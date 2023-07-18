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Покупал я данную консоль через барахолку. Досталось в нормальном состояние, но я чуть-чуть реставрировал ее.

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Геймпад без лишних стиков, для игры в Tomb Raider самое то, к тому же все кнопки работают.

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Так же я отдельно докупил карту памяти, конечно если игр много и если у вас есть Diablo то ее не хватит.

Проблемы

Когда вы будете искать себе ps one, то вы столкнетесь с некоторыми проблемами при покупке.

Большое количество приставок с плохим приводом (плохо читает диски) Плохое состояние приставки На хорошие комплекты с рабочим лазером, на них высокая цена Другие проблемы связаны с блоком питанием и самой приставкой, люди могут не сказать при продаже, особенно если вы покупаете с доставкой.

В основном проблема только с приводом, если вы купите приставку с севшим лазером или еще что-то, то новый вы не купите так как их просто не продают, на китайских сайтах только восстановленные и то качество оставляет желать лучшего, а у продавцов на барахолках у которых есть хороший привод, цена начинается от 1500р, при том что приставку вполне реально купить до 5000 рублей.

Далее идет проблема с подключением к новым телевизорам, у вас просто может не быть AV (RCA) входа, для того чтобы подключить приставку, поэтому смотрите сразу на своем телевизоре, но есть переходники.

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Игры

На данную консоль вышло очень много годных игры, я брал ради таких игр как:

Final fantasy 8 Tomb raider 1 Diablo Syphon filter 1 Parasite eve Twisted metal

Конечно, это еще не все игры, но на первое время хватит, игры естественно сделаны на болванки, вообще проблемы с дисками у вас не должно быть так как их очень много продают на барахолках, и цена вполне адекватная.

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Диски бывают разных типов:

Штамповка Самописные Лицензия

Естественно что у нас в основном будут продаваться, штамповки и самописные диски, цена на игры начинается от 50р за одну штуки и выше, не очень дорого, и в большинстве случаях игра будет на русском языке, чтобы игры читались нужно чтобы приставка была чипованная, без этого нелицензионные игры не запустятся.

Модели PlayStation

Модель: Корпус: Bios: Hardware: Регион: A/V Direct Out:

Parallel Port:

Serial Port:

Sound Scope:

Комментарии: SCPH-1000

Первичный (Серый) 1.0 (22/09/94) Rev. A NTSC-J Да Да Да Нет Пропуск FMV.

S-Video выход. SCPH-1001

Первичный 2.2 (04/12/95) Rev. B NTSC-U/C Да Да Да Нет Пропуск FMV.

Основано на SCPH-3000 серии. SCPH-1002

Первичный 2.0 (10/05/95) Rev. B PAL Да Да Да Нет SCPH-1002

Первичный 2.1 (17/07/95) Rev. B PAL Да Да Да Нет SCPH-1002

Первичный 2.2 (04/12/95) Rev. B PAL Да Да Да Нет SCPH-3000

Первичный 1.1 (22/01/95) Rev. B NTSC-J Да Да Да Нет Пропуск FMV. Самые ранние копии имели плату PU-7, в других подразделениях была панель PU-8, такая как SCPH-1002. SCPH-3500

Первичный 2.1 (17/07/95) Rev. B NTSC-J Да Да Да Нет Пропуск FMV. SCPH-5000

Первичный 2.2 (04/12/95) Rev. C NTSC-J Да Да Да Нет S-Video выход удалён. Усиление каркаса линзы и усиление мощности, устранение проблем с прохождением FMV. Чтобы избежать пиратства сборка линз подстроена специально под чёрные диски. SCPH-5500

Первичный 3.0 (09/09/96) Rev. C NTSC-J Нет Да Да Нет CD-ROM привод передвинут вправо.

A/V direct out и RFU разъёмы удалены. Модели консолей синхронизированы во всем мире.SCPH-5552:Существует редкая модель чёрного цвета с эмблемой фильма Люди в чёрном на крышке CD-лотка.SCPH-5903:Единственная модель консоли способная воспроизводить видео CD.Так же в этой модели присутствует RCA разъём, как в ранних моделях PlayStation. SCPH-5501

Первичный 3.0 (18/11/96) Rev. C NTSC-U/C Нет Да Да Нет SCPH-5502

Первичный 3.0 (06/01/97) Rev. C PAL Нет Да Да Нет SCPH-5503

Первичный Неизвестно (Неизвестно) Rev. C NTSC-J Нет Да Да Нет SCPH-5552

Первичный 3.0 (06/01/97) Rev. C PAL Нет Да Да Нет SCPH-5903

Первичный (белый) Неизвестно (Неизвестно) Rev. C NTSC-J Да Да Да Нет SCPH-7000

Первичный 4.0 (18/08/97) Rev. C NTSC-J Нет Да Да Да DualShock стал поставляться вместе с консолями.

Представлен Sound Scope.

Начало сокращения производственных затрат началось с этой модели.

Число чипов памяти и контроллеров CD-ROM было сокращено, другие компоненты были упрощены.



SCPH-7000, SCPH-7001, и SCPH-7002:

Доступны модели с окраской «Midnight Blue» (промо-приставки, изготовленные в честь продажи 10-миллионной PlayStation). SCPH-7001

Первичный 4.1 (16/12/97) Rev. C NTSC-U/C Нет Да Да Да SCPH-7002

Первичный 4.1 (16/12/97) Rev. C PAL Нет Да Да Да SCPH-7003

Первичный 3.0 (18/11/96) Rev. C NTSC-J Нет Да Да Да SCPH-7500

Первичный Неизвестно (Неизвестно) Rev. C NTSC-J Нет Да Да Да SCPH-7501

Первичный 4.1 (16/12/97) Rev. C NTSC-U/C Нет Да Да Да SCPH-7502

Первичный 4.1 (16/12/97) Rev. C PAL Нет Да Да Да SCPH-7503

Первичный 4.1 (16/12/97) Rev. C NTSC-J Нет Да Да Да SCPH-9000

Первичный 4.0 (18/08/97) Rev. C NTSC-J Нет Нет Да Да Удалён параллельный порт.

Уменьшен размер системной печатной платы.

Устанавливались высококачественные приводы CD-ROM. SCPH-9001

Первичный 4.1 (16/12/97) Rev. C NTSC-U/C Нет Нет Да Да SCPH-9002

Первичный 4.1 (16/12/97) Rev. C PAL Нет Нет Да Да SCPH-9003

Первичный Неизвестно (Неизвестно) Rev. C NTSC-J Нет Нет Да Да SCPH-100

PSone (Белый) 4.3 (11/03/00) Rev. C NTSC-J Нет Нет Нет Да Более компактная и несколько переработанная версия игровой приставки PlayStation.

Контроллер геймпадов и разъём для карт памяти интегрированы в основную плату.

Удалён последовательный порт.

Блок питания стал внешним. SCPH-101

PSone (Белый) 4.5 (25/05/00) Rev. C NTSC-U/C Нет Нет Нет Да SCPH-102

PSone (Белый) 4.4 (24/03/00) Rev. C PAL Нет Нет Нет Да SCPH-102

PSone (Белый) 4.5 (25/05/00) Rev. C PAL Нет Нет Нет Да SCPH-103

PSone (Белый) Неизвестно (Неизвестно) Rev. C NTSC-J Нет Нет Нет Да

Зачем?

Во-первых, мне не нравятся эмуляторы, да удобно можно скачивать игры и включать читы, но мне больше нравиться процесс собирания игр и приставок, у меня их достаточно, и я поэтому и покупаю и собираю коллекцию потихоньку, да конечно затратно, но зато сколько эмоций.

Когда я покупаю приставки, я их первым делом тестирую выявлять недостатки, потом принимаюсь за доработку или ремонт, и конечно же отмываю от всякого мусора внутри, у меня даже был один случай когда я менял термопасту и скальпировал ps3, внутри я обнаружил дохлого таракана который валялся в кулере.

Итог

Приставку я рекомендую в первую очередь тем кто скучает по своему детству, сейчас у вас есть реальный шанс достать приставку и игры к ней по вполне недорогой сумме денег, конечно придется просмотреть множество объявлений, и когда будите смотреть скажите чтобы прислали вам видео о том как игра запускается и работает, привод не должен шуметь как шуруповёрт, и да это отличный вариант для коллекционера приставок, компактная и достаточно хорошая, а игры вам подарят много эмоций, так как игры делали с душой.



