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Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F

Сравнение мощного 12 ядерного процессора Xeon E5 2678v3 против самого доступного современного решения Intel i3-10100f. Средний FPS, потребление энергии, прочие нюансы, преимущества и недостатки.
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Тема компьютерного железа с известной площадки Aliexpress стала слишком популярной, ее раздули многие блогеры и почти каждый уже знает что такое «Зион», «Хуанан» и т.д. В этом обзоре пойдет сравнение двух почти сопоставимых по цене комплектов. 24-х поточная мощь из прошлого против современного и резвого 8-ми поточного бюджетника. 

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Информация взята с канала Miyconst. Отношусь с уважением к данному блогеру, так как он довольно хладнокровно относится к любым брендам, не пытается сделать видео так, чтобы продать ту или иную деталь по реферальным ссылкам.

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Непосредственно конфигурация самых участников:

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Core i3-10100F

- Stock speeds

- 4 x 8 GB DDR4-2666 CL14 @ 1.35V

- MSI Z490-A Pro

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Xeon E5-2678 V3

- 3.3 GHz with Turbo-Unlock

- 4 x 8 GB DDR4-2133 CL11 @ 1.20V

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- Huananzhi X99-TF

Реальные условия

Хотя процессор i3 тестировался на дорогой материнке, автор видео не ставил дорогую память для более реалистичной симуляции дешевой сборки начального уровня.

В случае с Xeon 2678v3 также используется относительно недешевая материнская плата с поддержкой 4-канального режима. Обзорщик разлочил турбобуст для получения максимально возможной производительности на данной платформе.

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Для тестирования игр использовалась видеокарта AMD 6800XT для исключения возможного упора в графический чип при невысоком разрешении. Всем известно, что настройки графики также влияют и на процессорную составляющую. В большинстве проектов выставлено качество «Ультра». 

Тесты, тесты, тесты

Хоть серверные процессоры - это железо для проф. задач, но большинство их берут из Китая как игровые сборки. Тестирование в видеоразвлекательных программах проводилось в разрешениях 1080р, 1440р, 2160р. Так как нам интересно тестирование именно процессоров, в обзоре будем брать во внимание только FHD результаты. Для наглядного примера также были добавлены показатели FPS от современного решения AMD среднего уровня Ryzen 5600X. Полный обор можете посмотреть в ролике на ютубе, ссылка на источник оставлена.

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT. Достойный ответ / Overclockers.ua

Первая игра BFV. Данный проект отлично справляется с многопотоком, идеальная оптимизация дает о себе знать – популярный 12-ядерник обходит «молодого» i3 по средним к/с на 14%, но его кадры проседают значительно ниже. 1% LOW хуже на 11% у серверного процессора.

Far Cry New Dawn не так хорошо работает на Xeon. Тем не менее, самый младший процессор Intel Core 10 поколения обходит только по 1%.   

F1 2019 – еще одна игра с почти нейтральным счетом обоих представителей. i3 10100f обходит Xeon всего на несколько кадров по обоим показателям.

AC Valhalla отлично оптимизированная игра, в которой данные процессоры даже сравнялись с популярным AMD 5600X. Средний фпс очень высокий, но на 12 ядернике при частоте 3.3ГГц просадки немного ощутимее. Средние показатели почти идентичные в небольшую пользу i3.

В (бывшем) эксклюзиве от Sony Horizon Zero Dawn 12 ядерный Ксеон превосходит 10100f по всем показателям, но не значительно.

Проект Hitman 2 очень хорошо оптимизирован пот многоядерные процессоры. Игра немного лучше идет на 2678v3, младший 4 ядерник отстает на 5 кадров по обоим значениям.

Автор отметил проблемы с конфигурацией i3 при тестировании CoD MW. Показатели 1 и 0.1% в его случае были гораздо ниже, чем должны быть при таких настройках. Похожая ситуация была в Mafia 2 Definitive Edition, но с другим участником. 

Расходы на содержание

Энергопотребление в играх также ощутимо больше на Xeon. Процессор «кушает» в среднем на 80Вт больше чем его конкурент с платформы LGA1200. Напомним, что все его ядра работают на максимально возможной частоте 3.3ГГц и сделан грамотный андервольтинг. 

Итоги и стоимость комплектов 

Автор высказал свое мнение и считает данные процессоры сопоставимыми по уровню производительности в современных играх. К тому же, сборки на время создания ролика были примерно в одну цену. Блогер сделал теоретические конфигурации +- за те же деньги

Он отметил, что применение дополнительного охлаждения на Core i3 не обязательно, боксовый кулер при наличии хорошей продувки корпуса справляется с 4-ядерником. Материнская плата для 2011.3 платформы была выбрана не самая топовая и считает это самым минимумом для данного камня. Автор рекомендует использовать качественное охлаждение в корпусе, так этот процессор может сильно нагружать элементы питания материнки.

Отсебятина

Этому видео уже около 8 месяцев, цены сильно меняются, поэтому я предлагаю обновленные возможные конфигурации для наглядного сравнения почти идентичных в играх систем. Все цены на момент написания этой статьи.

Intel Core i3-10100F  Box + Goodram DDR4 16384Mb 2х8 + Asus PRIME B460M-K. Память можно взять и побыстрее, или с этой конфигурацией более дешевую материнку, в зависимости от того, собирается ли ПК на будущий апгрейд. Стоимость комплекта в одном из региональных магазинов Украины:

7102грн = 264.7 долларов

 

Стоимость комплектов Xeon E5-2678v3 немного повысилась из-за подорожания самого процессора. Если хочется большей экономии: официальный магазин HUANANZHI предлагает комплект с DDR3 памятью 32ГБ по стоимости 302.8 долларов США  + доставка 33 доллара:

Неплохой комплект более дешевой материнкой и с 16Гб памяти, но современной DDR4. Учтите, что для максимальной производительности данного процессора нужно использовать 4 планки ОЗУ, т.к. поддерживается четырехканальный режим. Стоимость 269.5 долларов + 6 баксов доставка

Добавим стоимость кулера. Для этого процессора необходимо ставить довольно мощное охлаждение. При анлокнутом турбобусте он потребляет немало электричества и выделяет много тепла. Добавим сюда охлаждение 24.9$ + 5 (доставка) долларов. 

Получается, для создания схожих конфигураций с Алиэкспресс требуется минимум 300-350$, что около на 50-80$ дороже нового комплекта на LGA1200. Мы получаем мощную производительность в синтетических тестах, работе в проф. софте, эта конфигурация подойдет для создания сервера и находится +- на одном уровне с комплектом на младшем Intel Core 10 поколения, когда речь идет об игровой производительности.

 


Делитесь своим мнением: стоит ли покупать с Алиэкспресс, какой комплект выбрали бы из этих двух и у какого есть больше перспектив на будущее. И не забудьте поддержать автора первоисточника – Youtube блогера. Спасибо ему за детальное тестирование и проделанную работу.

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Теги

xeon игровой компьютер сравнение производительности 2011v3 huananzhi x99 2678v3 i3-10100f xeon vs i3 тест процессоров
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