Функционал у часов довольно простой. Шары в произвольном порядке падают из верхней границы холста и скапливаются в течении одной минуты в нижней части холста. Самый большой шар показывает текущий час. Средний шар - минуты. Самые маленькие шары отображают секунды. Холст очищается один раз в начале каждой минуты. Шары, показывающие "часы и минуты" падают один раз в начале каждой минуты. Шары с "секундами" падают каждую секунду наполняя холст. Очистка холста происходит в конце каждой минуты - это позволяет избежать переполнение холста, а также получить актуальную информацию о текущем времени.

Так же добавлена возможность взаимодействовать с шарами на экране. При нажатии левой кнопки мыши можно перетаскивать шары. Гравитация позволяет подбросить шар, а так же остановить/слегка замедлить падение одного шара другим шаром. Имитация эластичности позволяет слегка деформировать шар, а физика столкновений отвечает за отскоки шаров друг от друга. К сожалению, данная функция пока работает только с мышью. Тачскрином телефона взаимодействовать с объектами не получится. При этом код также хорошо работает в мобильных браузерах.

Ниже представлены некоторые переменные, которые можно изменять для достижения наилучшей визуализации физики, а также изменять цвета и размеры элементов:

this.velY = 0;

Начальная вертикальная скорость шара.

this.velX = Math.random() * 2 - 2;

Начальная горизонтальная скорость шара.

this.gravity = 0.2;

Влияние гравитации на шары. this.bounceFactor = 0.35;

Сила отскока шара при столкновении с другим шаром ctx.fillStyle

Цвет заливки шара

ctx.font

Используем размер шрифта из свойства

ctx.fillStyle

(Переменная после ctx.font) меняет цвет шрифта

fontSize = 160;

Размер шрифта внутри шара radius = 160;

Радиус шара. ctx.textAlign

Центрирует шрифт внутри шара.





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Это моя первая работа с JS. Я не являюсь программистом и не работаю в IT - это мое плавное изучение языка, хобби. Есть недочеты в коде, которые я собираюсь устранить. А именно - авто-масштабирование холста. При изменении размеров окна браузера, на текущем этапе приходится обновлять страницу, чтобы скрипт перерисовал холст под новые размеры окна. Пока что я не совсем понимаю, как это сделать, не поломав весь скрипт, возможно его заново придется переписать. Пока что, это концепция идеи и черновое исполнение. Под спойлером оставляю код. Спасибо за внимание!





Код



class FallingNumber { constructor(value, x, y, fontSize, radius) { реклама



this.value = value; this.x = x; this.y = y; this.radius = radius; // Установка радиуса через параметр this.velY = 0; this.velX = Math.random() * 2 - 2; this.gravity = 0.2; this.bounceFactor = 0.35; this.isDragging = false; this.fontSize = fontSize; } update() { if (!this.isDragging) { this.velY += this.gravity; this.y += this.velY; реклама







this.x += this.velX;

// Отскок от нижней границы canvas if (this.y + this.radius > canvas.height) { this.y = canvas.height - this.radius; this.velY *= -this.bounceFactor; }

// Отскок от боковых границ if (this.x - this.radius <= 0 || this.x + this.radius >= canvas.width) { this.velX *= -this.bounceFactor; this.x = this.x - this.radius <= 0 ? this.radius : canvas.width - this.radius; } } }

draw(ctx) { // Рисуем круг ctx.beginPath(); ctx.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, Math.PI * 2); ctx.fillStyle = "rgba(255, 255, 255, 0.75)"; ctx.fill();

// Рисуем текст с определенным размером шрифта ctx.font = `${this.fontSize}px Arial`; // Используем размер шрифта из свойства ctx.fillStyle = '#221831'; ctx.textAlign = 'center'; ctx.textBaseline = 'middle'; ctx.fillText(this.value, this.x, this.y); }

checkCollision(other) { let dx = other.x - this.x; let dy = other.y - this.y; let distance = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy); if (distance < this.radius + other.radius) { // Простая реакция на столкновение: обмен скоростями let tempVelX = this.velX; let tempVelY = this.velY; this.velX = other.velX; this.velY = other.velY; other.velX = tempVelX; other.velY = tempVelY;

// Помещаем объекты вне столкновения let overlap = 0.5 * (distance - this.radius - other.radius); this.x -= overlap * (this.x - other.x) / distance; this.y -= overlap * (this.y - other.y) / distance; other.x += overlap * (this.x - other.x) / distance; other.y += overlap * (this.y - other.y) / distance; } } }

const canvas = document.getElementById('fallingNumbersCanvas'); const ctx = canvas.getContext('2d'); canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight;

let hoursGenerated = false; let minutesGenerated = false; const numbers = []; let isMousePressed = false; let draggedNumber = null; let lastMinute = new Date().getMinutes();

function generateNumber(type, value) { const x = Math.random() * (canvas.width - 50) + 25; // Изменяем, чтобы учитывать радиус const y = -25; // Начальное положение над canvas let fontSize; let radius;

// Устанавливаем размер шрифта и радиус в зависимости от типа switch (type) { case 'h': // Для часов fontSize = 160; radius = 160; break; case 'm': // Для минут fontSize = 120; radius = 120; break; case 's': // Для секунд fontSize = 40; radius = 40; break; default: fontSize = 20; radius = 25; } // Создание FallingNumber без буквенных префиксов numbers.push(new FallingNumber(value, x, y, fontSize, radius)); }



function clearCanvas() { numbers.length = 0; // Очищаем массив чисел ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // Очищаем canvas }

function updateTime() { const now = new Date(); const minutes = now.getMinutes(); const seconds = now.getSeconds().toString().padStart(2, '0');

if (!hoursGenerated || (lastMinute !== minutes && seconds === '00')) { lastMinute = minutes; clearCanvas();

const hours = now.getHours().toString().padStart(2, '0'); const minutesStr = minutes.toString().padStart(2, '0');

generateNumber('h', hours); generateNumber('m', minutesStr);

hoursGenerated = true; minutesGenerated = true; } else if (lastMinute !== minutes) { lastMinute = minutes; const minutesStr = minutes.toString().padStart(2, '0'); generateNumber('m', minutesStr); minutesGenerated = true; }

generateNumber('s', seconds); }

function updateCanvas() { ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

// Проверка столкновений перед обновлением и отрисовкой for (let i = 0; i < numbers.length; i++) { for (let j = i + 1; j < numbers.length; j++) { numbers[i].checkCollision(numbers[j]); } }

numbers.forEach((number, index) => { number.update(); number.draw(ctx); // Удаление чисел, вышедших за пределы экрана if (number.y - number.radius > canvas.height) { numbers.splice(index, 1); } });

requestAnimationFrame(updateCanvas); }

canvas.addEventListener('mousedown', (e) => { isMousePressed = true; numbers.forEach(number => { let dx = e.clientX - number.x; let dy = e.clientY - number.y; if (dx * dx + dy * dy <= number.radius * number.radius) { number.isDragging = true; draggedNumber = number; } }); });

canvas.addEventListener('mousemove', (e) => { if (isMousePressed && draggedNumber) { draggedNumber.x = e.clientX; draggedNumber.y = e.clientY; } });

canvas.addEventListener('mouseup', () => { isMousePressed = false; if (draggedNumber) { draggedNumber.isDragging = false; draggedNumber = null; } });

setInterval(updateTime, 1000); updateCanvas();



