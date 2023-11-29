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Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх

Главное я хотел посмотреть какая температура проца в нагрузке в синтетике и в играх,правильные ли у меня настройки в биосе,для меня новая материнка на чипсете 610,да есть игры где 2 ядра, игра просто незапутиться.
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Первое что я хочу показать это стол, где я собрал различные конфигурации компьютера в основном только для тестирование

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сейчас в данное время я протестировал немного селерон 6900 и 1660 в вин 10 в 3дмарке14 

конфигурация компа

celeron g6900

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msi pro h610m-g dr4

1660 ddr5 asus tuf

fsp-600watt -80glan

начну сразу с биоса,может чтото я неправильно настроил

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вин10 загрузилась

фото системника


температура на столе плюс 20,видеокарта просто фото

перейду к результатам тестов

клод гате

скайдавер

тайм спа

фар страйк

рендербенч,просто тест проца

немного игра

1 дирт ралли 1

1920,ультра 4х мсаа,встроенный в игру бенч

2. фар край прамал не запустился,

3. крузис 1 бенч гпу,1920 макс 4х мсаа

4. дай лайт 2

1920 все макс.дх12


пока на этом все,скоро доберусь до рязен 5 3600

и ещо до коре 5 добраться надо,1.5 года лежит боховый


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с селероном я продолжу ещо тестирование побольше в играх,потом можно будет сравнить с фх 8320 процем,все спасибо за внимание

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celeron g6900 1660 gtx 1660s
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