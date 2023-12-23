Как США в Афганистане, так и Израиль в Газе: что не стоит делать после победы

В 2001 году после падения талибов люди в Афганистане ожидали, что США сотворит чудо и построит дороги, школы и здания. Однако после ухода США талибы вернули себе власть. Точно так же после террористической атаки исламских экстремистов Израиль начал наземное вторжение в Газу.

В настоящее время рассматривается сценарий после войны, и это будет либо полномасштабная этническая чистка с изгнанием жителей Газы, либо смена режима. У Израиля будет победоносная армия, контроль над 2,3 миллионами человек, и вскоре он столкнется с такими же большими надеждами на восстановление и создание правительства после ХАМАС, с какими столкнулись США после победы над талибами в 2001 году.

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По мнению Джона Б. Альтермана из Центра стратегических и международных исследований, правительство Газы после ХАМАС может подразумевать усиление контроля со стороны Палестинской национальной администрации, базирующейся в Рамалле, некое новое местное управление, управление под опекой израильских военных или, возможно, коалицию арабских государств.

Подход США к постталибскому Афганистану должен послужить примером того, чего не должен делать Израиль, если и когда он свергнет ХАМАС. После того как США организовали президентство Хамида Карзая, он и его преемник Ашраф Гани постоянно рассматривались как слабые и коррумпированные марионетки, установленные эксплуататорами-иностранцами. Два десятилетия, две тысячи солдат и два триллиона долларов спустя США оказались там же, где и начали, - у власти снова оказались талибы .

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