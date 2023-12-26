Тестирование 3х процессоров amd fx 832e vs core i5-12400 4gghz-6core vs amd ryzen 5 3600 4.2 ghz x 6
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Здравствуйте! 3 конфигурации 3 процессора мне удалось протестировать сразу в 4 играх,видеокарта 1,монитор 1,переподключать все надо,пока подобрал процессоро зависимые 4 игры,4 игровые бенчмарки сейчас уже для тестирование у меня уходит поменьше времени,тестирую саму свою методику тестирования
3 материнские платы,зен и коре 5 на столе 80х80см ,на улице нетак то и холодно,но мне на пользу холод ,на процессорах простые термопасты,я просто открываю окно,чем меньше температура во время тестирования тем лучше,что я могу сказать когда был только у меня 1 процессор фх,показывал мало фпс в играх,ну тут разница с китами большая,
амд зен перевернул плату,очень удобно поставил доп вентилятор,там холодные воздух где то плюс 2
р23 ну ещо не холодно проверил рендер
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54 градуса пока
у кулеро хорошее основание,но охлаждает же,термопасту минимум
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жусткие диски я поскатив вырезал кусок шины резины
2 мм меш пластина вентиляция
коре 5,ну кулер боксовый,тоже доп вентилятор поставил
на виндовс 7 жесткий диск
последний раз вин7 устанавливал в 14 году,почти 10 лет назат
на вин 10 была только одна проблема,стирались инфа когда подключал жесткий диск,мне тут подсказали
надо отключить в вин10 быстрый запуск,и помогло,я так то 2или 3 раза вин 10 переустанавливал
скриншоты системки коре и 5,проц все 4ггц,никакие 4.4 или минимму 2.5 ггц,нету,при игре все ядра 4 ггц режим
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скриншот фх проца,постоянно 4 ггц биос
разен конфиг
тестировки результаты
1 амд фх,я включил его в тест для того,системка рядом,и показать наглядно производительность свежих процессоров
1 хитман1 16 год
1920 ультрра,семпл 1,настройки дх 11 ,все одинаковые в 3х испытуемых процессоров,процессоры никогда не гнались,новые,все на авто в биосе
фх
зен
у зен 84 фпс,ошибки не может,много раз перезапускал
щас коре 5
91 фпс
итого фх=58
зен 84
коре 5=91
2 хитман 2,дх11 семпл 1 ультра мумбаи бенчмарк
фх
зен
коре 5
на экране 100фпс
итого фх=47, зен= 81,коре 5=100
3watch dogs 2, настройки на овер ру
фх
фх наполную загружен
зен 88 фпс
зен протестировал в здмарк 11
коре 5- 93 фпс
на машине езда по городу,игровой процесс
итого фх=45,зен=88,коре 5=93фпс
4 игра ,бенчмарк company of benchmark 2
фх настройки овер ру
фх 45 фпс средне
зен
зен 73 авг
коре 5 12400 81авг
фпс идет с возрастающей
фх протестировал в ватч догс 1
настройки ультра,все что можно 1920 х1080 8х мсаа
видео игрового процесса
спасибо всем за внимание,продолжу сравнение процессоров в разных играх
буду тестировать в тотал вар,я смотрел тоже процессорозависимые бенчмарки
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