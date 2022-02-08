1.том кленси willdlands ,вин7,1920х1080 настройки ультра,максимум









2 повтор я настройки поставил как на оверов как у phenix,

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немного побольше фпс

2. протестировал red dead redemption 2 протестировал бенчмарк в вулкане с настройками как овер ру

3.бенчмарк сталкер чистое небо

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тут 4 й солнечный лучи я проверил мси афтер



настройки

4 адренал алиен vs р бенчмарк все максимум

5.сериус сем 4,настройки все максимум

6.бенчмарк метро лл

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7 .гта 5 сначала выставил всё максимум

2й тест я настройки поставил как на овер ру

конфигурация системки



проц я пока не разгонял частота так и осталась 3.6 ггц постоянно

процессор был куплен в днс в апреле 19 года

блок питания был куплен в начале февраля 08 года,с тех пор всегда в компиках(в разных)

покак ещо холодно на улице.поставлю скоро кулер и протестирую проц с небольшим разгоном.кулер айс хаммер 4401





данный системник я выложил видео на ютубе.небольшой ролик.тестовый стенд

спасибо за внимание всем.тест я продолжу