Эти варианты RTX 4080 могут иметь разный дизайн: модель 16 ГБ будет иметь 12-слойную печатную плату, а модель 12 ГБ - 10-слойную

Nvidia, возможно, планирует выпустить пару разных видеокарт RTX 4080, предположительно оснащенных 12 и 16 ГБ видеопамяти, причем обе будут выпущены одновременно, если верить последним слухам.

реклама

4080 16G и 4080 12G будут выпущены и запущены одновременно, так же как 1060 6G и 1060 3G

Как уже упоминалось, существует теория, что будет две разные модели RTX 4080 с 12 ГБ и 16 ГБ VRAM, что, как отмечает утечка, несомненно, является маршрутом, который Nvidia использовала в прошлом - например, при выпуске GTX 1060 с 6 ГБ и 3 ГБ памяти.

Но что здесь отличается, так это утверждение, что оба варианта RTX 4080 будут выпущены в одно и то же время. В предыдущем твите утечка предположила, что эти варианты RTX 4080 будут иметь разный дизайн: модель 16 ГБ будет иметь 12-слойную печатную плату, а модель 12 ГБ - 10-слойную. Теория заключается в том, что последняя будет эталонным дизайном Nvidia (Founders Edition), а также для видеокарт сторонних производителей, в то время как первая 16-гигабайтная модель будет только для сторонних производителей.

Итак, что же из этого следует? Ну, первая возможность, которую нельзя исключать, заключается в том, что этот слух - это просто горячий воздух; как мы уже указывали ранее, это не один из наших постоянных более надежных источников в Twitter.



Тем не менее, Kopite7kimi, который является более известным источником утечек на этой платформе, высказался по этому поводу, заявив (откроется в новой вкладке), что это, по крайней мере, "возможно", и далее, что упомянутый вариант RTX 4080 16 ГБ мог быть ранее разыгран как версия RTX 4090 с чипом AD103 (а не AD102).



Последняя возможность, честно говоря, не имеет для нас никакого смысла - но это, по крайней мере, указывает на то, что эти разговоры более вероятны. Более вероятным нам кажется то, что эти утечки, возможно, связаны с различными моделями RTX 4080, которые Nvidia тестировала на разных этапах разработки, так что в этом отношении это может быть всего лишь шумом из виноградной лозы. Одна из этих конфигураций 4080 вполне может стать конечным продуктом, скорее всего, это будет карта с 16 ГБ (поскольку именно о таком объеме VRAM ходили слухи ранее).



Если эта пара моделей действительно запланирована Nvidia, нам трудно представить, что они будут выпущены одновременно. Да, "зеленая" команда, конечно, выпускала разные конфигурации графических процессоров - достаточно взглянуть на RTX 3080, которая выпускалась в вариантах с 10 и 12 ГБ памяти, но последняя появилась лишь позднее.



Другая возможность заключается в том, что предполагаемая RTX 4080 с меньшим объемом памяти и 12 ГБ на самом деле может оказаться улучшенной RTX 4070 (предположительно, Ti). Опять же, мы полагаем, что это еще не все.



В конечном счете, сейчас это одна большая игра в угадайку, но на что мы можем надеяться в отношении RTX 4080, так это на то, что каким бы ни оказался этот GPU, он может появиться уже совсем скоро. Это потому, что совсем недавно была замечена фотография предполагаемой готовой модели этой видеокарты, и если она подлинная, то это указывает на то, что сроки выпуска в ноябре, как уже говорилось ранее, все еще остаются вполне вероятными.



Тем не менее, некоторые слухи утверждают, что Nvidia, возможно, придется отложить выпуск всех своих графических процессоров следующего поколения, кроме RTX 4090, до начала 2023 года, чтобы дать передышку для ликвидации проблемных избыточных запасов моделей текущего поколения RTX 3000.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



