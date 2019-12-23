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Подбираем на AliExpress чехол для iPad

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Не так давно стал я обладателем Apple iPad Pro 10.5 (2017). Попользовавшись им, стало понятно, что нужно брать чехол. Порывшись в интернете и посмотрев цены на оригинальные чехлы, я понял, нужно обращаться за помощью к али.

Просмотрев разные чехлы, я нашёл четыре интересных варианта:

1. Силиконовый чехол с защитным стеклом.

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Скорее кейс, а не чехол. Стильный внешний вид, защитное стекло в комплекте, три варианта расцветки. Убережёт ваш планшет от ударов, пыли, царапин. Есть варианты для iPad mini, iPad Air, iPad 2017/2018, iPad Pro 10.5(2017). Цена 326,87 - 813,96 руб.

2. Чехол из искусственной кожи.

Жёсткая передняя крышка (будет хорошо защищать дисплей), много различных вариантов расцветки, блокировка планшета при закрытии и пробуждение при открытии чехла, в закрытом состоянии похож на книгу. В этом же магазине можно найти варианты на другие версии планшета. Цена 613,35 руб.

3. Полупрозрачный силиконовый чехол.

Передняя крышка из искусственной кожи, задняя часть из полупрозрачного силикона (в закрытом состоянии все будут видеть яблочко), много ярких расцветок, блокировка планшета при закрытии и пробуждение при открытии чехла, крышку можно сложить в подставку и располагать планшет под углами в 65° и 30°. В этом же магазине можно найти варианты на другие версии планшета. Цена 407,62 - 548,62 руб.

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4. Чехол из искусственной кожи с отделением для стилуса.

В будущем планирую купить Apple Pencil, поэтому я выбрал данный чехол.

Он идеально сел на планшет, все элементы управления и отверстия там где нужно.

В крышку встроены магниты, поэтому она складывается в надёжную подставку, благодаря чему планшет можно установить в двух положениях: под углом в 65° и 30°. Внешняя часть сделана из искусственной кожи, внутренняя часть передней крышки сделана из материала похожего на замшу. В закрытом состоянии крышка отлично держится и не отпадает, есть функция пробуждения при открытии и блокировки планшета при закрытии крышки. В этом же магазине можно найти варианты на другие версии планшета. Цена 383,91 - 614,63 руб.

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ipad планшет ipad pro чехол ipad pro 10.5
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