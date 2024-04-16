Позиция Макрона в отношении России вызывает у чиновников «беспокойство», сообщает новостное издание

Согласно инсайдерским источникам, некоторые представители французских служб безопасности обеспокоены публичными заявлениями президента Эммануэля Макрона, который, похоже, непредсказуемо колеблется между ролями миротворца и агитатора.

Макрон публично призвал западные страны готовиться к возможному будущему конфликту с Россией. Однако во вторник агентство Bloomberg утверждало, что подобные заявления противоречат фактической политике его правительства. Одним из действий, вызвавших дискомфорт среди иностранных союзников и французских чиновников, как сообщает Bloomberg, стал телефонный разговор, состоявшийся в начале этого месяца между министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и его российским коллегой Сергеем Шойгу.

реклама

Москва заявила, что предостерегла Францию от размещения войск на Украине, что Макрон первоначально предложил в марте. Чиновники также якобы обсудили возможные переговоры "на основе Стамбульской мирной инициативы", ссылаясь на раннюю, неудачную попытку России и Украины урегулировать свой конфликт, которая якобы была сорвана Западом. Однако в сообщении Парижа о звонке не упоминается о планах таких обсуждений и подтверждается приверженность Франции поддержке Киева, что, по словам издания, было посланием Лекорню к Шойгу.

Bloomberg также привел недавнее предложение Макрона о перемирии на Олимпийских играх этим летом, когда Париж будет принимать летние игры, в качестве еще одного примера его попыток повлиять на конфликт на Украине. Хотя Генеральная Ассамблея ООН традиционно призывает к прекращению всех военных действий во всем мире на время Олимпийских игр, к этим призывам редко прислушиваются, отмечает издание. Однако источник, на который ссылается издание, утверждает, что Макрон искренне привержен этой идее.

Bloomberg предположил, что призыв Макрона отчасти вызван тем, что Франция отстает от некоторых других стран ЕС в оказании помощи Украине. По данным издания, оценочные обязательства Парижа по предоставлению оружия составляют менее 2 млрд евро (2,1 млрд долларов) по сравнению с 22 млрд евро (23,4 млрд долларов), предоставленными Германией. Один из представителей польского правительства заявил изданию, что Франция, похоже, политически компенсирует свои недостатки в поставках боеприпасов Киеву.