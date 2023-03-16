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В обзоре и сравнении будут представлены процессоры intel из серии i5. А именно: intel core i5 10400f, intel core i5 12400f и intel core i5 13400f.

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Intel Core i5 10400F — процессор среднего класса, выпущенный в 2020 году. Он является частью процессоров Intel Core 10-го поколения, также известных как Comet Lake-S. Этот процессор представляет собой вариант без встроенной графики, что означает, что у него нет встроенного графического процессора, такого как Intel UHD Graphics 630.

Core i5 10400F имеет 6 ядер и 12 потоков с базовой тактовой частотой 2,9 ГГц и повышенной тактовой частотой 4,3 ГГц. Он также имеет 12 МБ Intel Smart Cache и поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2666. TDP процессора составляет 65 Вт, что делает его относительно эффективным для его производительности.

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Что касается игровой производительности, Core i5 10400F способен с легкостью запускать большинство современных игр, особенно в сочетании с видеокартой среднего или высокого класса. Он также хорошо справляется с такими задачами, как редактирование видео и рендеринг.

Одной из ключевых особенностей Core i5 10400F является его совместимость с сокетом LGA 1200, который также используется другими процессорами Intel Core 10-го поколения. Это означает, что в будущем пользователи смогут перейти на процессор более высокого класса без замены материнской платы.

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Однако одним потенциальным недостатком Core i5 10400F является отсутствие поддержки разгона. В отличие от некоторых других процессоров Intel, этот процессор не разблокирован, поэтому пользователи не смогут повысить его тактовую частоту для повышения производительности.

Таким образом, Intel Core i5 10400F — это надежный процессор среднего уровня, который обеспечивает хорошую производительность для игр и задач производительности. Он также рассчитан на будущее благодаря совместимости с сокетом LGA 1200. Однако отсутствие поддержки разгона может быть недостатком для некоторых пользователей, которые хотят довести свой процессор до предела.





Intel Core i5-12400F — это настольный процессор 12-го поколения, выпущенный в четвертом квартале 2021 года. Он основан на новой архитектуре Alder Lake и построен на 10-нм техпроцессе SuperFin. Этот процессор предлагает впечатляющую производительность по доступной цене, что делает его отличным выбором для экономных геймеров и создателей контента.

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i5-12400F оснащен шестью высокопроизводительными ядрами Golden Cove, что дает в общей сложности шесть ядер и двенадцать потоков. Он имеет базовую тактовую частоту 2,5 ГГц и может повышать частоту до 4,3 ГГц на всех ядрах, что позволяет ему работать с ресурсоемкими приложениями и выполнять многозадачные задачи.

Что касается производительности в играх, i5-12400F предлагает значительный прирост по сравнению со своими предшественниками благодаря улучшенному IPC (Instructions Per Clock) и поддержке памяти DDR5. Эта версия процессора не включает в себя Intel UHD Graphics 730, который предлагает достойную интегрированную графическую производительность для повседневных игр и задач по созданию легкого контента.

i5-12400F также эффективен с TDP всего 65 Вт, что делает его отличным выбором для сборок с малым форм-фактором. Он поддерживает PCIe 5.0 и новейшие технологии Intel, в том числе Intel Optane Memory H20 и Intel Deep Learning Boost.

В целом, i5-12400F — отличный процессор для тех, у кого ограниченный бюджет и кто хочет достичь высокой производительности. Он предлагает значительное обновление по сравнению со своими предшественниками и является отличным выбором для геймеров и создателей контента, которые ищут мощный, но доступный процессор.

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Intel Core i5 13400F — процессор среднего класса 13-го поколения Intel. Это недорогой вариант для геймеров и создателей контента, которым нужен надежный процессор для работы без больших затрат.

i5 13400F имеет базовую тактовую частоту 2,5 для performance ядер ГГц и может повышаться до 4,6 ГГц, а так же базовую тактовую частоту 1.8 ГГц, которая может повышаться до 3.3 ГГц у efficient ядер. Он имеет шесть performance ядер, четыре efficient ядер и шестнадцать потоков, что делает его пригодным для многозадачности и одновременного запуска нескольких приложений. Процессор построен на 10-нм архитектуре Intel SuperFin, которая обещает лучшую производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями.

Одним из весомых преимуществ i5 13400F является его совместимость с сокетом LGA 1700. Этот сокет используется в большинстве новейших материнских плат Intel, что упрощает поиск совместимых компонентов и построение системы на основе процессора.

i5 13400F имеет TDP 65 Вт, что означает, что он потребляет меньше энергии, чем некоторые более дорогие процессоры Intel. Это делает его хорошим вариантом для тех, кто хочет построить энергоэффективную систему без ущерба для производительности.

С точки зрения тестов, i5 13400F хорошо работает в однопоточных приложениях и сравним с некоторыми более дорогими процессорами Intel, такими как i7 11700K. Однако в многопоточных приложениях он отстает от процессоров i7 и i9, у которых больше ядер и потоков.

В целом, Intel Core i5 13400F — отличный процессор среднего класса с хорошим соотношением цены и качества. Он идеально подходит для экономных геймеров и создателей контента, которым нужен надежный процессор, способный работать с многозадачными приложениями и приложениями, интенсивно использующими графику. Если вы хотите построить новую систему, определенно стоит рассмотреть i5 13400F.

В заключение, при сравнении процессоров важно учитывать различные факторы, такие как тактовая частота, количество ядер, размер кэш-памяти и энергопотребление. Лучший процессор для вас в конечном итоге будет зависеть от ваших конкретных потребностей и бюджета. Всегда полезно провести исследование и прочитать отзывы, прежде чем принимать решение. Независимо от того, собираете ли вы игровой ПК или рабочую станцию, выбор правильного процессора может существенно повлиять на производительность, эффективность и общее удобство для пользования.

Цены(citilink.ru):

Intel Core i5 10400F - 10 190 Рублей (OEM Версия)

Intel Core i5-12400F - 14 590 Рублей (OEM Версия)

Intel Core i5 13400F - 18 990 Рублей (BOX Версия)



