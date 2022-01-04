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Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным

В этой короткой заметке рассматривается три полезные утилиты от ASRock, которые существенно облегчают разгон процессора и памяти, причём некоторые работают не только на материнских платах ASRock. Рассмотрены сценарии применения, выгоды и польза.
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3,5 года назад я собрал систему на базе материнской платы ASRock Z370 Taichi, пару недель назад собрал для знакомого систему под встройку под AMD Ryzen 5700G на базе материнской платы ASRock B550 Steel Legend. Я очень доволен материнскими платами ASRock - качественные биосы, отсутствие глюков, чётко держат напряжения, хорошие питальники, серьёзный разгон без особых проблем, и цены вполне приемлемые, в общем не нарадоваться. Понятно, что Z370 Taichi уже сейчас неактуальна, но без сомнений готов порекомендовать ту же ASRock B550 Steel Legend тем, кто сейчас собирает систему на AM4.

При разгоне AMD Ryzen 5700G я стал замечать, что большую часть времени провожу не в биосе, который шикарен и даёт огромное количество возможностей, а использую софт от ASRock. Вот об этом я и хочу поговорить. Тут не будет никакого детального обзора, просто наиболее распространённые сценарии разгона.

ASRock A-Tuning

Я всегда скептически относился к этим комбайнам для софтового разгона из-под Windows. Испокон веков гнали в биосе, а когда-то я собственноручно на ASUS P2B перемещал джампер, чтобы увеличить FSB с 66MHz на 100MНz Celeron 300A, чтоб он взял 450MНz. Но времена меняются, и многие вещи просто удобно делать прямо в операционной системе, не отвлекаясь на перезагрузки в биос.

Нет, конечно, ASRock A-Tuning не заменит биос, там тупо нет большинства нужных на первоначальном этапе настроек. Да, в этой программе есть свои профили, есть автозагрузка, есть даже настройка комбинаций клавиатуры для активации профиля, может быть кому-то это подойдёт, но как по мне, это на любителя. Я предпочитаю использовать её в одном конкретном сценарии.

После того как вы сделали первичные настройки процессора (например, настройка Load Line Calibration, отключение виртуализации, Spread Spectrum и т.д.), памяти (например включение XMP профиля) и других подсистем, также после того, как вы определились с методом разгона (к примеру fixed или offset для Intel Z370, fixed или PBO limits для AMD), определились с частотой-напряжением, с которого вы стартуете и на котором у вас всё стабильно, прогнаны все тесты и так далее. То есть, по сути, готов надёжный дефолтный профиль и самое время его сохранить в биосе.

Что дальше? Дальше обычно идёт рутинная переборка частот и напряжений и прогоны тестов с целью определить максимальный разгон и стабильные частоты. Вот именно для этого я и рекомендую использовать ASRock A-Tuning. Чтобы судорожно не перезагружаться, не давить F2 и Del, не бегать искать, где там Clear CMOS на матери (Кстати, и на ASRock Z370 Taichi и на ASRock B550 Steel Legend есть удобные кнопочки Clear CMOS), судорожно вспоминать "где мой надёжный профиль в биосе?" "что я последнего поменял?" в четыре часа ночи, проще весь этот перебор частот делать в разделе "OC Tweaker" софтины ASRock A-Tuning.

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Итак, на картинке мы видим множитель процессора (CPU Ratio), множитель северного моста (а также кэш, контроллер памяти и т.д.) (CPU Cache Ratio), напряжение процессора CPU Core Сache Voltage (fixed). То есть, в принципе уже хватает функционала для разгона методом перебора частот-напряжений. Также есть различные другие напряжения, актуальные при разгоне на Z370, такие как VCCSA Voltage, VCCIO Voltage, VCC PLL Voltage и т.д. Можно настроить напряжение памяти DRAM Voltage, что нам поможет в связке с другой программой от ASRock - ASRock Timing Configurator. Это не все настройки! Все настройки только в биосе - имейте это ввиду.

Суть такова. К примеру, 4700 на процессоре, 4400 на северном мосту, напряжение 1.250 показывают полную стабильность, эти настройки уже протестированы и сохранены в биосе в профиль. Перебором по 25 милливольт идём вверх по напряжениям выставляя, например сначала 1.275. Запускаем HWInfo, все нужные тесты, LinX, Prime95 или Cinebench и мониторим все нужные параметры. Далее соответственно ставим 1.3, 1.325, и т.д. до критичных напряжений (например, для этого Intel i8700K это 1.4-1.425V на воздухе). Далее то же самое с частотой 4800, 4900 и т.д. Неплохо все нужные измерения не только скриншоты делать, но и сохранять в какую-нибудь удобную табличку типа такого:
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Зависнет, ничего страшного, вернутся не эти настройки, которые вы сделали в ASRock A-Tuning, а исходный надёжный профиль, сохранённый в биосе. Экономится просто куча времени. Иногда просто думаешь, как я раньше не догадался, настолько это удобно, это ж 90% времени разгона! Жаль, надо было сделать также скриншоты с системы под AMD Ryzen 5700G, но я был ограничен во времени и, к сожалению, уже её отдал, но там аналогично, просто для AMD.

Полный обзор я думаю смысла делать нет, там всё стандартно, предустановленные профили разгона, мониторинг, который целиком передаётся в то же HWInfo, и в HWInfo он гораздо более широкий и полезный, настройки вентиляторов, которые я предпочитаю делать из биоса раз и навсегда, ну и всё.

ASRock Restart to UEFI



Нажал кнопку, раз - и сразу в биосе. Не нужно перезагружаться, материться из-за того, что не успел нажать F2/Del и снова загрузилась винда. Просто и очень удобно, особенно когда делаешь это в двухсотый раз. Гениально, я бы даже сказал!

ASRock Timing Configurator

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Ну и наконец, легендарная ASRock Timing Configurator, превратившая разгон памяти из адского труда с постоянным Clear CMOS'ом и нервами во вполне себе спокойное рутинное занятие. К примеру, вы можете Thaiphoon Burner'ом получить информацию о чипах вашей памяти и заводских настройках, применить их в 1usmus AMD DRAM Calculator'е, и рассчитать на что способна ваша память теоретически. Ну а дальше, применять, тестировать, сначала первичные тайминги, потом вторичные, опять метод перебора, тестировать, например скорость и латенси в AIDA64 - Cache and Memory Benchmark и надёжность в LinX или TestMem5.

Кстати, ASRock Timing Configurator успешно работает на материнских платах других производителей! Просто чудесно!

Ну после того, как вы подобрали для себя подходящие настройки и прогнали все тесты, не забудьте применить их в биосе ))
Всем хорошего разгона!


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Теги

amd intel asrock b550 am4 taichi 1151 z370 steel legend 1151v2
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