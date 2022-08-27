NVIDIA должна была что-то сказать, чтобы запустить поезд хайпа, учитывая, что результаты второго квартала были совсем не хорошими... доходы от игр упали на 33% в годовом исчислении. Дженсен обратился к этой теме, заявив, что NVIDIA находится вне максимумов, а макроэкономическая ситуация "резко ухудшилась". Дженсен сказал, что NVIDIA планирует сократить продажи в течение следующих нескольких кварталов, что поможет избавиться от видеокарт серии GeForce RTX 30 в канале. Дженсен подчеркнул, что графический процессор NVIDIA Ampere текущего поколения является самым популярным GPU, который когда-либо производила компания, он входит в топ-15 самых популярных игровых GPU в Steam "и он остается лучшим GPU в мире, и он будет очень успешным в течение некоторого времени", - добавил он.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сказал: "Наша стратегия заключается в сокращении продаж - сокращение продаж в этом и следующем квартале, чтобы дать возможность скорректировать запасы в канале. Очевидно, что мы ушли от максимумов, а макроэкономическая ситуация резко ухудшилась. Поэтому наша первая стратегия - сократить продажи в следующие пару кварталов, чтобы скорректировать запасы в канале. Мы также ввели программы по ценовому позиционированию наших текущих продуктов, чтобы подготовиться к выпуску продуктов следующего поколения".