Тестирование процессора производилось на следующей конфигурации,открытый тестовый стенд

материнская плата- dexp b450m-hd/dx am4

видеокарта-asus tuf 1660 gddr5 частота в играх гп 1920 мгц средне,всё зависит от температуры гп,обороты вентиляторов мах

запуск v4.6.2 msi afterburner,мониторинг загрузки озу и температуры процессора во время игры,а также сколько загружено ядер цп

я долго думал ,а что такое загрузка процессора,диспетчер в виндовс показвает до 100 процентов,я считал если 100 процентов показывает все,процессор на полную нагружен

Та метрика, которую мы называем «загрузкой процессора» на самом деле означает нечто вроде «время не-простоя»: то есть это то количество времени, которое процессор провёл во всех потоках кроме специального «Idle»-потока. Ядро вашей операционной системы (какой бы она ни была) измеряет это количество времени при переключениях контекста между потоками исполнения. Если произошло переключение потока выполнения команд на не-idle поток, который проработал 100 милисекунд, то ядро операционки считает это время, как время, потраченное CPU на выполнение реальной работы в данном потоке.

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я больше всего понимаю диспетчер загрузку процессора

фото тестового все также

могу после тестирование и просмотров температуры процессора ,частота 4.2 ггц все на авто в биосе,кулер вполне температуру держит

скриншот

разгонять процессор я пока не планирую,и так на авто отлично без глюков,inputlag работает,

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crysis 1 . 1920х1080 8хмсаа,макс,бенч гпу,игра вообще чем сильней процессор тем больше фпс

85 фпс

мои тестировки все просто и понятно,игра или бенч,настройки,скриншот игры,результат мси показывает,иногда я перепроверяю,повторные запуски,в вин 10 установил,все ничего больше с вин 10 не делал,ничего не удалял,скачал с офф сайта микрософт 12 июня 21,но к интернету не подключал ,без обновлений

tomb rider 13 lara kroft, игра начало уровня ,пробежка по лесу,настройки макс какие возможно

синебенч рендер р15

crysis revastered, 1920 игра,трассировка отк,макс все

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far cry 4, все макс,игра,пробежка самое начало игры,

gta 5, игра,сглаж 4х,отраж 4х,ультра,долго катался на машине

идет гта 5 ровно,на фх 8320 е 4ггцх8 коре были тормозки,шипы,

thief 14, бенчмарк,1920х1080 все просто макс

опять же фх минимально 0.0 фпс было

far cri primal,бенчмарк пройден

в 1.3.3 хд текстуры вкл

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пока на этом все,спасибо за внимание,продолжу тестирование зен в играх