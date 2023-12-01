Продолжение тестирования Celeron g6900 + GTX 1660 - теперь только игры
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Я продолжу предыдущий свой материал по тестированию селерона,тут будут только игры,конфигурация компьютера не изменилась,все осталось как было ,проводились тесты в 1920х1080 разрешение
Gears 5
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отлично идет,редко тормозки
Tom Clancy ghost recon-Wildlands ,встроенный бенчмарк,настройки ультра всё
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отлично пройден,вообще без тормозков
Elex 2 ,настройки все что можно ультра,графика впечатляет пейзажами
Dying Light 2, все макс,высокие
отлично игра идет,незаметно что на селероне
Dirt 4, 1920 х1080,ультра,что и 8х мсаа,что и 4 хмсаа,вообще незаметно,1я трасса протестировал
8х msaa
4 xmsa
Fallout 4,без проблем по пустоши бегал,нет лагов
бенчмарк resident 6 evil
cцена 2, мси проверил
общий результат
игры которые невозможно играт
гта5,ред деад редемп 2,асасин одисей, resident 8 village незапускаеться
конфиг тотже
спасибо все за внимание,я посмотрю игры новые за 23 год,протестирую
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