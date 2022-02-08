amd fx-8320 продолжение тестирование в играх
1.том кленси willdlands ,вин7,1920х1080 настройки ультра,максимум
2 повтор я настройки поставил как на оверов как у phenix,
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немного побольше фпс
2. протестировал red dead redemption 2 протестировал бенчмарк в вулкане с настройками как овер ру
3.бенчмарк сталкер чистое небо
тут 4 й солнечный лучи я проверил мси афтер
настройки
4 адренал алиен vs р бенчмарк все максимум
5.сериус сем 4,настройки все максимум
6.бенчмарк метро лл
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7 .гта 5 сначала выставил всё максимум
2й тест я настройки поставил как на овер ру
конфигурация системки
проц я пока не разгонял частота так и осталась 3.6 ггц постоянно
процессор был куплен в днс в апреле 19 года
блок питания был куплен в начале февраля 08 года,с тех пор всегда в компиках(в разных)
покак ещо холодно на улице.поставлю скоро кулер и протестирую проц с небольшим разгоном.кулер айс хаммер 4401
данный системник я выложил видео на ютубе.небольшой ролик.тестовый стенд
спасибо за внимание всем.тест я продолжу
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