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Сегодня я не буду никого убеждать в том, что у компактных систем с возможностью установки полноценных настольных процессоров есть свои области применения, а просто расскажу о своем недавнем приобретении.

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Я уже какое-то время присматривался к серии DeskMini от ASRock, больше к A300 на AM4 – из-за производительного видеоядра Vega у процессоров AMD, что позволило бы получить компактную условно-игровую систему. Но ведь если просто купить комплектующие и собрать их, то и рассказывать будет не о чем, поэтому речь сегодня пойдет о более интересных вещах: покупке устаревшей платформы DeskMini 110 (с хорошей скидкой) под процессорный разъем LGA1151-1, с последующей ее модификацией для установки процессоров LGA1151-2. Попробуем собрать современный компактный компьютер, сэкономив при этом.

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во-первых, габариты: система представляет собой коробку размером 15,5 х 15,5 х 8 см ( 1,92 л , чуть меньше корпуса блока питания ATX), не считая внешнего блока питания, размером 15 х 6,5 х 4 см;

, чуть меньше корпуса блока питания ATX), не считая внешнего блока питания, размером 15 х 6,5 х 4 см; во-вторых, заявлена поддержка процессоров с TDP до 65 Вт — это на коробке, а на сайте производителя указан и старший i7-7700K;

в-третьих, плата оснащена двумя разъемами M.2: 1 шт. для накопителя NVME (только PCIe Gen3 x4, 2280. SATA не поддерживаются) и 1 шт. (ключ E, 2230) для модуля WiFi+BT;

в-четвертых, внутрь корпуса можно установить 2 накопителя 2,5’’ SATA 3 толщиной до 9,5 мм;

в-пятых, есть видеовыходы D-SUB, HDMI (4K@ 30 Hz), DisplayPort (4K@ 60 Hz), с подключением до двух дисплеев одновременно;

в-шестых, поддерживается до 32 ГБ оперативной памяти;

и, наконец, есть поддержка USB 3.1 Gen1, в том числе 1 разъем Type-C на передней панели.

Для начала, немного о DeskMini 110 и о том, что же в ней хорошего:

Комплект поставки бывает разный. В моем случае, такой:

Собственно ASRock DeskMini 110;

Блок питания AcBel ADC207 на напряжение 19 В и ток 6,32 А (~ 120 Вт), с сетевым кабелем. Если верить моему китайскому ваттметру, блок питания снабжен корректором коэффициента мощности;

2 специальных кабеля для подключения SATA-дисков;

8 болтов для крепления SATA-дисков;

4 резиновых ножки для корпуса;

Бумажная инструкция по сборке системы;

Инструкция по включению портов USB в Windows 7;

DVD с инструкцией, драйверами, и программами.

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Корпус изготовлен из стали толщиной чуть менее 1 мм, с фальш-панелью из пластмассы. Такой толщиной металла не могут похвастать многие недорогие ATX-корпуса.

Спереди, сзади, слева и сверху присутствуют вентиляционные отверстия. Внутри корпуса находится материнская плата ASRock H110M-STX, которая установлена на поддон с салазками и задней стенкой. Он крепится четырьмя винтами на задней панели и выезжает из корпуса. В корпус помещаются кулеры высотой до 46 мм. У меня под рукой был только боксовый кулер от Celeron G3930, с шумным, гремящим вентилятором.

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Разъем для подключения процессорного вентилятора — стандартный 4-контактный. Судя по отсутствию соответствующей настройки в UEFI, поддерживается только ШИМ-управление.

На плате есть колодка для подключения еще двух разъемов USB 2.0, LPT, спикера и странный 5-контактный разъем для дополнительного вентилятора.

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SATA-диски подключаются с обратной стороны платы специальными кабелями, которые входят в комплект поставки.

Отверстия под 2 дополнительных порта USB находятся на левой стороне съемного корпуса, а 3 отверстия для антенн — вверху на задней панели.

На передней панели находятся 2 разъема USB3.0, один из которых - Type C, 1 разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры (с микрофоном) и 1 разъем для подключения микрофона. Аналоговых разъемов для вывода звука на задней панели нет, что не очень удобно.

Благодаря хорошим людям из отзывов на сайте ДНС, я знаю, что сюда, кроме боксовых и подобных ему, подходят относительно (относительно Noctua NH-L9i) недорогие кулеры DeepCool HTPC-200 и ID-Cooling IS-40X, а два дополнительных разъема USB 2.0 можно открутить от купленной за $3,5 на Алиэкспресс низкопрофильной планки для корпуса.

Система питания процессора расположена с обеих сторон платы и охлаждается маленькими алюминиевыми радиаторами, а вот хаб — голый.

Микросхема SPI FLASH Winbond 25Q64FVSIQ распаяна на плате, разъем для подключения программатора отсутствует, но ничего страшного — нам поможет прищепка. При чтении и записи флэшки батарейку на плате не нужно отключать, иначе чип не прочитается. Перед модификацией рекомендую сохранить оригинальный дамп BIOS, на всякий случай.

Модификация и прошивка проводится в обычном порядке, который подробно описан здесь на форуме:

Качаем последний BIOS с сайта производителя; Качаем CoffeeTime из темы на форуме (спасибо svarmod); Читаем FAQ, модифицируем BIOS как там написано. MAC-адрес вводим вручную, он написан на наклейке на материнской плате; Прошиваем модифицированный BIOS программатором, например, CH341A с прищепкой; Вставляем предварительно подготовленный процессор. Что и как готовить - см. FAQ; … PROFIT!11

Процессоры в такую систему разумно ставить маломощные, вроде i7-8700T или подобных, а также их инженерные образцы, например, QN8J. Интересно будет посмотреть на инженерные образцы i9-9900T.

У меня на руках оказался QN8H: инженерник i7-8700, TDP 65 Вт, 6 ядер, 12 потоков, буст 3500 МГц по всем ядрам и 4000 МГц при однопоточной нагрузке. С ним и буду экспериментировать. Если что, можно будет ограничить энергопотребление в UEFI. Перед установкой процессора я проверил «проблемные» контакты сокета мультиметром, никаких сюрпризов не обнаружилось.

Запуск прошел успешно, приложу несколько скриншотов UEFI, CPU-Z и CB R20.





После модификации, плата позволяет повысить частоту оперативной памяти до 2666 МГц, вместо стандартных для H110 2133 МГц (2400 МГц для процессоров 7 поколения), что я и сделал. Доступна регулировка таймингов, а также выбор напряжения питания памяти (1,2 В и 1,35 В). Знаю-знаю, "разгон памяти Интелу нинужин".





Есть встроенная диагностическая утилита сомнительной полезности - уж очень быстро проходят все тесты:

Есть возможность гибкой настройки работы вентиляторов:

Если значения лимитов энергопотребления процессора оставить по умолчанию, то для QN8H долговременный лимит составляет 65 Вт, что позволяет сохранять частоту 3500 МГц по всем ядрам в многопоточной нагрузке. Я не запускал LinX и Prime95, а с Cinebench R20 и бенчмарками Intel XTU система вполне справляется.

Медиацентр — далеко не самое разумное применение такой платформы, ведь для этого хватит недорогой ТВ-приставки на Андроиде. ASRock DeskMini дает возможность собрать полноценный компактный компьютер для работы: с производительным процессором, большим объемом ОЗУ и быстрой дисковой памяти, современными беспроводными интерфейсами. В паре с тем же i7-8700 система вполне подойдет для любительского видеомонтажа с ускорением за счет Intel QuickSync, а если нужен простой офисный компьютер, достаточно будет установить Pentium G5400.

Понятно, что и процессор, и оперативную память можно купить на вторичном рынке и еще сэкономить. Pentium и всякие i3 часто продают после апгрейда, как и 4 ГБ-планки оперативной памяти для ноутбуков.

Напоследок, сравним цены платформ на момент написания статьи, в России, из выдачи агрегаторов:

DeskMini 110 ~ 8 600 Р (или 6 000 Р на распродаже в ДНС :) )

~ (или на распродаже в ДНС ) DeskMini 310 ~ 10 400 Р

~ DeskMini A300 ~ 11 500 Р

Несколько полезных ссылок: