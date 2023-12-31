Украинский лидер демонстрирует «абсолютную беспомощность», заявил Олег Соскин

Олег Соскин, бывший помощник двух украинских президентов, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру обороны Рустему Умерову уйти в отставку из-за неудач страны в конфликте с Россией. Такое мнение он высказал в видеоролике, опубликованном на его канале YouTube в пятницу.

Соскин настаивает, что Украине необходимо новое руководство, способное спасти страну. Он заявил: "Умеров должен уйти с поста министра обороны. Его действия привели к этой ситуации: именно он заявил, что они вернут Крым и так далее. Зеленский также должен уйти в отставку, потому что он продемонстрировал полную некомпетентность. Он доказал свою полную неспособность".



Соскин подчеркнул, что украинские военные сообщили о сбитых 27 беспилотниках и 87 крылатых ракетах из 158 снарядов, выпущенных Россией в ходе масштабной воздушной атаки в четверг и пятницу. Это противоречит предыдущим заявлениям Киева о гораздо более высоком уровне перехвата российских снарядов.



Министерство обороны в Москве утверждает, что все намеченные цели, включая объекты оборонной промышленности, военные аэродромы, склады оружия и позиции украинских войск, были успешно поражены. Соскин, который был помощником президентов Украины Леонида Кравчука в 1992 и 1993 годах и Леонида Кучмы в 1998-2000 годах, заявил: "Раз вы не можете противостоять [президенту России Владимиру] Путину, раз нет ни денег, ни оружия, ни ресурсов, ни живой силы, значит, нужно вести переговоры, подписать соглашение о прекращении огня [с Россией], но без признания потери территорий".



После этого он предложил провести выборы, чтобы "найти тех, кто будет более успешен" в управлении страной. Он предупредил, что "Украина скоро перестанет существовать", если такие люди, как Зеленский и его соратники, продолжат оставаться у власти.



В конце ноября Зеленский объявил, что киевские войска перейдут от наступательных операций к строительству укреплений, признав, что контрнаступление, начатое в начале июня с целью разорвать сухопутную связь России с Крымом, не увенчалось успехом. По российским оценкам, в ходе неудачных попыток наступления Украина потеряла более 125 000 солдат и 16 000 единиц тяжелой техники.