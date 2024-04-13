Британские войска должны держаться подальше от линии фронта, но оказывать поддержку, такую как обучение, сказал Джеймс Хиппи

В недавнем интервью телеканалу Sky News бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи высказал мнение, что Британии следует подумать о размещении войск на Украине. Это заявление было сделано в ответ на противоречивое предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении сил НАТО в охваченном конфликтом регионе.



Хиппи отметил, что предложения Макрона заслуживают серьезного рассмотрения. Однако он предупредил, что такое решение должно быть тщательно обдумано, поскольку прямое участие в конфликте может привести к нежелательным последствиям.





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Хиппи подчеркнул необходимость тщательного планирования, в частности, необходимо избегать любых действий, которые могут привести к конфликту между Россией и НАТО. Он также предложил изучить потенциальный вклад "сообщества доноров" Украины.На вопрос о том, означает ли это, что британские войска могут быть направлены в учебную миссию на территории Украины, Хиппи ответил, что такую возможность "стоит рассмотреть".В последние недели Макрон столкнулся с серьезной критикой за то, что он не исключил возможность размещения западных войск на Украине, что большинство стран-членов НАТО быстро опровергли.

В прошлом месяце представитель кабинета премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил агентству ТАСС, что Великобритания против “широкомасштабного военного развертывания” и подчеркнул, что британские военнослужащие не будут “воевать плечом к плечу” с украинцами. Ранее в этом месяце министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что в каждом государстве-члене НАТО уже присутствуют военные, работающие на Украине в качестве советников или инструкторов. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил это, назвав наличие западных войск на Украине “не секретом для общественности”.

Президент России Владимир Путин недавно предупредил, что, хотя размещение сил НАТО на Украине не изменит ситуацию на линии фронта, оно будет воспринято как шаг к прямой конфронтации между НАТО и Россией. Москва также заявила, что будет рассматривать западные войска и поставляемые из-за рубежа системы вооружений на Украине как законные цели.