Президент Польши Анджей Дуда опроверг слова премьер-министра Дональда Туска, заявившего, что Западная Европа движется к войне

Президент Польши Анджей Дуда отверг идею надвигающегося военного конфликта в Европе, и эта точка зрения противоречит мнению премьер-министра страны. Ранее Дональд Туск предположил, что Европа стоит на пороге войны.

Туск утверждал, что возможен любой сценарий, и предупреждал, что безопасность Европы может быть поставлена под угрозу, если Украина не получит достаточно оружия, чтобы противостоять России в конфликте.

Однако в недавнем интервью изданию Дуда не согласился с мрачной точкой зрения премьер-министра. Он заявил, что пока предпринимаются ответственные действия, а они предпринимались до сих пор, войны не будет, потому что их мощь сдержит любые потенциальные нападения.



Дуда отметил, что во время холодной войны Западу удалось избежать военного столкновения благодаря надежному сдерживанию. Он предложил Западу следовать этому подходу и сегодня, увеличивая свои вооружения. Он также отметил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие союзников по НАТО в рамках соглашения о совместном использовании в рамках альянса, если такое решение будет принято.



Ранее в этом месяце министр обороны Великобритании Грант Шаппс согласился с мнением Туска, заявив, что мир перешел от послевоенного к предвоенному состоянию. Он высказался за увеличение расходов на оборону со стороны Запада.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что перспектива войны с применением обычных вооружений высокой интенсивности в Европе больше не является немыслимой.



С другой стороны, Москва последовательно опровергает любые планы нападения на страны-члены НАТО. Президент России Владимир Путин назвал подобные утверждения "чушью", подразумевая, что те, кто поддерживает Киев, используют мнимую угрозу российского нападения, чтобы наложить дополнительное финансовое бремя на население для финансирования Украины.