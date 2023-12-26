Здравствуйте! 3 конфигурации 3 процессора мне удалось протестировать сразу в 4 играх,видеокарта 1,монитор 1,переподключать все надо,пока подобрал процессоро зависимые 4 игры,4 игровые бенчмарки сейчас уже для тестирование у меня уходит поменьше времени,тестирую саму свою методику тестирования

3 материнские платы,зен и коре 5 на столе 80х80см ,на улице нетак то и холодно,но мне на пользу холод ,на процессорах простые термопасты,я просто открываю окно,чем меньше температура во время тестирования тем лучше,что я могу сказать когда был только у меня 1 процессор фх,показывал мало фпс в играх,ну тут разница с китами большая,

процессоры все новые



тестовые открытый стенд



амд зен перевернул плату,очень удобно поставил доп вентилятор,там холодные воздух где то плюс 2

р23 ну ещо не холодно проверил рендер

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54 градуса пока

у кулеро хорошее основание,но охлаждает же,термопасту минимум





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жусткие диски я поскатив вырезал кусок шины резины

2 мм меш пластина вентиляция

коре 5,ну кулер боксовый,тоже доп вентилятор поставил





на виндовс 7 жесткий диск

последний раз вин7 устанавливал в 14 году,почти 10 лет назат

на вин 10 была только одна проблема,стирались инфа когда подключал жесткий диск,мне тут подсказали

надо отключить в вин10 быстрый запуск,и помогло,я так то 2или 3 раза вин 10 переустанавливал

скриншоты системки коре и 5,проц все 4ггц,никакие 4.4 или минимму 2.5 ггц,нету,при игре все ядра 4 ггц режим

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скриншот фх проца,постоянно 4 ггц биос

разен конфиг





тестировки результаты

1 амд фх,я включил его в тест для того,системка рядом,и показать наглядно производительность свежих процессоров

1 хитман1 16 год

1920 ультрра,семпл 1,настройки дх 11 ,все одинаковые в 3х испытуемых процессоров,процессоры никогда не гнались,новые,все на авто в биосе

фх





зен









у зен 84 фпс,ошибки не может,много раз перезапускал

щас коре 5





91 фпс

итого фх=58

зен 84

коре 5=91

2 хитман 2,дх11 семпл 1 ультра мумбаи бенчмарк

фх

зен

коре 5

на экране 100фпс

итого фх=47, зен= 81,коре 5=100

3watch dogs 2, настройки на овер ру

фх

фх наполную загружен

зен 88 фпс

зен протестировал в здмарк 11

коре 5- 93 фпс

на машине езда по городу,игровой процесс

итого фх=45,зен=88,коре 5=93фпс

4 игра ,бенчмарк company of benchmark 2

фх настройки овер ру

фх 45 фпс средне

зен

зен 73 авг

коре 5 12400 81авг

фпс идет с возрастающей

фх протестировал в ватч догс 1

настройки ультра,все что можно 1920 х1080 8х мсаа

видео игрового процесса

спасибо всем за внимание,продолжу сравнение процессоров в разных играх

буду тестировать в тотал вар,я смотрел тоже процессорозависимые бенчмарки

































































































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