Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
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Покупал я данную консоль через барахолку. Досталось в нормальном состояние, но я чуть-чуть реставрировал ее.
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Геймпад без лишних стиков, для игры в Tomb Raider самое то, к тому же все кнопки работают.
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Так же я отдельно докупил карту памяти, конечно если игр много и если у вас есть Diablo то ее не хватит.
Проблемы
Когда вы будете искать себе ps one, то вы столкнетесь с некоторыми проблемами при покупке.
- Большое количество приставок с плохим приводом (плохо читает диски)
- Плохое состояние приставки
- На хорошие комплекты с рабочим лазером, на них высокая цена
- Другие проблемы связаны с блоком питанием и самой приставкой, люди могут не сказать при продаже, особенно если вы покупаете с доставкой.
В основном проблема только с приводом, если вы купите приставку с севшим лазером или еще что-то, то новый вы не купите так как их просто не продают, на китайских сайтах только восстановленные и то качество оставляет желать лучшего, а у продавцов на барахолках у которых есть хороший привод, цена начинается от 1500р, при том что приставку вполне реально купить до 5000 рублей.
Далее идет проблема с подключением к новым телевизорам, у вас просто может не быть AV (RCA) входа, для того чтобы подключить приставку, поэтому смотрите сразу на своем телевизоре, но есть переходники.
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Игры
На данную консоль вышло очень много годных игры, я брал ради таких игр как:
- Final fantasy 8
- Tomb raider 1
- Diablo
- Syphon filter 1
- Parasite eve
- Twisted metal
Конечно, это еще не все игры, но на первое время хватит, игры естественно сделаны на болванки, вообще проблемы с дисками у вас не должно быть так как их очень много продают на барахолках, и цена вполне адекватная.
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Диски бывают разных типов:
- Штамповка
- Самописные
- Лицензия
Естественно что у нас в основном будут продаваться, штамповки и самописные диски, цена на игры начинается от 50р за одну штуки и выше, не очень дорого, и в большинстве случаях игра будет на русском языке, чтобы игры читались нужно чтобы приставка была чипованная, без этого нелицензионные игры не запустятся.
Модели PlayStation
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Модель:
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Корпус:
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Bios:
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Hardware:
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Регион:
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A/V Direct Out:
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Parallel Port:
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Serial Port:
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Sound Scope:
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Комментарии:
|SCPH-1000
|Первичный (Серый)
|1.0 (22/09/94)
|Rev. A
|NTSC-J
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Пропуск FMV.
S-Video выход.
|SCPH-1001
|Первичный
|2.2 (04/12/95)
|Rev. B
|NTSC-U/C
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Пропуск FMV.
Основано на SCPH-3000 серии.
|SCPH-1002
|Первичный
|2.0 (10/05/95)
|Rev. B
|PAL
|Да
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-1002
|Первичный
|2.1 (17/07/95)
|Rev. B
|PAL
|Да
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-1002
|Первичный
|2.2 (04/12/95)
|Rev. B
|PAL
|Да
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-3000
|Первичный
|1.1 (22/01/95)
|Rev. B
|NTSC-J
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Пропуск FMV. Самые ранние копии имели плату PU-7, в других подразделениях была панель PU-8, такая как SCPH-1002.
|SCPH-3500
|Первичный
|2.1 (17/07/95)
|Rev. B
|NTSC-J
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Пропуск FMV.
|SCPH-5000
|Первичный
|2.2 (04/12/95)
|Rev. C
|NTSC-J
|Да
|Да
|Да
|Нет
|S-Video выход удалён.
Усиление каркаса линзы и усиление мощности, устранение проблем с прохождением FMV. Чтобы избежать пиратства сборка линз подстроена специально под чёрные диски.
|SCPH-5500
|Первичный
|3.0 (09/09/96)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|CD-ROM привод передвинут вправо.
A/V direct out и RFU разъёмы удалены.
Модели консолей синхронизированы во всем мире.SCPH-5552:Существует редкая модель чёрного цвета с эмблемой фильма Люди в чёрном на крышке CD-лотка.SCPH-5903:Единственная модель консоли способная воспроизводить видео CD.Так же в этой модели присутствует RCA разъём, как в ранних моделях PlayStation.
|SCPH-5501
|Первичный
|3.0 (18/11/96)
|Rev. C
|NTSC-U/C
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-5502
|Первичный
|3.0 (06/01/97)
|Rev. C
|PAL
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-5503
|Первичный
|Неизвестно (Неизвестно)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-5552
|Первичный
|3.0 (06/01/97)
|Rev. C
|PAL
|Нет
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-5903
|Первичный
(белый)
|Неизвестно (Неизвестно)
|Rev. C
|NTSC-J
|Да
|Да
|Да
|Нет
|SCPH-7000
|Первичный
|4.0 (18/08/97)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Да
|Да
|Да
|DualShock стал поставляться вместе с консолями.
Представлен Sound Scope.
Начало сокращения производственных затрат началось с этой модели.
Число чипов памяти и контроллеров CD-ROM было сокращено, другие компоненты были упрощены.
SCPH-7000, SCPH-7001, и SCPH-7002:
Доступны модели с окраской «Midnight Blue» (промо-приставки, изготовленные в честь продажи 10-миллионной PlayStation).
|SCPH-7001
|Первичный
|4.1 (16/12/97)
|Rev. C
|NTSC-U/C
|Нет
|Да
|Да
|Да
|SCPH-7002
|Первичный
|4.1 (16/12/97)
|Rev. C
|PAL
|Нет
|Да
|Да
|Да
|SCPH-7003
|Первичный
|3.0 (18/11/96)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Да
|Да
|Да
|SCPH-7500
|Первичный
|Неизвестно (Неизвестно)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Да
|Да
|Да
|SCPH-7501
|Первичный
|4.1 (16/12/97)
|Rev. C
|NTSC-U/C
|Нет
|Да
|Да
|Да
|SCPH-7502
|Первичный
|4.1 (16/12/97)
|Rev. C
|PAL
|Нет
|Да
|Да
|Да
|SCPH-7503
|Первичный
|4.1 (16/12/97)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Да
|Да
|Да
|SCPH-9000
|Первичный
|4.0 (18/08/97)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Удалён параллельный порт.
Уменьшен размер системной печатной платы.
Устанавливались высококачественные приводы CD-ROM.
|SCPH-9001
|Первичный
|4.1 (16/12/97)
|Rev. C
|NTSC-U/C
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|SCPH-9002
|Первичный
|4.1 (16/12/97)
|Rev. C
|PAL
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|SCPH-9003
|Первичный
|Неизвестно (Неизвестно)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|SCPH-100
|PSone (Белый)
|4.3 (11/03/00)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|Более компактная и несколько переработанная версия игровой приставки PlayStation.
Контроллер геймпадов и разъём для карт памяти интегрированы в основную плату.
Удалён последовательный порт.
Блок питания стал внешним.
|SCPH-101
|PSone (Белый)
|4.5 (25/05/00)
|Rev. C
|NTSC-U/C
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|SCPH-102
|PSone (Белый)
|4.4 (24/03/00)
|Rev. C
|PAL
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|SCPH-102
|PSone (Белый)
|4.5 (25/05/00)
|Rev. C
|PAL
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
|SCPH-103
|PSone (Белый)
|Неизвестно (Неизвестно)
|Rev. C
|NTSC-J
|Нет
|Нет
|Нет
|Да
Зачем?
Во-первых, мне не нравятся эмуляторы, да удобно можно скачивать игры и включать читы, но мне больше нравиться процесс собирания игр и приставок, у меня их достаточно, и я поэтому и покупаю и собираю коллекцию потихоньку, да конечно затратно, но зато сколько эмоций.
Когда я покупаю приставки, я их первым делом тестирую выявлять недостатки, потом принимаюсь за доработку или ремонт, и конечно же отмываю от всякого мусора внутри, у меня даже был один случай когда я менял термопасту и скальпировал ps3, внутри я обнаружил дохлого таракана который валялся в кулере.
Итог
Приставку я рекомендую в первую очередь тем кто скучает по своему детству, сейчас у вас есть реальный шанс достать приставку и игры к ней по вполне недорогой сумме денег, конечно придется просмотреть множество объявлений, и когда будите смотреть скажите чтобы прислали вам видео о том как игра запускается и работает, привод не должен шуметь как шуруповёрт, и да это отличный вариант для коллекционера приставок, компактная и достаточно хорошая, а игры вам подарят много эмоций, так как игры делали с душой.
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