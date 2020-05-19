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Здравствуйте!

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Для начала хочу немного вспомнить ностальгическое прошлое. Далёкий 2009 год, мой последний настольный ПК был Athlon XP 2500+ (Barton) разогнанный до Athlon XP 3200+ и работающий так на постоянной основе (даже без подъема напряжения, как сейчас помню). Ну а пеньки 4-е тогда были совсем не удел. Видеокарта была 6600GT, если я сейчас правильно припоминаю. Других деталей той сборки уже не помню, только еще припоминаю монитор LCD Самсунг 19' . Незадолго до написания этого обзора, нашел случайно дома коробку от той материнки что у меня была, для Athlon XP 2500+:

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Потом я перешел на ноутбуки, так как стала нужна мобильность в поездках и на работе. Практически все мои ноутбуки были не офисные и позволяли запускать игры с настройками выше средних, а то и близких к ультра. Но последние несколько лет я начал замечать отсутствие необходимости в мобильности - в главном преимуществе ноутбука. Теперь практически все время ноутбук находится дома, в одном месте в одной комнате и оброс всякой периферией вокруг себя: игровая клавиатура Razer Tartarus V2, подставка охлаждения (толку мало, но с ней удобнее из-за наклона), подставка для игровой мыши и куча всяких USB кабелей + USB разветвитель. В общем захотел я разом от всего этого избавиться на столе, собрать хороший мощный ПК, да и уже давно хотелось большого хорошего монитора не менее 24-дюймов (я знаю как второй монитор легко подключается к ноутбуку, но таких костылей не хотелось изначально). Кроме того, все чаще стали сказываться ограничения ноутбука при монтаже и рендеринге 4к видео, некоторых спецпрограммах, ну и в играх тоже, куда же без них :)

В общем начал я выбирать комплектующие для своего будущего ПК, готовясь отдать свой нынешний ноутбук жене (ASUS ROG GL702VS - 17' IPS 7700HQ/GTX1070/32Gb/2SSD), которая кстати, пока отказывается последовать моему примеру перехода на настольный ПК, ей все таки требуется брать его с собой в своей творческой деятельности.

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Хочется отметить сразу, что это сборка НЕ из разряда оптимального соотношения цена/производительность, это компьютер для души, для себя любимого. Все выбранные комплектующие именно те, что я захотел в плане мощности, качества и внешнего вида. Именно реальная сборка и покупка за свои деньги. Люблю я мощные ПК, не могу ничего с этим поделать. Помимо своих фоток, будут фотки отдельных комплектующих из интернета, уж извините, снова разбирать системник полностью я не буду (хотя из общего фото и так все будет прекрасно видно). Разгона и циферок попугаев будет по минимуму. Зато всего остального будет вполне достаточно, даже "любителям" RGB и подбора по цвету - достанется по заслугам, вернее их пуканам :)

И да, почти все комплектующие заказывались/покупались в последние дни перед обвалом рубля. Вот так иногда мне немного везет. А ведь хотел обождать месяцок т.к. надо было кое какие дела закончить чтоб потом не отвлекаясь заниматься выбором, сборкой, настройкой своего нового ПК. Ценники я тут публиковать не буду, кому надо, по полным названиям они находятся в пару кликов, в том же Регарде например. Тем более сборка не нацелена на экономию.

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И так начнем...

С чего начинается выбор железа? Обычно с платформы. Учитывая мое не равнодушие к AMD и её успехи последних лет, то думаю выбор очевиден. Сразу решил остановится на выборе одного из двух процессоров 3900х/3950х, и в этоге выбрал 3950х в OEM исполнении (коробка за 3-4к и супер гарантия на 3 года мне как то не особо нужны).

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Далее выбираем материнскую плату для 3950х, тут конечно вагон мнений может быть, и достойных плат достаточно для выбора. Мне лично нравится Asus, знакомы их линейки и стилистика, в частности линейка ROG, да и ноутбуки их не подводили, а ниже вы ещё прифигеете как мне Asus по душе :). Думаю что насчет очевидного выбора чипсета х570 в моем случаи, даже не стоит рассуждать. Также я приверженец ATX материнок и больших корпусов к ним еще со времен Целеронов Туалатинов (у меня был 1400-й Туалатин до Атлона XP 2500+). В общем выбор пал на не самый дорогой вариант, но исчерпывающий для меня:

ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

Есть все что мне нужно, и даже больше (WI-FI, 4 слота для оперативки так как её много планируется, 2 быстрых слота М2, хороший звук, много USB портов, удобный BIOS для шаманства с оперативкой и процом, а также некоторые другие разъемы и порты о которых я упомяну ниже. Питальник для 3950x тут также вполне достаточный, включая его охлаждение.

Корпус я выбрал сразу, вернее даже до выбора платформы. Случайно увидел его давно у кого то блогера, потом нашел визуально и почитал имеющиеся обзоры и понял что о такой же замечательный внутри как и снаружи:

ASUS ROG Strix Helios GX601

Вообще, дизайн дело вкуса, главное что мне он понравился и другого который бы меня так зацепил сначала внешне а потом внутри, я не нашел. Стекло и метал, довольно тяжелый, около 18 кг. Внутри корпуса уже предустановлено 4 тихих 140 мм вентилятора ASUS ROG A1425L125 (один сзади, три на фронтальной панели) к которым я сразу еще заказал 3 шт. 120 мм Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 на верхнюю панель. Забегая вперед, трехсекционную водянку изначально планировал ставить на фронтальную панель. Каждый вентилятор подключен к плате-контроллеру, которая по совместительству отвечает и за светодиодную подсветку, дополнительные кулеры Noctua также будут потом подключены к этому контролеру:

Т.к. свободных разъемов всего 2 а дополнительных кулеров на верхней панели будет 3, то был куплен на Али простейший разветвитель. Вот моё фото уже установленных кулеров Noctua NF-F12 industrialPPC-20:

И подключение их к контролеру:

Ну а теперь что касается выбора СО для 3950х. Изначально я планировал брать водянку, сама АМД не рекомендует для 3900х/3950х воздух. Топовые башни Noctua конечно справятся, но предельные температуры 87-90 гр. в различных обзорах как то не впечатлили. Кроме того хотелось водянку первый раз в жизни потрогать и чтоб 3950х не упирался в температурный потолок. Да и внешне, установленная водянка неплохо так радует глаз.

Corsair H150i Pro RGB

Массовых плохих отзывов я не нашел (на протечки и скорые поломки помпы), умеренный ценник + 5 летняя гарантия в местном магазине DNS сделали свое дело (гарантия местного магазина на такие вещи желательна). Также у этой водянки качественные кулеры, подшипник с магнитным центрированием (как у Noctua NF-F12 industrialPPC-2000). Я еще с начала 2000-х хорошо помню что такое не качественные кулеры в корпусе и как стрёмно потом лезть их менять, особенно когда уже другие заботы в голове и в корпус ты не залазил более года а он зараза тарахтит все громче и громче.

Термопаста для процессора использовалась Thermalright TF6 (4 гр), т.к. она потребовалась не только процессору и быстро закончилась, то я ещё взял в запас Thermalright TF8:

Теперь что касается блока питания.

Asus ROG THOR 850P RGB OLED 850W

Замечательно дополнит образ корпуса Helios GX601 (дополнительное окно в корпусе как раз для дисплея этого БП), 850W мне достаточно вполне, сертификат 80 PLUS Platinum не помешает. Местная гарантия DNS 10 лет. Управление подсветкой этого БП подключается к одному из двух разъемов адресуемой подсветки на материнке, туда же подключается подсветка от корпуса:

Ну теперь пожалуй можно приступить к выбору оперативки. Пожалуй самый не простой выбор для меня, т.к. помимо рабочих частот еще нужна совместимость с выбраной материнкой. Учитывая то, что мне нужно 4 модуля по 16 Гб каждый, частотой очень желательно не менее 3600 МГц. Выбор и вправду был не так прост как кажется. Выбор, настройка, разгон оперативной памяти тянет на отдельную статью. Поэтому я напишу лишь то что выбрал и что получилось в итоге.

Corsair DDR4 64 ГБ (4 х 16 ГБ), CMW64GX4M4K3600C18





При выборе в феврале 2020 года, в документации к материнке не так много было перечислено гарантировано совместимых модулей с частотой 3600 и выше, да и те которые были, отсутствовали в продаже (в адекватных магазинах). Этот комплект был взят из расчета нормальной работы сразу 4 модулей, хотя в документации к материнке была гарантирована работа вместе такой же памяти но только 2 модулей. Я предположил что этот комплект хотя бы тестировали вместе, и 4 модуля из 1 комплекта должны работать вместе, но понятное дело тут на 100% не угадаешь. В общем модули вместе заработали, но свой разгонный профиль на 3600 они не взяли, только 3533 и с повышенным прилично напряжением. Я провел очень много времени в тестировании памяти с различными настройками (недавно даже менял их местами в слотах), но хорошего результата я не добился. Я знал про эти проблемы заранее, так как для разгонов и совместимости желательна 2-х слотовая материнка и соответственно всего 2 модуля памяти (или 2 модуля в 4-х слотовой, но мне больше объём важен). В общем рабочий вариант на постоянку у меня остался такой: 3466 мГц и основные тайминги 16-17-16-35-55, напряжение 1.35В. Меня вполне устраивает. Возможно потом, когда выйдет новый BIOS, попробую еще.

Теперь что касается видеокарты. Сначала у меня стояли 2 шт. 1080Ti в SLI режиме. Толку от SLI было немного, только в некоторых играх. Можно ещё конечно в NVinspector пытаться шаманить каждый раз если игра из коробки не поддерживает SLI ловя бонусом глюки при игре. Кроме того были глюки со SLI в монтажной программе SonyVegas т.к. она его не поддерживает, но почему не хочет отдельно с каждой картой без глюков работать (отключать каждый раз SLI с закрытием программ и перезагрузкой ПК так себе идея). Возможно, если бы у меня было больше свободного времени и желания, я продолжил бы разбираться со всеми заморочками SLI.

В общем продал я эти 1080Ti и взял:

MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO

Хотел сначала взять 2080Ti Asus Strix, так как охлад у них один из лучших. Но тогда их не было в наличии, только в каких то левых магазинах с сомнительными ценниками. Почитав немного про эту MSI 2080Ti сделал вывод что охлад у нее не хуже а может быть даже и лучше. Очень большая и тяжелая, и я изначально решил ставить ее вертикально (для этого был взят ASUS ROG Strix Riser Cable):

В Metro Exodus на ультрах, при закрытом корпусе температура и до 70 гр. не доходит (67-69 гр.). Разгон оставил запасом на постоянку без лишнего фанатизма +90/+1000 (ядро/память, MSI AfterBurner). На грани разгон где то примерно +110/+1200.

Теперь про жесткие диски. Всего установил их 3 шт.:

500Gb SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus (для системы и программ) 1Tb SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus (для игр и всего что требует быстрого запуска) 1Tb SSD SATA-3 Samsung 860 EVO (для хранилища с запасом)

Честно говоря была мысля взять HDD под хранилище (учитывая их ценник), но в 2020 году уже не хочется больше трещоток в корпусе, да и NAS дома у меня есть свой, доступный из любого места где есть интернет (объём 3Tb). Почему Самсунг? По мне так они ведущие в этой области, и по тестам это отличные SSD + контроль всех дисков сразу одной утилитой от Самсунга (Samsung Magician). Решил что пока не стоит гнаться за PCI-E 4.0, хотя оба слота М2 на моей материнке его поддерживают. Тем более, когда выбирал, в продаже было очень мало SSD с поддержкой PCI-E 4.0, а те что были не внушали доверия (реальная скорость по тестам, надежность, цена). В реальности же, заметить разницу между SATA и M2 дисками SSD сложно, только в тестах.

Вчера установил радиаторы Thermalright на оба SSD М2, выигрыш по температуре небольшой (4-5 гр). Можно было бы и без них обойтись, теми радиаторами что с материнкой идут, но когда эти радиаторы заказывал, SSD очень сильно грелись от двух карт 1080Ti в SLI что у меня тогда стояли, и скорых планов на их замену на одну 2080Ti тогда еще не было. Ну раз пришли, установил:



Даже пришлось решетку вентилятора чипсета немного обрезать а светлую кромку подкрасить чёрным маркером. Т.к. верхний угол решетки упирался в новый радиатор, а на родном радиаторе было отверстие при помощи которого верхний уголок решетки закреплялся болтиком к радиатору при наложении сверху.

Теперь я думаю стоит пару слов сказать о мониторе. Я сразу отказался от 4к по понятным причинам, уверен что сейчас это больше маркетинг. Чтоб в 4к был хоть какой то смысл, диагональ монитора должна быть не менее 30", а мне не нужны такие размеры. Даже 2080Ti нормально 4к не тянет на ультрах в современных играх с лучами и DLSS. Так что выбор мой пал на хорошую IPS матрицу 27" монитора Acer Predator XB271HUbmiprz (QHD 2560x1440, 16:9, 165 Гц, NVIDIA G-SYNC)

Этот монитор прям счастье для RGB-ненавистников, подсветка отсутствует, и даже у единственного индикатора включения яркость можно снизить до минимальной в настройках. После покупки (гарантия 3 года) сразу проверил всеми возможными тестами матрицу. Битых пикселей нет, засветы минимальные по краям. С конкретным экземпляром повезло. В общем, из всей дорогой сборки, монитор одна из самых удачных покупок как по цене (скида была хорошая), так и по качеству (именно то что хотел). Цветопередача, размер, разрешение, частота, хорошая регулировка по высоте и углам поворота/ наклона - прям эталонные для меня.

Такс, что там еще осталось? Источник бесперебойного питания (ИБП).

Powercom IMD 1500AP

Его мощности в 900 Вт мне будет вполне достаточно с запасом (в пике у меня и до 600 Вт редко доходит). Управление по USB присутствует, винда определяет автоматом. Такой же ИБП, только меньшей мощности уже пару лет как работает у меня для NAS и роутера (Powercom IMD 825), управление и мониторинг по USB работает и в линуксовой прошивке NAS (QNAP TS-119). Монитор и всякая мелочь у меня подключены к другому ИБП (старенький APC на 300 Вт которому уже лет 10 и батарею меняли раз 5).

Основные клавиатура и мышка: механика ASUS ROG Strix SCOPE, мышка еще с моих ноутбучных времен ASUS ROG Spatha (очень удобная для меня форма).

Дополнительные клавиатура и мышка: Razer Tartarus V2, мышка Razer Lancehead.

Уффф, неужели все по железкам. Вот финальные фотки, что получилось:

Ну и просто все в куче, рабочее место так сказать:

Ну что, можно переходить к тестам? А не будет их много, не вижу смысла и неохота в программный хламник свежую настроенную винду превращать. Те тесты что делал после покупки (в конце марта), один в один совпадали (в пределах погрешности) с ютуберскими и другими обзорщиками. Вряд ли вы у меня увидите что то новое и экстремальное :)

Вручную проц не гнал, в биосе включен режим PBO с авто-настройками. В стресстестах аиды (CPU+FPU) максимальная температура 77-78 гр. при средних оборотах помпы (2100 rpm) и максимальных оборотах вентилей (1600 rpm). В играх и реальных задачах температура и до 65 гр. редко доходит, обычно до 60 гр. Сейчас все ядра держат частоту 4,1 Ггц в стрестестах аиды, но в марте когда тестил было от 4147 и до 4197 доходило на ядро. Не знаю почему так сейчас, возможно обновления винды + свежая версия аиды внесли свой вклад. Настройки и версия биоса одни и те же. Одно ядро бустица максимально до 4702 и то заметно только на рабочем столе.

Для начала немного CPU-Z:





Ну и теперь много-много AIDA64:









Если вдруг кому сильно надо, скачаю и прогоню ещё тесты типа синибенча. Но разных тестов 3950х выложено уже полно и что то новое увидеть невозможно. Если будут какие вопросы, задавайте, на адекватные буду рад ответить.

Надеюсь что тут будет больше появляться различных РЕАЛЬНЫХ интересных сборок, а не рекламных набросков от известных магазинов.

Извините что не так, писал обзор первый раз. Вышло довольно кратко по каждой железке, но всё детально описывать не реально в рамках всей сборки.

Вау-эффект уже прошел и я могу уверенно сказать что новым ПК я доволен на 100%, всё нравится и внешне и внутренне, стабильность исчерпывающая. Мощь 3950х я почувствовал сразу, даже без тестов, при установке и настройке винды в первый раз. Как пример, резко бросилась в глаза архивация и разархивация больших файлов (от 500Gb). Ноутбуковский 7700HQ это делал довольно шустро, но 3950х значительно быстрее почти мгновенно (7-Zip / WinRAR). Хотя конечно это сравнение так себе, только как впечатление.

Надеюсь конечно на адекватные комментарии, но их обычно бывает немного, всем добра!