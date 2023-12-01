Исследование показало, что у электромобилей почти на 80% больше проблем, чем у автомобилей с двигателем на жидком топливе, а у подключаемых гибридов ситуация еще хуже

Согласно последним данным Consumer Reports, электромобили (EV), как правило, менее надежны, чем автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ICE). Ежегодный рейтинг брендов по надежности автомобилей, опубликованный журналом в среду, показал, что потребители сообщили на 79% большем количестве проблем с электромобилями и на 146% большем количестве проблем с подключаемыми гибридами по сравнению с легковыми автомобилями, грузовиками и внедорожниками на газомоторном топливе с 2000 по 2023 модельные годы.

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Однако это не обязательно означает, что автомобили с ДВС более надежны. Consumer Reports обнаружила, что гибридные автомобили, которые не требуют подзарядки, имеют на 26% меньше проблем, чем автомобили, работающие на газе. Самым ненадежным типом транспортных средств в отчете за этот год были электрические пикапы.



По мере того как на рынок выходит все больше электромобилей и производители наращивают производство, у некоторых из этих автомобилей обнаруживаются проблемы с двигателями EV drive system, системами зарядки EV и аккумуляторами EV, которые отличаются от маломощных 12-вольтовых аккумуляторов, питающих аксессуары.



Джейк Фишер, старший директор по авто тестированию в Consumer Reports, описал ситуацию как "проблемы роста" и процесс "устранения ошибок и перегибов новой технологии".



Содержащееся в отчете указание на то, что электромобили менее надежны, потенциально может удержать большее число потребителей от перехода с автомобилей, работающих на газе, на электромобили. Это происходит на фоне поддержки электромобилей администрацией Байдена и производителями и усугубляет существующие проблемы, включая отсутствие инфраструктуры зарядки для электромобилей и более высокую стоимость этих транспортных средств.



Президент Байден поставил цель обеспечить, чтобы к 2030 году 50% приобретаемых автомобилей были электрическими, и эта цель была встречена критикой со стороны тех, кто считает, что инициатива навязывается. Интерес к электромобилям значительно возрос в последние годы, количество регистраций в США выросло почти на 547% с 2017 года. Однако в 2022 году на электромобили приходилось менее 1% всех регистраций транспортных средств в стране.

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Отчет Consumer Reports был опубликован на следующий день после того, как более 3000 автодилеров по всей стране направили открытое письмо президенту Байдену, призывая его пересмотреть политику своей администрации в отношении электромобилей.



Коалиция, в которую входят дилеры из всех 50 штатов, которые коллективно продают все основные марки автомобилей, особенно критически относится к стандартам выбросов выхлопных газов администрацией Байдена, опубликованным ранее в этом году. Это самые агрессивные федеральные нормативные акты такого рода, которые когда-либо издавались, и предполагают, что большинство новых приобретаемых транспортных средств будут электрическими в течение десятилетия.



Дилеры заявили в своем письме президенту Байдену во вторник, что, хотя электромобили идеальны для многих людей и ожидается, что их привлекательность со временем будет расти, текущий спрос на электромобили не поспевает за большим притоком электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV), поступающих в их дилерские центры из-за действующих правил.. В результате на их участках накапливаются БЕВ.