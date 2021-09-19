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Хорошие (ужасные) пятизвездочные отзывы о китайской компьютерной электронике

Поле камней компьютерного Aliexpress или «Этот Карай сгорел». Что скрывают идеальные отзывы о лучших китайских материнских платах и комплектах?
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В современном мире репутация играет крайне важную роль. Раньше информация о недобросовестном продавце или мастере распространялась в устном виде, так называемым «сарафанным радио». В эпоху Интернета это явление перешло в отзывы.

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Каждый уважающий себя сетевой магазин имеет возможность покупателям оставлять отзывы о купленном товаре. Это важный параметр, который дает обратную связь между клиентом, поставщиком и производителем. Aliexpress – огромная площадка, где также многие люди сначала смотрят отзывы или рейтинг. Можно ли доверять идеальному рейтингу и показателю 4.9 из 5 звезд? Если интересует тематика или хотите что-то там приобрести – читайте отзывы довольных клиентов. Я собрал несколько десятков.

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На Али имеется удобная функция «дополненные отзывы», но почему-то эта кнопка у меня не всегда доступна. Раньше была, сейчас пропала. От браузера и устройства не зависит. Поэтому сохранил лишь несколько примеров того, что могут скрывать за собой идеальные отзывы довольных клиентов. 


 


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Отрицательные отзывы я даже не читал, хотя их тоже есть от 1 до 5%. Еще возможны отзыв на 4 звезды, где есть какие-то мелкие недочеты или проблемы, с которыми можно жить на 3 звезды. Это все нас не интересует. Только 5 звезд – только идеально «довольные» клиенты. 


 

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Данные отзывы были собраны примерно за 20 минут прочтения дополненных комментариев.

И это лишь несколько товаров. При повышенном желании можно составить какую-то статистику. 

 

Вполне реально привести тысячи примеров 5-звездочных отзывов, которые дополнены отрицательного характера комментариями в стиле «Huananzhi сгорел», «Не работает USB» и т.д,  после нескольких дней или месяцев пользования.

Учтите, это техника, которая по цене сопоставима с новыми комплектующими, если речь идет о материнских платах. Многие из этих отзывов поставлены к дорогим, флагманским решениям Huananzhi (к ним очень много было комментариев, да интерес к «VIP» технике всегда выше), которые стоят почти 10 тысяч рублей. 

 

Для некоторых стран придется заплатить налог и доставку. Это уже уровень среднего сегмента AMD B550, Intel B560 или даже ближе к самым дешевым решениям Z-чипсета.

Гарантия на бренды есть, но только в Китае. Говорят, вы можете без проблем заменить материнку, если являетесь жителем страны. Стоимость пересылки и ожидание 2+ месяца нивелируют это преимущество для жителей других государств.

Данный обзор был написан после вдохновляющего рассказа о комплекте на Х79 платформе, который работал около двух месяцев. Пользователь, естественно оставил положительный отзыв в духе: «Все отлично, мощный комплект, рекомендую! После FX просто зверь. Турбобуст анлокнул, в играх 200+ фпс. Температура 40 градусов. Доставка отличная, брал и буду здесь брать».

 

Данный комплект был куплен жителем Украины за 3000грн (около 8000руб). После материнка ушла на Аукционе за 200 с гаком гривен (600руб). Остальные комплектующие (процессор и память) также были проданы и пошли служить на другой, более удачной китайской материнке уже другого пользователя. 

 

 

Внимательно читайте отзывы. Хорошо проанализируйте продукт и оцените все риски. Не спешите оставлять свой отзыв и всегда проверяйте на наличие дополненных комментариев. Они обычно несут максимум полезной информации и являются самым достоверным источником реального пользования.

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