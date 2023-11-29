Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх
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Первое что я хочу показать это стол, где я собрал различные конфигурации компьютера в основном только для тестирование
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сейчас в данное время я протестировал немного селерон 6900 и 1660 в вин 10 в 3дмарке14
конфигурация компа
celeron g6900
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msi pro h610m-g dr4
1660 ddr5 asus tuf
fsp-600watt -80glan
начну сразу с биоса,может чтото я неправильно настроил
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вин10 загрузилась
фото системника
температура на столе плюс 20,видеокарта просто фото
перейду к результатам тестов
клод гате
скайдавер
тайм спа
фар страйк
рендербенч,просто тест проца
немного игра
1 дирт ралли 1
1920,ультра 4х мсаа,встроенный в игру бенч
2. фар край прамал не запустился,
3. крузис 1 бенч гпу,1920 макс 4х мсаа
4. дай лайт 2
1920 все макс.дх12
пока на этом все,скоро доберусь до рязен 5 3600
и ещо до коре 5 добраться надо,1.5 года лежит боховый
с селероном я продолжу ещо тестирование побольше в играх,потом можно будет сравнить с фх 8320 процем,все спасибо за внимание
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