках и на работе. Практически все мои ноутбуки были не офисные и позволяли запускать игры с настройками выше средних, а то и близких к ультра. Но последние несколько лет я начал замечать отсутствие необходимости в мобильности - в главном преимуществе ноутбука. Теперь практически все время ноутбук находится дома, в одном месте в одной комнате и оброс всякой периферией вокруг себя: игровая клавиатура Razer Tartarus V2, подставка охлаждения (толку мало, но с ней удобнее из-за наклона), подставка для игровой мыши и куча всяких USB кабелей + USB разветвитель. В общем захотел я разом от всего этого избавиться на столе, собрать хороший мощный ПК, да и уже давно хотелось большого хорошего монитора не менее 24-дюймов (я знаю как второй монитор легко подключается к ноутбуку, но таких костылей не хотелось изначально). Кроме того, все чаще стали сказываться ограничения ноутбука при монтаже и рендеринге 4к видео, некоторых спецпрограммах, ну и в играх тоже, куда же без них :)
В общем начал я выбирать комплектующие для своего будущего ПК, готовясь отдать свой нынешний ноутбук жене (ASUS ROG GL702VS - 17' IPS 7700HQ/GTX1070/32Gb/2SSD), которая кстати, пока отказывается последовать моему примеру перехода на настольный ПК, ей все таки требуется брать его с собой в своей творческой деятельности.
рекламаХочется отметить сразу, что это сборка НЕ из разряда оптимального соотношения цена/производительность, это компьютер для души, для себя любимого. Все выбранные комплектующие именно те, что я захотел в плане мощности, качества и внешнего вида. Именно реальная сборка и покупка за свои деньги. Люблю я мощные ПК, не могу ничего с этим поделать. Помимо своих фоток, будут фотки отдельных комплектующих из интернета, уж извините, снова разбирать системник полностью я не буду (хотя из общего фото и так все будет прекрасно видно). Разгона и циферок попугаев будет по минимуму. Зато всего остального будет вполне достаточно, даже "любителям" RGB и подбора по цвету - достанется по заслугам, вернее их пуканам :)
И да, почти все комплектующие заказывались/покупались в последние дни перед обвалом рубля. Вот так иногда мне немного везет. А ведь хотел обождать месяцок т.к. надо было кое какие дела закончить чтоб потом не отвлекаясь заниматься выбором, сборкой, настройкой своего нового ПК. Ценники я тут публиковать не буду, кому надо, по полным названиям они находятся в пару кликов, в том же Регарде например. Тем более сборка не нацелена на экономию.
рекламаИ так начнем...
С чего начинается выбор железа? Обычно с платформы. Учитывая мое не равнодушие к AMD и её успехи последних лет, то думаю выбор очевиден. Сразу решил остановится на выборе одного из двух процессоров 3900х/3950х, и в этоге выбрал 3950х в OEM исполнении (коробка за 3-4к и супер гарантия на 3 года мне как то не особо нужны).
реклама
Далее выбираем материнскую плату для 3950х, тут конечно вагон мнений может быть, и достойных плат достаточно для выбора. Мне лично нравится Asus, знакомы их линейки и стилистика, в частности линейка ROG, да и ноутбуки их не подводили, а ниже вы ещё прифигеете как мне Asus по душе :). Думаю что насчет очевидного выбора чипсета х570 в моем случаи, даже не стоит рассуждать. Также я приверженец ATX материнок и больших корпусов к ним еще со времен Целеронов Туалатинов (у меня был 1400-й Туалатин до Атлона XP 2500+). В общем выбор пал на не самый дорогой вариант, но исчерпывающий для меня:
ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
Есть все что мне нужно, и даже больше (WI-FI, 4 слота для оперативки так как её много планируется, 2 быстрых слота М2, хороший звук, много USB портов, удобный BIOS для шаманства с оперативкой и процом, а также некоторые другие разъемы и порты о которых я упомяну ниже. Питальник для 3950x тут также вполне достаточный, включая его охлаждение.
Корпус я выбрал сразу, вернее даже до выбора платформы. Случайно увидел его давно у кого то блогера, потом нашел визуально и почитал имеющиеся обзоры и понял что о такой же замечательный внутри как и снаружи:
ASUS ROG Strix Helios GX601
Вообще, дизайн дело вкуса, главное что мне он понравился и другого который бы меня так зацепил сначала внешне а потом внутри, я не нашел. Стекло и метал, довольно тяжелый, около 18 кг. Внутри корпуса уже предустановлено 4 тихих 140 мм вентилятора ASUS ROG A1425L125 (один сзади, три на фронтальной панели) к которым я сразу еще заказал 3 шт. 120 мм Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 на верхнюю панель. Забегая вперед, трехсекционную водянку изначально планировал ставить на фронтальную панель. Каждый вентилятор подключен к плате-контроллеру, которая по совместительству отвечает и за светодиодную подсветку, дополнительные кулеры Noctua также будут потом подключены к этому контролеру:
Т.к. свободных разъемов всего 2 а дополнительных кулеров на верхней панели будет 3, то был куплен на Али простейший разветвитель. Вот моё фото уже установленных кулеров Noctua NF-F12 industrialPPC-20:
И подключение их к контролеру:
Ну а теперь что касается выбора СО для 3950х. Изначально я планировал брать водянку, сама АМД не рекомендует для 3900х/3950х воздух. Топовые башни Noctua конечно справятся, но предельные температуры 87-90 гр. в различных обзорах как то не впечатлили. Кроме того хотелось водянку первый раз в жизни потрогать и чтоб 3950х не упирался в температурный потолок. Да и внешне, установленная водянка неплохо так радует глаз.
Corsair H150i Pro RGB
Массовых плохих отзывов я не нашел (на протечки и скорые поломки помпы), умеренный ценник + 5 летняя гарантия в местном магазине DNS сделали свое дело (гарантия местного магазина на такие вещи желательна). Также у этой водянки качественные кулеры, подшипник с магнитным центрированием (как у Noctua NF-F12 industrialPPC-2000). Я еще с начала 2000-х хорошо помню что такое не качественные кулеры в корпусе и как стрёмно потом лезть их менять, особенно когда уже другие заботы в голове и в корпус ты не залазил более года а он зараза тарахтит все громче и громче.
Термопаста для процессора использовалась Thermalright TF6 (4 гр), т.к. она потребовалась не только процессору и быстро закончилась, то я ещё взял в запас Thermalright TF8:
Теперь что касается блока питания.
Asus ROG THOR 850P RGB OLED 850W
Замечательно дополнит образ корпуса Helios GX601 (дополнительное окно в корпусе как раз для дисплея этого БП), 850W мне достаточно вполне, сертификат 80 PLUS Platinum не помешает. Местная гарантия DNS 10 лет. Управление подсветкой этого БП подключается к одному из двух разъемов адресуемой подсветки на материнке, туда же подключается подсветка от корпуса:
Ну теперь пожалуй можно приступить к выбору оперативки. Пожалуй самый не простой выбор для меня, т.к. помимо рабочих частот еще нужна совместимость с выбраной материнкой. Учитывая то, что мне нужно 4 модуля по 16 Гб каждый, частотой очень желательно не менее 3600 МГц. Выбор и вправду был не так прост как кажется. Выбор, настройка, разгон оперативной памяти тянет на отдельную статью. Поэтому я напишу лишь то что выбрал и что получилось в итоге.
Corsair DDR4 64 ГБ (4 х 16 ГБ), CMW64GX4M4K3600C18
При выборе в феврале 2020 года, в документации к материнке не так много было перечислено гарантировано совместимых модулей с частотой 3600 и выше, да и те которые были, отсутствовали в продаже (в адекватных магазинах). Этот комплект был взят из расчета нормальной работы сразу 4 модулей, хотя в документации к материнке была гарантирована работа вместе такой же памяти но только 2 модулей. Я предположил что этот комплект хотя бы тестировали вместе, и 4 модуля из 1 комплекта должны работать вместе, но понятное дело тут на 100% не угадаешь. В общем модули вместе заработали, но свой разгонный профиль на 3600 они не взяли, только 3533 и с повышенным прилично напряжением. Я провел очень много времени в тестировании памяти с различными настройками (недавно даже менял их местами в слотах), но хорошего результата я не добился. Я знал про эти проблемы заранее, так как для разгонов и совместимости желательна 2-х слотовая материнка и соответственно всего 2 модуля памяти (или 2 модуля в 4-х слотовой, но мне больше объём важен). В общем рабочий вариант на постоянку у меня остался такой: 3466 мГц и основные тайминги 16-17-16-35-55, напряжение 1.35В. Меня вполне устраивает. Возможно потом, когда выйдет новый BIOS, попробую еще.
Теперь что касается видеокарты. Сначала у меня стояли 2 шт. 1080Ti в SLI режиме. Толку от SLI было немного, только в некоторых играх. Можно ещё конечно в NVinspector пытаться шаманить каждый раз если игра из коробки не поддерживает SLI ловя бонусом глюки при игре. Кроме того были глюки со SLI в монтажной программе SonyVegas т.к. она его не поддерживает, но почему не хочет отдельно с каждой картой без глюков работать (отключать каждый раз SLI с закрытием программ и перезагрузкой ПК так себе идея). Возможно, если бы у меня было больше свободного времени и желания, я продолжил бы разбираться со всеми заморочками SLI.
В общем продал я эти 1080Ti и взял:
MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Хотел сначала взять 2080Ti Asus Strix, так как охлад у них один из лучших. Но тогда их не было в наличии, только в каких то левых магазинах с сомнительными ценниками. Почитав немного про эту MSI 2080Ti сделал вывод что охлад у нее не хуже а может быть даже и лучше. Очень большая и тяжелая, и я изначально решил ставить ее вертикально (для этого был взят ASUS ROG Strix Riser Cable):
В Metro Exodus на ультрах, при закрытом корпусе температура и до 70 гр. не доходит (67-69 гр.). Разгон оставил запасом на постоянку без лишнего фанатизма +90/+1000 (ядро/память, MSI AfterBurner). На грани разгон где то примерно +110/+1200.
Теперь про жесткие диски. Всего установил их 3 шт.:
- 500Gb SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus (для системы и программ)
- 1Tb SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus (для игр и всего что требует быстрого запуска)
- 1Tb SSD SATA-3 Samsung 860 EVO (для хранилища с запасом)
Честно говоря была мысля взять HDD под хранилище (учитывая их ценник), но в 2020 году уже не хочется больше трещоток в корпусе, да и NAS дома у меня есть свой, доступный из любого места где есть интернет (объём 3Tb). Почему Самсунг? По мне так они ведущие в этой области, и по тестам это отличные SSD + контроль всех дисков сразу одной утилитой от Самсунга (Samsung Magician). Решил что пока не стоит гнаться за PCI-E 4.0, хотя оба слота М2 на моей материнке его поддерживают. Тем более, когда выбирал, в продаже было очень мало SSD с поддержкой PCI-E 4.0, а те что были не внушали доверия (реальная скорость по тестам, надежность, цена). В реальности же, заметить разницу между SATA и M2 дисками SSD сложно, только в тестах.
Вчера установил радиаторы Thermalright на оба SSD М2, выигрыш по температуре небольшой (4-5 гр). Можно было бы и без них обойтись, теми радиаторами что с материнкой идут, но когда эти радиаторы заказывал, SSD очень сильно грелись от двух карт 1080Ti в SLI что у меня тогда стояли, и скорых планов на их замену на одну 2080Ti тогда еще не было. Ну раз пришли, установил:
Даже пришлось решетку вентилятора чипсета немного обрезать а светлую кромку подкрасить чёрным маркером. Т.к. верхний угол решетки упирался в новый радиатор, а на родном радиаторе было отверстие при помощи которого верхний уголок решетки закреплялся болтиком к радиатору при наложении сверху.
Теперь я думаю стоит пару слов сказать о мониторе. Я сразу отказался от 4к по понятным причинам, уверен что сейчас это больше маркетинг. Чтоб в 4к был хоть какой то смысл, диагональ монитора должна быть не менее 30", а мне не нужны такие размеры. Даже 2080Ti нормально 4к не тянет на ультрах в современных играх с лучами и DLSS. Так что выбор мой пал на хорошую IPS матрицу 27" монитора Acer Predator XB271HUbmiprz (QHD 2560x1440, 16:9, 165 Гц, NVIDIA G-SYNC)
Этот монитор прям счастье для RGB-ненавистников, подсветка отсутствует, и даже у единственного индикатора включения яркость можно снизить до минимальной в настройках. После покупки (гарантия 3 года) сразу проверил всеми возможными тестами матрицу. Битых пикселей нет, засветы минимальные по краям. С конкретным экземпляром повезло. В общем, из всей дорогой сборки, монитор одна из самых удачных покупок как по цене (скида была хорошая), так и по качеству (именно то что хотел). Цветопередача, размер, разрешение, частота, хорошая регулировка по высоте и углам поворота/ наклона - прям эталонные для меня.
Такс, что там еще осталось? Источник бесперебойного питания (ИБП).
Powercom IMD 1500AP
Его мощности в 900 Вт мне будет вполне достаточно с запасом (в пике у меня и до 600 Вт редко доходит). Управление по USB присутствует, винда определяет автоматом. Такой же ИБП, только меньшей мощности уже пару лет как работает у меня для NAS и роутера (Powercom IMD 825), управление и мониторинг по USB работает и в линуксовой прошивке NAS (QNAP TS-119). Монитор и всякая мелочь у меня подключены к другому ИБП (старенький APC на 300 Вт которому уже лет 10 и батарею меняли раз 5).
Основные клавиатура и мышка: механика ASUS ROG Strix SCOPE, мышка еще с моих ноутбучных времен ASUS ROG Spatha (очень удобная для меня форма).
Дополнительные клавиатура и мышка: Razer Tartarus V2, мышка Razer Lancehead.
Уффф, неужели все по железкам. Вот финальные фотки, что получилось:
Ну и просто все в куче, рабочее место так сказать:
Ну что, можно переходить к тестам? А не будет их много, не вижу смысла и неохота в программный хламник свежую настроенную винду превращать. Те тесты что делал после покупки (в конце марта), один в один совпадали (в пределах погрешности) с ютуберскими и другими обзорщиками. Вряд ли вы у меня увидите что то новое и экстремальное :)
Вручную проц не гнал, в биосе включен режим PBO с авто-настройками. В стресстестах аиды (CPU+FPU) максимальная температура 77-78 гр. при средних оборотах помпы (2100 rpm) и максимальных оборотах вентилей (1600 rpm). В играх и реальных задачах температура и до 65 гр. редко доходит, обычно до 60 гр. Сейчас все ядра держат частоту 4,1 Ггц в стрестестах аиды, но в марте когда тестил было от 4147 и до 4197 доходило на ядро. Не знаю почему так сейчас, возможно обновления винды + свежая версия аиды внесли свой вклад. Настройки и версия биоса одни и те же. Одно ядро бустица максимально до 4702 и то заметно только на рабочем столе.
Для начала немного CPU-Z:
Ну и теперь много-много AIDA64:
Если вдруг кому сильно надо, скачаю и прогоню ещё тесты типа синибенча. Но разных тестов 3950х выложено уже полно и что то новое увидеть невозможно. Если будут какие вопросы, задавайте, на адекватные буду рад ответить.
Надеюсь что тут будет больше появляться различных РЕАЛЬНЫХ интересных сборок, а не рекламных набросков от известных магазинов.
Извините что не так, писал обзор первый раз. Вышло довольно кратко по каждой железке, но всё детально описывать не реально в рамках всей сборки.
Вау-эффект уже прошел и я могу уверенно сказать что новым ПК я доволен на 100%, всё нравится и внешне и внутренне, стабильность исчерпывающая. Мощь 3950х я почувствовал сразу, даже без тестов, при установке и настройке винды в первый раз. Как пример, резко бросилась в глаза архивация и разархивация больших файлов (от 500Gb). Ноутбуковский 7700HQ это делал довольно шустро, но 3950х значительно быстрее почти мгновенно (7-Zip / WinRAR). Хотя конечно это сравнение так себе, только как впечатление.
Надеюсь конечно на адекватные комментарии, но их обычно бывает немного, всем добра!
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила