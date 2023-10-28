Xiaomi 14 теперь полностью представлен, и Xiaomi уже принимает предварительные заказы на своем домашнем рынке.

Xiaomi официально представила свой последний флагман, Xiaomi 14, и теперь принимаются предварительные заказы на внутреннем рынке. Это компактное флагманское устройство может похвастаться целым рядом усовершенствований, включая новую систему камер Leica, чипсет Snapdragon 8 поколения 3 и AMOLED-дисплей с высокой яркостью 3000 нит.



Xiaomi 14 знаменует собой дебют Xiaomi с Snapdragon 8 Gen 3, и это первый в серии флагманских релизов, за которым во время того же мероприятия по запуску последует Xiaomi 14 Pro. Продолжая свою традицию, Xiaomi позиционирует Xiaomi 14 как компактный флагман с 6,36-дюймовым дисплеем.



Хотя Xiaomi 14 сохранил тот же размер дисплея, что и его предшественник, Xiaomi внедрила несколько улучшений дисплея. Эти усовершенствования включают объединительную плату LTPO, обеспечивающую переменную частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Кроме того, разрешение дисплея было увеличено до 1,5 K, что привело к более высокой плотности пикселей. Примечательно, что Xiaomi 14 достигает пиковой яркости в 3000 нит, что заметно больше по сравнению с пиковой яркостью Xiaomi 13 в 1900 нит.

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В отдел фотокамер Xiaomi интегрировала новую основную камеру на 50 МП с оптическим форматом 1/1,31 дюйма и объективом Leica Summilux f / 1.6. 75-мм теле объективная камера Xiaomi 13 Pro была перенесена на Xiaomi 14. Кроме того, сверхширокоугольная камера устройства на 50 Мп обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 14 мм. Важно отметить, что эти камеры будут работать в сочетании с процессором обработки изображений Snapdragon 8 Gen 3 (ISP), как подробно описано в нашем репортаже о запуске Snapdragon 8 Gen 3.



Другие примечательные особенности Xiaomi 14 включают аккумулятор емкостью 4610 мА ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, сертификацию IP68 на пыле и водостойкость и внедрение HyperOS от Xiaomi. Xiaomi 14 доступен по стартовой цене 3999 юаней (~ 547 долларов США) за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Кроме того, устройство может быть сконфигурировано с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ хранилища, при этом цена самого высокого варианта конфигурации составляет 4 999 юаней (~ 684 доллара США) за 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.