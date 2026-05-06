Удержание цены на GTA 6 ниже 100 долларов будет важным аспектом для компании, желающей привлечь максимально возможное количество игроков

Появление GTA 6, возможно, подтолкнет вверх стоимость новых игровых AAA-проектов, однако, скорее всего, игра не достигнет той цены, которой опасаются многие. Высказывания аналитика Bank of America проливают свет на ценообразование игры. Параллельно глава Take-Two отмечает «пугающие» ожидания, связанные с релизом GTA 6.

GTA 6. Источник изображения: Rockstar Games

Релиз GTA VI намечен на 19 ноября 2026 года, но до сих пор Take-Two держит в тайне стоимость игры. Хотя потребители прогнозируют ценник до 100 долларов США, издатель намекает на умеренную стоимость. Согласно Seeking Alpha, Омар Дессуки, аналитик Bank of America, высказался по этому поводу.

По мнению аналитика, Take-Two могла бы использовать GTA 6 как рычаг для повышения ценовой планки во всей игровой индустрии. В то же время, другие разработчики испытывают опасения: если GTA 6 не станет прецедентом, им будет сложнее обосновать повышение стоимости своих продуктов. Поэтому, ради общего блага индустрии, GTA 6 должна стоить не менее 80 долларов. Учитывая, что актуальные хиты для PlayStation 5 (стоящие 69,99 долларов США) сегодня стоят около этой суммы, GTA 6 рискует стать одной из самых дорогих игр на рынке.

Сохранение цены GTA 6 ниже 100 долларов, вероятно, станет ключевым фактором для издателя, стремящегося охватить как можно более широкую аудиторию. Глава Take-Two, Штраус Зельник, в беседе с Bloomberg воздержался от комментариев по конкретной цене игры, но назвал «ужасающими» завышенные ожидания фанатов и инвесторов. Если проект не войдет в число абсолютных рекордсменов по успеху, это может обернуться серьезным разочарованием для инвесторов. Некоторые прогнозы предполагают, что только в первый день будет продано более 25 миллионов копий.