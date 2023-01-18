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Мое мнение о матрице, в которой мы возможно живём

Даже Илон Маск верит, что все мы живём в симуляции, а не в реальном мире. А кто-то задумался хоть раз - для чего вообще её кому-то создавать?
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Поговорим насчёт Матрицы. Наверное все задумывались зачем она высокоразвитой цивилизации? Давайте подумаем вместе. Идея про людей-батарейки из кино не рассматривается по причине явной бредовости 😂

У меня на этот счёт только одна разумная мысль. Мы все давно умерли. А в далеком для тех нас (ещё не симулированных) будущем средства восстановления информации развились настолько, что стало возможно восстановить информацию по её прошлым квантовым состояниям в определённых областях пространства времени. 

И тогда решили, что нехорошо когда люди умирают безвозвратно. А для того чтобы воскресить их нужно восстановить внутри квантовой симуляции всё прошлое разумного человечества и всех людей внутри этой квантовой симуляции. А мы внутри этой матрицы проживаем заново всю нашу жизнь. Это необходимо для процесса точного восстановления наших квантовых копий для точного воскрешения нас именно теми какими мы были в реальном мире. Возможно даже и для выявления в этой симуляции по прошлому реального мира некоторых опасных для общества личностей которых воскрешать не стоит либо требуется глубокая коррекция их личности. А также ради выяснения - хочет ли тот или иной человек воскрешения по наблюдению за его интересами, желаниями, возможно даже за прямым волеизъявлением. На вопрос - зачем это высокоразвитой цивилизации? Отвечу - из обычного чувства справедливости. Они могут жить долго, а возможно даже вечно, хотя вечного ничего не бывает, а мы нет. Вот и решили восстановить справедливость.

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Вот вам - "Матрица воскрешение". Чем не сюжет для книги или фильма?

И главное - всё логично и никаких злых агентов Смитов.

А для нас в этом сюжете важно заявить о своей свободной воле. Хотим ли мы чтобы нас реально воскрешали в субъективно далёком для нас будущем. А то вдруг кто-то не хочет. Оказывается есть и такие люди.

Лично я только за своё воскрешение. Даже таким способом, даже не смотря на то, что меня заставили заново прожить весь кошмар который совсем не хотелось бы проживать заново.

Вот представьте себе - мы здесь и сейчас можем составить петицию за или против нашего воскрешения. И всё в наших руках.

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Я голосую ЗА своё воскрешение 👍

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