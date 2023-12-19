Здравствуйте! я продолжаю исследовать процессор в играх и в бенчмарках

игры пока не новые, готовится следующий материал со свежими играми

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тестовый стенд

материнская плата-msi prp h610m-g ddr4

кулер -box 3000rpm

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бп -fsp 600-80 GLN

первое, что меня интересует, не стираются ли контакты на видеокарте, потому что я уже много раз за половину декабря вставляю и вытаскиваю с 3х конфигураций

все равно я в один материал подам 3 конфигурации процессоров столкну лбами тестировку в играх

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зен. фх. коре 5 12400

интернет провод я провел

тестирование в играх коре 5 12400

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я уже блоки питания не меняю,очень тяжело поддаётся вытаскивать штекер питания материнки

assasin origin, 1920 все игры макс

бенч

игра ,долго бегал

бордерландс 3,макс ,бадас бенчмарк

дх12

бенчмарк сталкер чистое небо,

конфигурация тестируемого проца

бенчмарк финал фантази15

метро уексудус бенчмарк екстрим

шадоу томб радер бенчмарк,я мси включал во время бенчмарк проверил тайный город

дх12

дх11 сравнение с фх 4ггцх8коре,фх слева





фар край 5,бенчмарк

джиарс 5 бенчмарк

все понятно и подробно,настройки и результаты бенчмарка

вот с гамегпу тесты

гта 5,езда на машине долго все ультра,4х сглаж,4х отраж

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

спасибо за внимание,продолжу тестировки в играх