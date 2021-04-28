Компания Xiaomi недавно представила свои новые премиальные ноутбуки Xiaomi Mi Notebook Pro 14 и Xiaomi Mi Notebook Pro 15. Модели получили корпуса изготовленные из алюминиевого сплава серии 600, и были представлены в двух цветах - Moonstone Grey и Crescent Silver. Модель с 14 - дюймовым экраном имеет толщину корпуса в 15,6мм, а модель на 15 - дюймов в 15,9 мм. Старшая модель оснащена OLED-экраном с разрешением в 3,5К и защищена Corning Gorilla Glass, а вот младшая модель на 14 дюймов может похвастаться лишь ЖК- экраном в 2,5К разрешении. Внутри у обоих моделей используются процессоры intel 11-го поколения, в сочетании с оперативной памятью объемом на 16 гб и с SSD диском на 512 гб. Имеются по 3 порта USB-C, разъем для наушников 3.5мм и поддержка Wi-Fi 6. В 14-дюймовой версии установлен аккумулятор на 56 Вт*ч, у 15-ти дюймовой — на 66 Вт*ч, оба ноутбука поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт.

В Китае предварительные продажи стартовали 26 апреля. Стоимость базовой модели на 14 дюймов составляет 806$ или 60 239 руб, а стоимость старшей модели на 15 дюймов составила 1 217$ или 90957 руб. Реальные продажи начнутся с 1 мая.