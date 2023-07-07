Пришлось как-то gjискать мне для второго игрока геймпад на Xbox one, так как цены на оригинальные девайсы немаленькие, то выбор остановился на такой интересной китайской фирме DEXP. Конечно я и раньше сталкивался с данной маркой техники, но это были совсем другие приспособления.

Конечно же все наслышаны о китайском качестве, особенно о качестве пластика, который сыпется и крошится, а так же скрипит. Сказать честно этот геймпад удобный, красивый по виду и недорогой, а именно дешевле самого простого оригинала от Xbox как минимум в два раза. Ну и пусть он немного поскрипывает и кнопки болтаются, зато можно играть вторым игроком, что не так часто уж и надо.

Конечно связь на нем теряется если я отхожу не так уж и далеко зато он реально работает, бывает немного притормаживает но пашет. С первого взгляда я ожидал конечно хуже, но как говорится - цель оправдывает средства. Я конечно же рискнул, но как вышло не зря.Кстати и заряд он неплохо держит, в общем пока только радует.

В общем: сравнивать с оригиналом его нет смысла, так как оригинал есть оригинал, но из вариантов подешевле этот очень даже не плохой, несмотря на то что есть некоторые недочеты.

Рубиться в какой нибудь файтинг друг против друга позволяет, ну а что еще нужно?